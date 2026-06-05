„Ohne Abzocke zum Erfolg“: Online-Kongress setzt auf echt statt laut

Gegen die Marktschreierei der Coaching-Branche: Vom 1. bis 10. Juni 2026 zeigen über 25 Expertinnen und Experten kostenfrei, wie ehrliche Qualität sichtbar wird.

Online, 3. Juni 2026 – Der Markt für Online-Coaching und Weiterbildung boomt – und mit ihm die unseriösen „Schnell-reich“-Versprechen. Der kostenfreie Online-Kongress „Ohne Abzocke zum Erfolg – Echt statt laut“ setzt bewusst einen Gegenakzent: Vom 1. bis 10. Juni 2026 zeigen über 25 Expertinnen und Experten, wie man mit Substanz, Werten und ehrlichem Marketing erfolgreich wird – statt mit Marktgeschrei.

Verbraucherzentralen warnen seit Jahren vor dubiosen Coaching-Anbietern, die mit aggressiven Verkaufsmethoden und fünfstelligen Preisen locken und am Ende wenig liefern. Viele Selbstständige sind bereits darauf hereingefallen – und haben dabei nicht nur Geld verloren, sondern auch das Vertrauen in den eigenen Weg. Gleichzeitig bleiben gerade die ehrlichen, fachlich exzellenten Anbieter oft unsichtbar: Wer nicht am lautesten ruft, geht im Getöse unter.

Genau hier setzt der Online-Kongress an. In über 25 Interviews kommen Coaches, Berater, Trainer, Marketing- und Vertriebsexperten zu Wort, die zeigen: Erfolg und Anstand schließen sich nicht aus. Es geht um werteorientiertes Marketing, ehrlichen Vertrieb, Sichtbarkeit ohne Selbstverleugnung – und darum, Manipulationsmaschen früh zu erkennen. Jedes Interview ist 24 Stunden lang kostenfrei abrufbar.

„Ich habe immer wieder erlebt, wie Menschen mit teuren Hochglanz-Versprechen geködert und dann allein gelassen wurden – manche haben ihre Ersparnisse verloren und obendrein den Glauben an sich selbst“, sagt Mit-Veranstalterin Nadine Dorsch. „Genau dagegen haben wir diesen Kongress ins Leben gerufen. Wir wollen zeigen, dass man auch ehrlich, leise und mit echten Werten erfolgreich sein kann. Echt schlägt laut.“

Der Kongress richtet sich an Coaches, Berater, Trainer, Therapeutinnen und Therapeuten, Heilpraktiker, Online-Kurs-Anbieter, Dienstleister und Selbstständige – und an alle, die lernen möchten, seriöse von unseriösen Angeboten zu unterscheiden. Die Teilnahme am Kongress ist während der Kongresslaufzeit kostenfrei; eine Anmeldung genügt. Anmeldung und Infos: https://fairplay.teiledeinebotschaft.de – Weiterempfehlen und Pressematerial: https://fairplay.teiledeinebotschaft.de/partner

Teile Deine Botschaft (TDB), eine Marke der Elevation Group G.N.D Ltd., hilft Unternehmen zu mehr Online-Sichtbarkeit – ohne Social Media und mit Erfolgsgarantie. Kern ist der Aufbau einer eigenen E-Mail-Community als zentraler Erfolgsfaktor im Online-Business. Dazu begleitet TDB Online-Kongresse, Online-Business-Days und Online-Kurse – wahlweise als Do-it-yourself, im Masterclass-Format oder Done-for-you. Für Kongresse betreibt TDB mit elitespeaker.de eine eigene Experten-Plattform mit über 1.600 Speakern.

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