Officium übernimmt EAD Region Mainz-Wiesbaden GmbH aus Mainz

Die Officium GmbH, ein führender Anbieter von Mess- und Energiedienstleistungen für die Wohnungswirtschaft, hat zum 30.01.2025 die EAD Region Mainz-Wiesbaden GmbH übernommen. Damit baut Officium den eigenen Marktanteil aus und setzt ihre Wachstumsstrategie aktiv fort. Die Portfoliogesellschaft zählt mittlerweile 15 Unternehmen unter ihrem Dach.

Die EAD Region Mainz-Wiesbaden ist Spezialist für digitale Heizkostenabrechnung und Nebenkostenabrechnung im Gebiet Mainz-Wiesbaden. Mit der Übernahme verstärkt Officium einerseits ihre Präsenz in der Region. Andererseits gewährleistet die fundierte und erfahrene Management-Aufstellung von Officium eine strukturierte und zukunftsorientierte Weiterentwicklung des Unternehmens. Der bisherige Geschäftsführer der EAD Region Mainz-Wiesbaden, Jürgen Burbach, bleibt dem Unternehmen in seiner bisherigen Funktion erhalten. Sein umfassendes Know-how stellt eine wertvolle Bereicherung für die Officium-Gruppe dar.

Mathias Ritz, Chief Sales Officer bei Officium, dazu: „Ich freue mich außerordentlich, nach unserer erfolgreichen Zusammenarbeit in der Vergangenheit nun erneut mit Jürgen Burbach in einem gemeinsamen Unternehmen tätig zu sein. Sein umfassendes Fachwissen und seine langjährige Erfahrung in der Branche sind eine wertvolle Bereicherung für die gesamte Officium-Gruppe. Die Übernahme ist ein bedeutender strategischer Schritt, und ich bin dankbar, mit Herrn Burbach einen so versierten Geschäftsführer in unseren Reihen zu wissen.“

Jürgen Burbach ergänzt: „Seit der Gründung unseres Abrechnungsdienstes konnten wir dank hoher Kundenzufriedenheit ein überdurchschnittliches Wachstum verzeichnen. Um diese erfolgreiche Entwicklung nachhaltig fortzuführen, habe ich mich entschieden, meine Geschäftsanteile an die Officium GmbH zu übertragen, die die erforderlichen finanziellen Mittel und strategischen Ressourcen bereitstellt. Officium überzeugte mich insbesondere durch ihre professionelle Management-Struktur sowie den reibungslosen und transparenten Transaktionsprozess. Darüber hinaus profitieren unsere Kunden künftig von der Expertise innerhalb der Officium-Gruppe sowie dem erweiterten Leistungsspektrum der Unternehmensgruppe.“

Bildunterschrift: Von links nach rechts: Bianca Frenken, Alexander Schmidt (Abrechnung und UVI-Bearbeitung), Christian Wolff (Auftragsbearbeitung und Montage-Disposition), Ulrike Bechtoldt (Dateneingabe und Buchhaltung), Marcel Ganz (Auftragsbearbeitung und RWM-Disposition), Jürgen Burbach (Geschäftsführer) und Frank Jung.

Die Officium GmbH ist einer der führenden, unabhängigen Mess- und Energiedienstleister für die verbrauchsabhängige Erfassung und Abrechnung von Wasser und Wärme für die Wohnungswirtschaft. Die Portfoliogesellschaft ist vor allem in Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen (beispielsweise Düsseldorf und Duisburg), Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt (Dessau-Roßlau) und Sachsen (Dresden und Chemnitz), Thüringen sowie Bayern (Ober- und Unterfranken sowie München) präsent. Kunden sind in erster Linie kleine und mittelgroße Hausverwaltungen und private Vermieter. Mittlerweile werden mehr als eine Million Messeinheiten versorgt. Als Dachgesellschaft führt Officium 15 Unternehmen. www.officium.gmbh

