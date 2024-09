Das Eskinivvach Eschwege, bekannt für seine exquisite Auswahl an handgemachten Burgern, freut sich, den neuen „Old Oak Burger“ vorzustellen – ein gastronomisches Meisterwerk, das Burgerliebhaber und Feinschmecker gleichermaßen begeistert.

Old Oak Burger im Eskinivvach Eschwege – Ein kulinarisches Highlight in der Region

Die Einführung des Old Oak Burgers markiert einen neuen Höhepunkt in der Burger-Kunst des Eskinivvach Eschwege.

Standort:

Eskinivvach Eschwege

Sperlingsgasse 2

D- 37269 Eschwege

Ein Geschmackserlebnis der besonderen Art

Der Old Oak Burger bietet eine unvergleichliche Kombination aus zartem sous-vide gegartem Roastbeef, würzigen Whiskey-Schmorzwiebeln und einer einzigartigen Pfeffernaise Sauce. Ergänzt durch frische Tomaten, knackige Gurken, einen saftigen Salat, knusprige Röstzwiebeln und eine cremige Chipotle Mayo, garantiert dieser Burger ein intensives Geschmackserlebnis in jedem Biss. Der Old Oak Burger setzt neue Maßstäbe für Gourmet-Burger und hebt sich durch seine Qualität und Geschmacksvielfalt hervor.

Die Philosophie der Old Oak GmbH

Die Old Oak GmbH verfolgt das Ziel, ein außergewöhnliches gastronomisches Highlight zu schaffen. Mit einem klaren Fokus auf Frische, Regionalität und Nachhaltigkeit wird jedem Gast ein unvergessliches Burger-Erlebnis geboten. Das Eskinivvach Eschwege steht für handgemachte Burger aus hochwertigen, regionalen Zutaten und eine gemütliche Atmosphäre, die jeden Besuch zu einem besonderen Ereignis macht.

Besuchen Sie das Eskinivvach Eschwege

Der Old Oak Burger ist ab sofort im Eskinivvach Eschwege erhältlich. „Besuchen Sie uns und erleben Sie, warum der Old Oak Burger schon jetzt zu einem Gesprächsthema unter Burgerliebhabern in Eschwege wird.“

Weitere Informationen:

www.eskinivvach-eschwege.de

Über das Eskinivvach Eschwege

Das Eskinivvach Eschwege ist ein renommiertes Burger-Restaurant in Eschwege, das sich durch seine hochwertigen, handgemachten Burger auszeichnet. Die Philosophie des Hauses basiert auf der Verwendung von frischen, regionalen Zutaten und einem hohen Maß an Nachhaltigkeit. Das Eskinivvach Eschwege bietet eine gemütliche Atmosphäre, die jeden Besuch zu einem kulinarischen Erlebnis macht.

Website: www.eskinivvach-eschwege.de

Old Oak GmbH – Old Oak Gastronomie:

Website: www.old-oak-gastronomie.de

REBA IMMOBILIEN AG: Gesellschafter der Old Oak GmbH

Die REBA IMMOBILIEN AG ( www.reba-immobilien.ch), ein etabliertes Unternehmen in der Immobilienbranche, hat ihr Portfolio erweitert und ist Gesellschafter der neu gegründeten Old Oak GmbH. Diese Partnerschaft markiert den Einstieg der REBA IMMOBILIEN AG in die Gastronomie und unterstreicht ihre Strategie, innovative Konzepte zu fördern.

Old Oak GmbH: Ein Paradies für Burgerliebhaber und Genießer

Die Old Oak GmbH hat sich das Ziel gesetzt, ein gastronomisches Highlight zu schaffen, das Burgerliebhaber und Genießer gleichermaßen begeistert. Mit handgemachten Burgern aus hochwertigen, frischen Zutaten und einer gemütlichen Atmosphäre wird jeder Besuch zu einem besonderen Erlebnis.

Tobias Jursch, Geschäftsführer der Old Oak GmbH, äußert sich begeistert: „Wir freuen uns, die REBA IMMOBILIEN AG als starken Partner an unserer Seite zu haben. Gemeinsam werden wir die Vision einer außergewöhnlichen Gastronomie verwirklichen und unseren Gästen unvergessliche kulinarische Erlebnisse bieten.“

Expansion der Old Oak GmbH

Die Old Oak GmbH plant eine gezielte Expansion in den Regionen Kassel und Werra-Meißner-Kreis. Diese Gebiete wurden aufgrund ihrer dynamischen Entwicklung und dem hohen Potenzial für innovative Gastronomiekonzepte ausgewählt. Mit der Unterstützung der REBA IMMOBILIEN AG soll die Expansion zügig vorangetrieben und die Marke Old Oak fest in der Region etabliert werden. Die neuen Standorte werden eine gemütliche Atmosphäre mit kulinarischen Highlights bieten und die Erfolgsgeschichte der Old Oak GmbH fortsetzen.

Über die REBA IMMOBILIEN AG: Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Durch den Einstieg der REBA IMMOBILIEN AG als 50%iger Gesellschafter bei der Vinson Metallbau GmbH werden auch Metallbauarbeiten aller Art umgesetzt.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

