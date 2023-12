OKR-Experten: „Best of Consulting 2023“ der WirtschaftsWoche

digitalwinners gewinnt mit zwei OKR-Experten Projekten den „Best of Consulting 2023“ Award in den Kategorien „Organisation“ und „Strategy“

Bereits zum vierzehnten Mal prämiert die WirtschaftsWoche und der Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU) im Rahmen des „Best of Consulting Award“ 2023 die besten Beraterprojekte Deutschlands. In diesem Jahr ist die Beratungsboutique digitalwinners im Segment „Best of Consulting Mittelstand“ unter den Siegern: In der Kategorie „Organisation“ ging die Auszeichnung für den zweiten Platz an den Spezialisten für Objectives and Key Results (OKR), Strategieentwicklung, Business Transformation und Innovation. Darüber hinaus zählt digitalwinners in der Kategorie „Strategy“ zu den prämierten Beratungen.

Der Award „Best of Consulting“ wird vom Magazin WirtschaftsWoche aus der Handelsblatt Media Group vergeben, um für Klarheit auf dem intransparenten Beratungsmarkt zu sorgen. Dazu bewertet ein wissenschaftlicher Fachbeirat und eine Jury konkrete Projekterfolge und zeichnet Deutschlands beste Unternehmensberatungsprojekte aus. Ziel des umfangreichen Beraterchecks der WirtschaftsWoche ist die Consultinghäuser herauszufinden, die die Besten ihres Fachs sind, um Kunden auf der Suche nach dem bestmöglichen Berater für das nächste Projekt zu helfen.

Die Beratungsboutique digitalwinners, die erstmalig beim Wettbewerb teilnimmt, hat mit seinem Beratungsangebot „OKR Experten“ gleich zwei Auszeichnungen beim Best of Consulting Mittelstand Award 2023 der WirtschaftsWoche erhalten.

Das Beratungsprojekt beim Freiburger Energievorsorger Badenova wurde in der Kategorie Organisation mit dem 2. Platz ausgezeichnet. Hans-Martin Hellebrand, Vorstand von Badenova, bestätigt die ausgezeichnete Leistung: „Die OKR-Experten der digitalwinners haben uns adressatengerecht in puncto OKR auf die nächste Stufe gebracht. Ihr tiefes praxiserprobtes Verständnis für die OKR-Methode und für Geschäftsprozesse hat uns dabei unterstützt, schnellst- und bestmöglich als Energieversorger die Herausforderungen der Energie- und Wärmewende anzugehen. Ihre maßgeschneiderte Beratung und Trainings haben uns geholfen, in unserem Geschäftsfeld neue Maßstäbe zu setzen.“

In der Kategorie Strategy prämierte die Jury das Beratungsprojekt beim Bötzinger Automobilzulieferer SMP Deutschland für seine herausragende Leistung und würdigt digitalwinners‘ Fähigkeit, Unternehmen bei der agilen Strategiearbeit mit OKR zu unterstützen, um ihre Geschäftsziele zu erreichen. Marco Vetter, Werksmanager bei SMP Deutschland Bötzingen, anerkennt die prämierte Leistung: „Durch die Zusammenarbeit mit den OKR-Experten von digitalwinners und der Einführung von OKR haben wir die dynamischen Herausforderungen in der Automobilbranche deutlich effizienter gemeistert.“ Er fügt hinzu: „Für die effektive Steuerung unseres Werks ist OKR ein unverzichtbares Werkzeug für mich als Werksmanager.“

„Die Erfolge unserer Kunden verleihen den Auszeichnungen besondere Bedeutung und bestärken unseren Ansatz, Organisationen mit OKR zu befähigen. Dabei geht es darum, einerseits die Unternehmensstrategie effektiv umzusetzen und andererseits das operative Tagesgeschäft zu sichern und zu optimieren“, erklärt Erno Marius Obogeanu-Hempel, Gründer und Geschäftsführer von digitalwinners bzw. der OKR-Experten.

Weitere Informationen zum Best of Consulting Awards finden Sie auf der Website der WirtschaftsWoche: https://award.wiwo.de/boc/ zur Website der OKR Experten: https://okrexperten.de – sowie Infos zur OKR Methode: https://okrexperten.de/okr-methode/

Die DigitalWinners GmbH, www.digitalwinners.net, gegründet Anfang 2016 mit Sitz in München und Großkarolinenfeld, ist eine Beratungsboutique für Strategie, OKR, Business Transformation und Innovation – mit einer namhaften Liste an Kunden, die die Expertinnen und Experten der DigitalWinners beraten haben – von Start-ups über KMUs bis zu Konzernen. Ein Baustein des umfangreichen Beratungsangebotes ist OKR – Objectives und Key Results. Das Angebotsportfolio, das unter der Marke OKR Experten vermarktet wird, deckt die OKR Beratung, Einführung, Skalierung, Optimierung, Seminare, Workshop, Videokurse, Vorträge und mehr ab – und ist unter www.okrexperten.de einsehbar. Gründer der DigitalWinners und OKR Experten ist Erno Marius Obogeanu-Hempel, Unternehmensberater, Keynote Speaker und Hochschuldozent. Außerdem ist er ein ausgewiesener Experte in OKR sowie Autor zweier Bücher zu OKR.

