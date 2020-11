OHLRO goes to Pharma – Die neue Pharmaverpackung

Die neue Pharmaverpackung auf der MEDICA2020

Auf der vom 16.11 bis 20.11.2020 stattfindenden virtuellen MEDICA2020 stellt die OHLRO Hartschaum GmbH aus Strausberg eine neue Pharma Verpackungsserie vor, die OHLRO Pharmabox. Hierbei handelt es sich um eine Verpackung der neuen Generation zur Sicherung der KĂĽhlkette beim Versand von temperaturempfindlichen Waren, selbst bei langwierigen Transporten und anspruchsvollen AuĂźentemperaturen, sowie beim Versand der Waren in Gebiete mit schwacher Infrastruktur.

Auch wenn die MEDICA2020 dieses Jahr wie alle anderen Großveranstaltungen im virtuellen Modus durchgeführt wird, ist sie immer noch die wichtigste Messe im Bereich pharmazeutische Diagnostik und für Produkte bezüglich klinischer Verwendung. Schon früh wurde durch die Geschäftsführung der OHLRO Hartschaum GmbH die Entscheidung getroffen, dieses wichtige Medium zur Einführung der neuen Pharmaverpackung nutzen zu wollen. Die MEDICA Plattform bietet hier die Möglichkeit einer größeren Gruppe von Interessenten aus aller Welt dieses neue Produkt zu präsentieren.

Was ist so neu an der OHLRO Pharmabox?

Eine bestehende Variante der Pharmabox ist die O-BOX H250, welche sich durch einen passiven Temperaturerhalt von ca. 250 Stunden auszeichnet. Die Kombination unterschiedlicher Werkstoffe wie EPS und VIP Isolierung, machen diese Verpackungsart zu einer höchst leistungsfähigen Variante, welche zudem auch preisgünstig durch die OHLRO Hartschaum GmbH angeboten werden kann, da die EPS Produktion im eigenen Werk durchgeführt wird.

Es werden weitere unterschiedliche Verpackungsgrößen mit jeweils unterschiedlich bemaĂźten VIP Isolierungen angeboten. WeiterfĂĽhrende Informationen zu den verfĂĽgbaren Pharmaboxen erhalten Sie auf der Pharma Website von OHLRO – www.medilogisticsystems.com Hier werden zusätzlich zu den Pharmaboxen auch optionales Zubehör wie PCM KĂĽhlmittel und Temperaturlogger angeboten. Die Lösung fĂĽr ihren Versand aus einer Hand.

Als weiteres Highlight wird die OHLRO GmbH künftig auf der medilogisticsystems.com Website auch kostenfreie Standard-Validierungen anbieten. Eine Erstellung von Produktqualifizierungen mit kundenspezifischen Einstellungen und Berücksichtigung der Ambientprofile nach ISTA7D ist natürlich auch möglich und kann separat angefragt werden. Die Klimakammer der OHLRO Hartschaum GmbH in Strausberg kann hierzu gebucht werden. Benötigte Messungen werden neben den Pharmaverpackungen für alle anderen OHLRO Produkte wie Thermoboxen, Versandboxen und Styropor Kreativverpackungen angeboten.

Die OHLRO Hartschaum GmbH in Strausberg bei Berlin produziert bereits in der zweiten Generation Styroporboxen für unterschiedlichste Branchen wie z.B. Lebensmittelproduzenten, Industrie und Pharma. Wir stehen für hochwertige und smarte Verpackungslösungen.

Kontakt

OHLRO Hartschaum GmbH

Ingo von der Ruhr

Am Biotop 4

15344 Strausberg

030-5779969-0

i.vdruhr@ohlro.de

http://www.ohlro.de

