Offizielle Website des WildTokyo in Deutschland

Aufgrund der fehlenden Reaktion des Spielers konnte das Beschwerdeteam die Untersuchung nicht fortsetzen und keine Wildtokyo casino Lösungen anbieten. Daher wurde die Beschwerde vorerst geschlossen, der Spieler hat jedoch die Möglichkeit, sie später wieder aufzunehmen. Die Spielerin aus Italien hatte vor Einreichung dieser Beschwerde eine Auszahlung beantragt. Die Spielerin berichtete von wiederholten Problemen mit der Dokumentenprüfung und gab an, dass das Casino immer wieder dieselben Dokumente anforderte, ohne ihr Konto freizuschalten.

Spielkategorien

Hinzu kommen noch unterhaltsame Live- Gameshow-Spiele wie die beliebten Titel Deal Or No Deal (Spielbericht) live und Crazy Time (Spielbericht). Fans von Video-Slots dürfen sich auf eine insgesamt gute Erfahrung bei Wild Tokyo einstellen. Wenn man Spielautomaten mag, kann man hier alle seine Favoriten spielen, und zwar egal, ob man diese eher klassisch oder modern bevorzugt. Im Portfolio von Wild Tokyo Casino kann man sogar mehrere Spielautomaten ausprobieren, die sich durch ihre lukrativen Funktionen auszeichnen. Dabei gilt es zu beachten, dass man bei der ersten Einzahlung mindestens 20 € einzahlen muss, um den Willkommensbonus für die erste Einzahlung zu kassieren.

Bitte beachte, dass du beim Casino einen Identitätsnachweis vorlegen musst. Das bedeutet Personalausweis, Reisepass oder ein anderes offizielles Dokument. Das Wild Tokyo Casino unterstützt verantwortungsvolles Glücksspiel. Nutzer können selbst Limits für Einzahlung, Auszahlung und Einsatz setzen und sich vom Spiel ausschließen. Wild Tokyo bietet auch eine Reihe von Tools und Ressourcen , um Spielern zu helfen, ihr Spielverhalten zu kontrollieren.

Das Portal bietet Spielern aktuelle Informationen über exklusive Bonusangebote und neue Plattformen, damit Sie immer bestens informiert sind. Die Darstellung ist klar und messerscharf, während die Funktionalitäten mit der regulären Version auf der Webseite identisch sind. Selbst Tischspiele wie Baccarat funktionieren hier reibungslos. Gegenwärtig verfügt das Wild Tokyo Online Casino nicht über eine spezielle mobile App . Dafür ist die Browserversion für den Gebrauch auf mobilen Geräten optimiert und man kann das gesamte Angebot einschließlich Live Casino auch unterwegs spielen. Wild Tokyo Casino bietet neben den unzähligen Slots auch eine an klassischen Tischspielen und spannenden Live Dealer Games.

Verantwortungsvolles Spielen

In der Regel müssen Bonusbeträge nämlich 50x umgesetzt werden, bevor Sie Ihre Gewinne aus dem Bonus auszahlen lassen können. Auch wenn diese Umsatzbedingungen auf den ersten Blick erstmal etwas hoch erscheinen mögen, hatten wir in unserem Test kein Problem, sie umzusetzen. Das VIP-Programm von Wild Tokyo bietet nicht nur höhere Auszahlungslimits, sondern auch exklusive Belohnungen wie Freispiele und personalisierte Angebote. Besonders für regelmäßige Spieler ist der Aufstieg in höhere Stufen äußerst lohnend.

Wenn du klassische Casino Spiele bevorzugst, findest du hier eine solide Auswahl, die in puncto Umsetzung und Präsentation überzeugt. Wenn du ein Online Casino suchst, das mit einer besonders großen Auswahl an Echtgeldspielen überzeugt, ist das Wild Tokyo Casino eine gute Adresse. Im Test zeigt sich schnell, dass hier zahlreiche bekannte Entwickler vertreten sind, die für Qualität und Abwechslung stehen. Auszahlungen deiner Gewinne kannst du im Wild Tokyo Casino bereits ab 10€ (Jetonbank) vornehmen. Bei anderen Zahlungsmethoden liegt der Betrag für eine Mindestauszahlung zwischen 50€ (Kryptowährungen) und 100€ (Banküberweisung).

Dennoch gibt es zwei Kritikpunkt, auf die wir Sie hinweisen wollen. Die Anbieterliste filtert nicht die im jeweiligen Land verfügbaren Studios heraus. So kann es sein, dass man durch die Listen scrollt und dann das Spiel seiner Wahl nicht verfügbar ist, da dieses Studio in Deutschland gesperrt ist. Zudem hätten wir ohnehin ein paar weitere Spielefilter gesehen, um bestimmte Spiele wie Bonus-Buy oder MegaWays Automaten schneller zu finden. Im Bonusshop kann man seine gesammelten Wild Tokyo Münzen in Freispiele oder auch Bonusgeld umtauschen.

Die ganze Information, die zum und vom Wild Tokyo Casino geschickt wird, wird durch 256-bit Secure Socken Layer (SSL) Technologie verschlüsselt. Sie werden durch einen speziellen Kanal übergeben und die nicht autorisierten Personen dürfen keinen Zugang dazu haben. Wild Tokyo Casino ist bei Curacao eGaming seit 2021 lizenziert.

Wild Tokyo rotiert seine Promotionen regelmäßig, um das Spielerlebnis abwechslungsreich zu gestalten. Spieler können Bonuscodes für zusätzliche Aktionen verwenden, die über verschiedene Kanäle verfügbar gemacht werden. Das wöchentliche Cashback-Programm bietet bis zu 300€ Rückerstattung für VIP-Spieler. Diese Aktion läuft kontinuierlich und wird automatisch dem Spielerkonto gutgeschrieben.