Old Oak Burger startet Entlastungsaktion: Jeder 100. Gast erhält Tankgutschein

Steigende Spritpreise und unsichere Zeiten belasten viele Menschen – Old Oak Burger setzt ein Zeichen.

Mit einer besonderen Aktion belohnt das Unternehmen jeden 100. Gast mit einem Tankgutschein und verbindet so kulinarischen Genuss mit spürbarer finanzieller Entlastung.

Old Oak GmbH setzt Zeichen in herausfordernden Zeiten: Jeder 100. Gast erhält Tankgutschein

Steigende Lebenshaltungskosten und insbesondere explodierende Benzinpreise stellen viele Menschen vor schwierige Entscheidungen – auch die Frage, ob ein Restaurantbesuch noch möglich ist, wird zunehmend überdacht.

Die Old Oak GmbH reagiert darauf mit einer besonderen Aktion: Jeder 100. Gast erhält einen Tankgutschein.

Mit dieser Initiative möchten die Standorte Old Oak Burger Schwalmstadt und Eskinivvach Burger Eschwege ihren Gästen nicht nur kulinarischen Genuss bieten, sondern auch ein klares Signal der Wertschätzung und Unterstützung senden.

Genuss trifft Verantwortung

Die Old Oak GmbH steht für ein modernes Gastronomiekonzept, das Frische, Regionalität und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt stellt. Saftig gegrillte Rindfleisch-Patties, hausgemachte Saucen und kreative Burger-Kreationen sorgen für ein intensives Geschmackserlebnis – mit hoher Qualität und nachhaltigem Anspruch.

Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten sieht sich das Unternehmen in der Verantwortung, seinen Gästen mehr zu bieten als „nur“ gutes Essen.

Zwei starke Standorte in Nordhessen

Mit dem Old Oak Burger Restaurant in Schwalmstadt und dem erfolgreichen Konzept Eskinivvach Burger Eschwege ist die Old Oak GmbH im nordhessischen Markt vertreten.

Das Eskinivvach Burger Restaurant in Eschwege überzeugt durch:

– Moderne Einrichtung mit offener Küche

– Einladende Atmosphäre für Genießer

– Eine perfekte Symbiose aus Geschmack und Ambiente

Auf rund 400 m² Innenfläche sowie einer zusätzlichen Terrasse erleben Gäste hier Gastronomie auf zeitgemäßem Niveau.

Seit der Eröffnung hat sich der Standort in Eschwege als feste Größe in der regionalen Gastronomieszene etabliert und steht für handwerklich zubereitete Burger mit hochwertigen Zutaten.

Wachstum mit Konzept

Die Old Oak GmbH richtet sich gezielt an Burger-Liebhaber im Raum Kassel, im Schwalm-Eder-Kreis sowie im Werra-Meißner-Kreis und plant perspektivisch weitere Standorte in Hessen. Neben den Restaurants gehören auch Food Trucks zum Konzept, die flexible Genussmomente bieten.

Standorte & Kontakt

Old Oak Burger Schwalmstadt

Friedrich-Ebert-Straße 112

D-34613 Schwalmstadt

www.old-oak-schwalmstadt.de

Eskinivvach Burger Eschwege

Bahnhofstraße 3

D-37269 Eschwege

www.eskinivvach-eschwege.de

Weitere Informationen:

www.old-oak-burger.de

www.old-oak-restaurant.de

Über die Old Oak GmbH

Die Old Oak GmbH ist ein innovatives Gastronomieunternehmen mit Sitz in Hessen und steht für moderne Burger-Konzepte mit Fokus auf Qualität, Frische, Regionalität und Nachhaltigkeit. Mit ihren Standorten Old Oak Burger Schwalmstadt und Eskinivvach Burger Eschwege sowie ergänzenden Food-Truck-Angeboten bietet das Unternehmen eine vielfältige Auswahl an handgemachten Burgern, Snacks und Getränken.

Charakteristisch für die Marke sind saftig gegrillte Rindfleisch-Patties, hausgemachte Saucen und kreative Rezepturen, die ein intensives und authentisches Geschmackserlebnis schaffen. Dabei legt die Old Oak GmbH besonderen Wert auf hochwertige Zutaten, verantwortungsvolle Beschaffung und ein zeitgemäßes Gastronomieerlebnis.

Das Unternehmen richtet sich gezielt an Burger-Liebhaber in Nordhessen und verfolgt eine nachhaltige Wachstumsstrategie mit weiteren geplanten Standorten. Gesellschafter ist die REBA IMMOBILIEN AG, die die Entwicklung und Expansion der Marke aktiv begleitet.

www.reba-immobilien.ch

Hinweis: Die Tankgutschein-Aktion gilt für jeden 100. Gast an beiden Standorten und ist zeitlich begrenzt. Details können direkt bei den Old Oak Burger Restaurants erfragt werden.

Die Old Oak GmbH steht für außergewöhnliche Burger-Erlebnisse und vereint modernes Restaurantambiente mit innovativen Food-Truck-Konzepten.

Der Fokus liegt auf den Old Oak Burger Restaurants und den Old Oak Burger Food-Trucks, wo kulinarische Handwerkskunst mit einem modernen Twist kombiniert wird.

Die saftigen Burger-Kreationen werden mit fein gegartem Fleisch, hausgemachten Saucen und frischen, regionalen Zutaten zubereitet – jeder Biss ist ein Highlight.

„Die legendären Old Oak Burger sorgen für unvergessliche Geschmackserlebnisse, ob in unseren Restaurants oder unterwegs an unseren Food-Trucks. Unsere Gäste schätzen die hohe Qualität und die besondere Atmosphäre, die wir mit Liebe zum Detail kreieren.

Entdecken Sie die Welt von Old Oak und genießen Sie frische, hochwertige Burger, wo auch immer Sie uns antreffen – in unseren Restaurants oder an einem unserer Food-Truck-Standorte.“

Weitere Informationen:

www.old-oak-burger.de

www.old-oak-restaurant.de

www.eskinivvach-eschwege.de

Firmenkontakt

Old Oak GmbH

Holger Ballwanz

Hans-Heiner-Müller-Allee 3

34346 Hann. Münden (bei Kassel & Göttingen)

+49 30 44 677 188



https://www.old-oak-restaurant.de

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Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43



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