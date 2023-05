Ohne Stress zum Wohlfühlgewicht: Abnehmen in 3 Phasen

Gesundheitswissenschaftlerin Pia Maria Schulze gibt Tipps

Wer kennt es nicht? Nach den Feiertagen, einem schönen Urlaub oder einfach nur durch zu viel Schlemmerei haben wir das Bedürfnis, ein paar ungeliebte Pfunde loszuwerden. Viele von uns haben es schon einmal versucht. Doch oft scheitern wir an unseren eigenen Erwartungen oder den vermeintlichen Vorgaben aus manchen Medien.

Dabei kann Abnehmen auch anders gehen – ohne strikte Diäten oder Hungern.

Bevor wir die Flinte ins Korn werfen, empfiehlt die Gesundheitswissenschaftlerin Pia Maria Schulze sich zu hinterfragen, ob wir Angst vor dem Scheitern oder vor den Gedanken unserer Freunde und Freundinnen haben. Davon sollten wir uns jedoch nicht abhalten lassen. „Mit realistischen Zielen, bewussten Entscheidungen und neuen Belohnungen können wir uns motivieren und den Verzicht zum positiven Erlebnis machen“, ist sich Schulze sicher.

Schulze rät, uns auf unsere eigene Motivation zu konzentrieren und realistische Ziele zu setzen. Statt uns auf vielen Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen, sollten wir uns auf ein oder zwei Vorsätze beschränken, um diese viel leichter umsetzen zu können. Weniger ist mehr!

Mit kleinen Schritten und bewussten Entscheidungen können wir unser Wohlfühlgewicht erreichen – und dabei sogar noch Spaß haben.

Pia Maria Schulze empfiehlt dazu ein 3-Phasen-Programm, das nicht nur gesund ist, sondern auch schnell Erfolge zeigt. Dabei bleibt der Insulinspiegel stabil und Heißhungerattacken werden vermieden.

Das 3-Phasen-Programm zum gesunden Abnehmen

Die erste Phase des Programms besteht darin, Diäten zu vermeiden und auf gesunde Snacks zurückzugreifen. Diäten können den Körper aus dem Gleichgewicht bringen und zu Heißhungerattacken führen. Stattdessen sollten wir uns auf eine ausgewogene Ernährung konzentrieren und unseren Körper mit gesunden Snacks wie Nüssen oder Obst zwischendurch versorgen.

In der zweiten Phase empfiehlt Schulze, hin und wieder zu fasten, jedoch auf gesunde Weise. Ein paar Stunden ohne Nahrung oder ein leichtes Abendessen können dabei helfen, den Körper zu reinigen und die Verdauung anzuregen.

In der dritten Phase geht es darum, ausreichend und ausgewogen zu essen. Hier sollten wir darauf achten, dass wir genug Proteine, Kohlenhydrate und Fette zu uns nehmen, um unseren Körper optimal zu versorgen. Dabei sollten wir uns auch nicht scheuen, etwas mehr zu essen, wenn wir hungrig sind, um Heißhungerattacken zu vermeiden.

Ein weiterer Tipp von Pia Maria Schulze ist, sich bewusst mit dem Essen auseinanderzusetzen und die Mahlzeiten langsam zu genießen: „Oftmals essen wir schnell und nebenbei, ohne dabei wirklich auf den Geschmack und die Nährstoffe zu achten.

Wer sich hingegen Zeit für das Essen nimmt, kann die Aromen besser wahrnehmen und ein bewusstes Essverhalten entwickeln. Außerdem führt eine langsame Nahrungsaufnahme dazu, dass man schneller satt wird und weniger isst.“

Zur Person: Pia Maria Schulze M.Sc.

Nach einer Ausbildung zur Krankenschwester studierte Pia Maria Schulze Gesundheitswissenschaften an der Universität Graz (A). Parallel dazu betrieb sie ein Trainingszentrum für gesunde Ernährung in der Südtoskana (I). Aus den im Laufe der Jahre gesammelten Erkenntnissen entwickelte Schulze ein Dreiphasenkonzept für eine nachhaltige Ernährungsumstellung.

Seit Januar 2015 ist sie Mitinhaberin der Swiss Elan Devices AG in Unterägeri (CH) und entwickelt dort den Swiss-QUBE, einen vollwertigen Gesundheitssnack zur Gewichtsabnahme und zur Entgiftung. Mit Swiss-QUBE unterstützt sie Menschen dabei, zu einer rundum bewussteren Ernährung zu finden, die auf individuelle Bedürfnisse angepasst ist.

Swiss-QUBE

Swiss-QUBE sind speziell konzipierte Nährstoffwürfel, die dem Körper dank ihrer Rezeptur alle wichtigen Vitamine und Mineralien bieten, die er für eine gesunde und leistungsfähige Funktionsweise benötigt.

Dabei handelt es sich um ein fein granuliertes vegetarisches/veganes Naturprodukt, das alle Nährstoffe beinhaltet und so die Körper- und Gehirnleistung auf ein Maximum verbessert.

Swiss-QUBE gibt es bei ausgewählten Händlern und online

bei: https://swiss-qube.com/

Swiss Elan Devices AG

Als Schweizer Familienunternehmen legt die Swiss Elan Devices AG mit den Swiss-QUBE größten Wert auf Qualität und Wertschätzung. Das fängt bei der Firmenpolitik an und vollzieht sich auch bei der Produktion der QUBE. Alle Zutaten werden gewissenhaft ausgewählt und die Produktion erfolgt mit höchster Sorgfalt. Dabei stehen immer die Umwelt und die individuellen Bedürfnisse der Kunden im Blick.

Das Thema Nachhaltigkeit zieht sich durch die gesamte Unternehmensphilosophie.

Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, nicht nur die hochwertigsten Rohstoffen zu wählen, sondern mit diesen auch verantwortungsbewusst umzugehen.

Alle Erwartungen an eine gesunde Ernährung zu erfüllen, die zu einem zufriedeneren und leistungsfähigeren Lebensstil führt, ist Vision und Ziel des Swiss-QUBE zugleich.

