MEGASONEX® Zahnpasta mit Hydroxylapatit

Die ist ja mega

Ohne Fluorid? Aber sicher!

Eine gründliche Mundhygiene ist für ein gesundes Leben unerlässlich. Ist das nicht etwas übertrieben? Es reicht doch, die Zähne täglich zweimal zu putzen. Natürlich mit einer guten Zahnbürste und Zahnpasta. Das hören Zahnärzte immer wieder, denn so sehen es sehr viele ihrer Patienten, wenn sie sich mit Problemen wie Karies, entzündetem Zahnfleisch und Zahnfleischtaschen an sie wenden: „Aber ich habe doch immer gründlich geputzt, was denn noch?“. Doch das reicht nicht. Bakterien, Viren und Pilze können direkt in den Körper eindringen und stellen ein erhebliches Risiko für schwere Erkrankungen dar.

Entzündungen durch versteckte Bakterien

Plaque oder Biofilm – was ist daran so gefährlich? Die klebrige, bakterienreiche Masse lagert sich auf den Zahnoberflächen ab. Sie kann Karies verursachen, lässt sich aber anfangs durch regelmäßiges Zähneputzen leicht entfernen. Doch was passiert, wenn sie nicht entfernt wird? Dann verhärtet sie, und es bildet sich unschöner Zahnstein, den nur noch ein Zahnarzt entfernen kann. Selbst die beste Zahnbürste ist dann machtlos. Die traurige Folge: Karies, Zahnfleischentzündungen und Zahnfleischtaschen. Sogar der Zahnhalteapparat kann geschwächt werde und muss dringend behandelt werden. In diesem Stadium kann Speichel mit seinen antimikrobiellen und entzündungshemmenden Eigenschaften nichts mehr ausrichten.

Fluorid oder besser Hydroxylapatit

Fluorid wird in der Zahnmedizin häufig verwendet, da es Bakterien abtötet und den Zahnschmelz härtet, wodurch das Kariesrisiko sinkt. Zu viel Fluorid ist jedoch sehr giftig für Mensch und Tier. Es kann für alle gefährlich sein, insbesondere für Kleinkinder, wenn sie zu viel fluoridhaltige Zahnpasta verschlucken. Überschüssiges Fluorid im Trinkwasser kann bei Kindern zu Zahnschmelzverfärbungen führen, die sich manchmal sogar auf die bleibenden Zähne auswirken. Ausspucken der Zahnpasta nach dem Zähneputzen ist natürlich unbedenklich, aber das tun Kleinkinder nicht.

Gibt es eine Alternative?

Inzwischen gibt es weltweit einige Hersteller, die Fluorid durch Hydroxylapatit ersetzen. Das ist ideal für Menschen, die Fluorid vermeiden, aber ihre Zähne und Zahnfleisch vor Entzündungen schützen möchten. Allerdings gibt es Hydroxylapatit-Kristalle in verschiedenen Größen und Formen, ebenso die Herstellungskosten von sehr günstig bis sehr teuer. Für eine optimale Wirkung ist nur eine Art von Nano-Hydroxylapatit geeignet: eine etwa 50 nm große, stäbchenförmige Kristallform mit einem Längen-Breiten-Verhältnis von 3:1. In Europa ist nur stäbchenförmiges Nano-Hydroxylapatit zugelassen, und der Hersteller muss die europäischen REACH-Anforderungen erfüllen, um sicherzustellen, dass die Partikel weder für den Menschen noch für die Umwelt schädlich sind.

MEGASONEX® gehört weltweit zu den ersten zwei oder drei Zahnpasta-Herstellern, die Nano-Hydroxylapatit in Stäbchenform mit einem Aspektverhältnis von 3:1 und einer Größe von ca. 50 nm aus europäischer Produktion verwenden. Die Kristalle haften aufgrund elektrostatischer Kräfte am Zahnschmelz und verschmelzen anschließend mit diesem zu einer einzigen Struktur. Dank ihrer weißen Farbe werden die Zähne auf natürliche Weise aufgehellt. Kleine Kratzer durch zu starkes Schrubben werden ausgebessert. Neben Nano-Hydroxylapatit ist MEGASONEX Zahnpasta frei von SLS, benötigt deshalb auch keine starken Aromen, um den bitteren Geschmack von SLS zu überdecken. Sie enthält keine Parabene und weitere Konservierungs-stoffe und natürlich ist sie fluoridfrei. Besonders sanft mit einem RDA47 ist sie zu Zähnen und Zahnfleisch. Seit nunmehr 10 Jahren wird sie in einer FDA-kontrollierten Anlage hergestellt.

Ultraschallzahnbürste Megasonex

Die MEGASONEX® Ultraschallzahnbürste ist eine Zahnbürste, die therapeutischen Ultraschall und optionale Schallvibrationen vereint. Sie bietet alles, was für die Mundgesundheit benötigt wird. So werden die Zähne mit 192.000.000 Ultraschallbewegungen pro Minute gründlich reinigt. Dies entspricht einer Frequenz von 1,6 MHz (1,6 Millionen Impulse pro Sekunde). Zusätzlich sorgen sanfte, optionale Schallvibrationen von durchschnittlich 9.000 oder 18.000 pro Minute für die optimale Entfernung von Speiseresten und Plaque, die durch die Ultraschallwirkung entstehen. Zwei verschiedene Bürstenköpfe – weich und mittel – mit abgerundeten, speziell polierten Borsten sind im Lieferumfang enthalten. Der weltweit einzige Ultraschall-Zungenreiniger verhindert, dass Bakterien in den Körper gelangen. Die MEGASONEX®-Technologie ist für jeden geeignet, besonders aber für die Anwendung bei Implantaten, Kronen, Füllungen, Veneers und sogar Zahnspangen.

