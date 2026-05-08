Old Oak Burger & Streetfood-Festival Genuss-L.u.St. in Lengenfeld unterm Stein

Burgerliebe auf höchstem Niveau auf dem Streetfood-Festival Genuss-L.u.St. – Old Oak Burger ist dabei!

Mit Old Oak Burger, bekannt aus dem Eskinivvach Burger Eschwege und dem Old Oak Burger Schwalmstadt, zieht echte Premium-Burger-Qualität auf die Genuss-L.u.St. 2026 ein. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf handgemachte Burger, kreative Rezepturen und hochwertige, frische Zutaten aus der Region freuen.

Old Oak Burger steht für modernes Burgerhandwerk mit Liebe zum Detail. Ob saftige Patties, raffinierte Saucen oder perfekt abgestimmte Toppings – hier entsteht aus hochwertigen Zutaten ein echtes Geschmackserlebnis. Genau diese Mischung hat Old Oak Burger bereits zu einer festen Größe unter Burger-Fans gemacht.

Auf der Genuss-L.u.St. erwartet die Gäste weit mehr als ein gewöhnlicher Streetfood-Truck. Angeboten werden unter anderem Spezialitäten wie der „Green Oak Burger“, „Hot Oak (Chili)“, „Old Cheddar Cheese“ sowie weitere Burgerkreationen und ein eigenes Kids-Menü.

Die Genuss-L.u.St. in Lengenfeld unterm Stein zählt zu den beliebten Streetfood-Events der Region und wird regelmäßig vom örtlichen Kirmesverein organisiert. Das Streetfood-Festival verbindet regionale Spezialitäten mit moderner Food-Kultur und lädt Besucherinnen und Besucher zum Genießen, Entdecken und Verweilen ein.

Veranstaltung auf einen Blick

– Event: Genuss-L.u.St. 2026

– Datum: 16. & 17. Mai 2026

– Ort: Anger, Lengenfeld unterm Stein

– Highlight: Handgemachte Premium-Burger von Old Oak Burger

Wer Burgerliebe auf höchstem Niveau erleben möchte, sollte sich diesen Stand nicht entgehen lassen.

Old Oak Burger: Genuss trifft Qualität

Die Old Oak GmbH steht für moderne Gastronomiekonzepte mit Fokus auf Frische, Qualität und Nachhaltigkeit. Saftig gegrillte Rindfleisch-Patties, frische Zutaten und hausgemachte Saucen sorgen für ein besonderes Geschmackserlebnis.

Zwei starke Standorte in Nordhessen

Old Oak Burger Schwalmstadt

Friedrich-Ebert-Straße 112

D-34613 Schwalmstadt

www.old-oak-schwalmstadt.de

Eskinivvach Burger Eschwege

Bahnhofstraße 3

D-37269 Eschwege

www.eskinivvach-eschwege.de

Die Old Oak GmbH mit Sitz in Hessen steht für moderne Gastronomiekonzepte mit Fokus auf Qualität, Regionalität und zeitgemäßes Ambiente. Neben den Old Oak Burger Restaurants gehören auch Food Trucks zum Konzept des Unternehmens. Die Marke richtet sich gezielt an Burger-Liebhaber in Nordhessen.

Weitere Informationen:

www.old-oak-burger.de

Die Old Oak GmbH steht für außergewöhnliche Burger-Erlebnisse und vereint modernes Restaurantambiente mit innovativen Food-Truck-Konzepten.

Der Fokus liegt auf den Old Oak Burger Restaurants und den Old Oak Burger Food-Trucks, wo kulinarische Handwerkskunst mit einem modernen Twist kombiniert wird.

Die saftigen Burger-Kreationen werden mit fein gegartem Fleisch, hausgemachten Saucen und frischen, regionalen Zutaten zubereitet – jeder Biss ist ein Highlight.

„Die legendären Old Oak Burger sorgen für unvergessliche Geschmackserlebnisse, ob in unseren Restaurants oder unterwegs an unseren Food-Trucks. Unsere Gäste schätzen die hohe Qualität und die besondere Atmosphäre, die wir mit Liebe zum Detail kreieren.

Entdecken Sie die Welt von Old Oak und genießen Sie frische, hochwertige Burger, wo auch immer Sie uns antreffen – in unseren Restaurants oder an einem unserer Food-Truck-Standorte.“

Weitere Informationen:

www.old-oak-burger.de

www.old-oak-restaurant.de

www.eskinivvach-eschwege.de

Firmenkontakt

Old Oak GmbH

Holger Ballwanz

Hans-Heiner-Müller-Allee 3

34346 Hann. Münden (bei Kassel & Göttingen)

+49 30 44 677 188



https://www.old-oak-restaurant.de

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