Ohne Schnarchen ins neue Jahr: mit der Anti-Schnarchschiene vom Zahnarzt

Wie die maßgefertigten SchlafHarmonie-Schienen von Orthos effektiv bei Schnarchen und leichter bis mittlerer Schlafapnoe helfen.

Frankfurt am Main, 2. Januar 2025 – Schnarchen ist ein häufiges Problem. Es beeinträchtigt sowohl die Schlafqualität der Betroffenen als auch die ihrer Partner und viele Menschen sind davon genervt. Doch das lästige Geräusch ist mehr als eine nächtliche Störung: Schnarchen kann ernsthafte gesundheitliche Probleme auslösen und sollte nicht ignoriert werden.

Hilfe gibt es in der Zahnarztpraxis in Zusammenarbeit mit dem Orthos Fachlabor für Kieferorthopädie: Um Betroffenen eine ruhige Nacht und dadurch eine bessere Lebensqualität zu ermöglichen, bietet das Orthos Fachlabor für Kieferorthopädie in Zusammenarbeit mit über 7.500 Zahnärztinnen und Zahnärzten die Behandlung mit individuell angefertigten Anti-Schnarchschienen an. Diese reduzieren Schnarchen sofort, sind angenehm zu tragen und können daher eine gute Alternative zu aufwendigen medizinischen Therapien oder Operationen sein.

Schnarchen und die gesundheitlichen Folgen

Rund 60 % der Männer und 40 % der Frauen schnarchen. Viele wissen gar nicht, dass dies mit erheblichen gesundheitlichen Risiken einhergeht. Durch Schnarchen können Atemaussetzer entstehen, die die Sauerstoffversorgung zeitweise unterbrechen, was die nächtliche Regeneration empfindlich stört.

„Schlafstörungen aufgrund von Schnarchen können zu Tagesmüdigkeit, Konzentrationsschwäche oder gefährlichem Sekundenschlaf und langfristig zu Erkrankungen wie Bluthochdruck und Herzerkrankungen führen“, erklärt Ernst O. Lorenz, Geschäftsführer des seit 1983 tätigen Fachlabors Orthos. Studien zufolge steigt das Schnarchrisiko mit dem Alter. Durch Schnarchen ausgelöste Atemaussetzer, sogenannte Schlafapnoe, treten häufig bei älteren Menschen und Übergewichtigen auf.

Maßgefertigte Anti-Schnarchschienen als sanfte und wirksame Lösung

Orthos bietet mit den SchlafHarmonie-Schienen eine bewährte Methode zur Schnarchbekämpfung an. Die individuell angepassten Unterkieferprotrusionsschienen halten den Unterkiefer während des Schlafes in einer Position, die die Atemwege offen hält und damit Schnarchgeräusche verhindert. „Viele Menschen wissen gar nicht, dass ihr Zahnarzt bei Schnarchproblemen helfen kann“, so Ernst O. Lorenz. Die Anti-Schnarchschienen sind zierlich, leicht und komfortabel zu tragen – eine diskrete und wirksame Alternative zur Überdruckmaske (CPAP), die viele Betroffene als unangenehm empfinden.

Vielseitige Ansätze und professionelle Beratung

Es gibt verschiedene Ansätze, um Schnarchen zu verhindern: Hausmittel, einfache Verhaltensänderungen und Hilfsmittel wie Nasenpflaster oder Nasenclips können leichte bis moderate Schnarchprobleme lindern. Für schwere Fälle, insbesondere bei Schlafapnoe, sind jedoch individuell angepasste Lösungen erforderlich.

Die Zusammenarbeit mit zahnmedizinischen und schlafmedizinischen Fachärzten ist dabei entscheidend, um die richtige Therapie zu finden. Laut dem Orthos Schlafreport 2021 ist die Mehrzahl der Deutschen über zahnärztliche Anti-Schnarchschienen noch nicht ausreichend informiert.

Über Orthos und SchlafHarmonie

Orthos ist seit über 40 Jahren ein erfahrener Partner von Zahnarztpraxen und kieferorthopädischen Praxen und entwickelt hochwertige Medizinprodukte zur Kieferorthopädie und Schnarchtherapie – 100 % gefertigt in den zwei deutschen Laborstandorten Frankfurt am Main und Weimar in Thüringen.

Die SchlafHarmonie-Schienen sind das Ergebnis jahrzehntelanger Expertise und engen Austauschs mit den Partnerpraxen. Orthos stellt nicht nur modernste Technologien bereit, sondern bietet auch umfassende Schulungsangebote, um Praxen bestmöglich zu unterstützen. Zudem stehen Fachberater von Orthos in direktem Austausch mit den Praxen.

Für weitere Informationen und Unterstützung bei der Auswahl der passenden Therapie stehen das Orthos-Team und zahlreiche Partnerpraxen deutschlandweit zur Verfügung. Patienten finden mehr Informationen auf https://www.schlafharmonie.de.

Wir von Orthos sind bereits seit 1983 als Kieferorthopädisches Fachlabor tätig. Seitdem konnten wir uns kontinuierlich weiterentwickeln. Das haben wir nicht zuletzt dem lebendigen Austausch mit unseren zahlreichen Partnerpraxen zu verdanken.

Auf unsere Expertise vertrauen über 7.500 Zahnarzpraxen und Kieferorthopädische Praxen in ganz Deutschland und den Nachbarländern.

Wir von Orthos sind bekannt als Hersteller:

– der HarmonieSchiene von Orthos, der unsichtbaren Zahnkorrekturschiene,

– der SchlafHarmonie-Schienen, die Patienten ruhige, erholsame Nächte bringen,

– der AuraSchiene, einer exklusiv von Orthos hergestellten Aufbissschiene, die selbst der stärkste Knirscher nicht kaputt kriegt

– klassischer kieferorthopädischer Apparaturen,

– therapeutischer Schienen, individuellem Sportmundschutz und Präprothetik.

Darüber hinaus können unsere Partnerpraxen ihr Leistungsspektrum durch unser Seminarangebot sowie die Bereitstellung von Infomaterial und Werbemaßnahmen erweitern. So finden mehr Menschen den Weg in ihre Praxis.

Die Möglichkeiten in Therapie und Technik im Bereich Zahnmedizin entwickeln sich rasant weiter. Mit uns bleiben Zahnarztpraxen auf dem aktuellen Stand und können ihren Patientinnen und Patienten einfache, effektive und moderne Therapien anbieten.

