Olav Strand wird neuer RVP DACH bei Flexera

Der neue Regional Vice President will das Partner-Programm des Softwareexperten in der DACH-Region beleben und weitere Kunden im Bereich IT-Asset- und Cloudmanagement gewinnen.

Hamburg, 4. April 2023 – Flexera, Anbieter von SaaS-Managementlösungen für Cloud und hybride IT-Infrastrukturen, besetzt seine Deutschlandspitze neu: Olav Strand wird Regional Vice President für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Der erfahrene Manager ist seit über 25 Jahren in verschiedenen Führungspositionen im IT-Sektor unterwegs und kann auf umfassende Expertise im Vertrieb von Softwareprodukten und Services sowie der strategischen Geschäftsentwicklung zurückgreifen. Seine langjährige Erfahrung im Management regionaler Vertriebsteams und in der Entwicklung von Vertriebskanälen zeigte er unter anderem bei Unternehmen wie Splunk, Oracle, BMC Software, Tanium, Fusion und IPsoft. Zudem war er Board Member in dem Artificial Intelligence Council von Bitkom.

„Flexera hat eine starke Brand was das Lizenzmanagement und das IT-Asset-Management (ITAM) angeht. Wir sind Leader im Gartner Market Guide 2022 für Cloud-Management-Tooling. Auch Forrester Research hat uns im letzten Jahr im Bereich Cloud Cost Management and Optimization ausgezeichnet. Allein in der DACH-Region unterstützt das Team rund 550 Kunden dabei, ihre hochkomplexe hybride IT-Umgebungen besser in den Griff zu bekommen, egal ob On-Premise, SaaS oder Cloud. Auf diesen Erfolg wollen wir aufbauen“, erklärt Strand. „Uns geht es darum, neue Kunden zu gewinnen, bestehende auf und auszubauen und sie mit in die Cloud zu holen. Hier können wir messbaren Mehrwert liefern – auch weil wir mit unserer Flagship-Lösung Flexera One selbst eine cloudbasierte Management-Plattform bieten.“

Frischer Wind für den Channel

Zu den gesetzten Zielen gehört unter anderem die Aktivierung bzw. der Ausbau des Partner-Netzwerks von Flexera. Dadurch soll der bestehende Kundenstamm wachsen und der Marktanteil in DACH im Bereich IT-Asset-Managements und Cloud-Managements weiter steigen. Der Softwareexperte arbeitet weltweit mit über 200 Partnern und Lösungsanbietern zusammen. In der DACH-Region zählen dazu, u. a. Bechtle, Crayon, Deloitte, Softline und SoftwareOne. Das Channel-Programm umfasst Vertriebs-, Consulting- und Technologiepartner und deckt Services rund um Softwarelizenzoptimierung, Cloudkostenkontrolle, Application Readiness, IT-Transparenz und Schwachstellenmanagement ab.

„Mit einem starken Partner-Netzwerk können wir unsere Erfolgsbilanz nach oben treiben und das Image des IT-Asset-Managements aufpolieren“, so Strand. „ITAM oder auch SAM wird oft als Pflichtübung angesehen, die Chance dahinter bleibt aber ungenutzt. Die CIOs vergessen, dass es nicht nur um eine simple Inventur des IT-Bestands geht. Im Asset-Management steckt vielmehr gewaltiges Potential sowohl was Kosteneinsparungen als auch den ROI für Unternehmen betrifft. Von der Nachhaltigkeit und der Prozessverbesserung ganz zu Schweigen. Mit der richtigen ITAM-Strategie lassen sich allein in der Cloud 20-25% der Kosten reduzieren. Gleichzeitig erhalten die Unternehmen eine schlanke IT-Infrastruktur, die selbst in Krisenzeiten performt. Das sind die Argumente, mit denen wir IT-Verantwortliche überzeugen.“

Flexera unterstützt Führungskräfte Transparenz und Kontrolle über die Technologie-Assets ihres Unternehmens zu behalten. On-Premise oder Cloud – Flexera ermöglicht es Unternehmen, wichtige IT-Erkenntnisse in konkrete Maßnahmen umzusetzen. Mit einem Portfolio an integrierten Lösungen für beispiellose Einblicke in IT-Assets, Ausgabenoptimierung und Flexibilität, können Unternehmen ihren technologischen Ressourcen optimieren, das volle Potential ihrer IT ausschöpfen und Geschäftsprozesse beschleunigen. Seit über 30 Jahren engagieren sich mehr als 1.300 Flexera-Mitarbeiter weltweit für mehr als 80.000 Kunden.

