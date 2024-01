Off-Plan Projekte in Dubai

Damac Altitude De Grisogono Tower, Business Bay und Binghatti Mercedes Benz Places, Downtown

Altitude De Grisogono Tower

Altitude De Grisogono at Business Bay ist die neueste Wohnanlage von Damac Properties, die Studios, 1-, 2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen der Luxusklasse mit atemberaubendem Kanalblick in Dubai bietet. Das architektonische Meisterwerk in Form eines Hochhauses bietet außergewöhnliche Ausblicke auf den Kanal und die Skyline sowie einen unvergleichlichen Lebensstil, der durch das Podium und die darunter liegenden Annehmlichkeitsbereiche unterstrichen wird. Die Entwicklung verbindet nahtlos modernste Vorteile, einschließlich der Nähe zum Lazy River, der die Bewohner mit wichtigen Zielen wie dem Burj Khalifa und Downtown Dubai verbindet.

In der begehrten Business Bay gelegen, teilt die Fassade ihre Nachbarschaft mit angesehenen Projekten und Freizeit-Wahrzeichen. Der Standort gilt als das Herz des neuen Dubai und bietet die Nähe zu ikonischen Wahrzeichen wie dem Burj Khalifa, der Dubai Mall und dem DIFC, so dass die Bewohner von den besten Angeboten der Stadt umgeben sind.

Der Name „de GRISOGONO“ selbst steht für ein luxuriöses Erbe, das vom griechischen Wort „Chrysogonos“ inspiriert ist, was „aus Gold gezeugt“ bedeutet. Diese italienisch-libanesische Luxusmarke verbindet nahtlos die traditionelle hohe Juwelierskunst mit moderner Eleganz. Wenn das Projekt Gestalt annimmt, können Sie ein Wohnerlebnis erwarten, das die Verpflichtung der Marke zu Exzellenz und Raffinesse widerspiegelt.

Der Turm mit Blick auf den Dubai-Kanal ist vom Opal inspiriert, einem strahlenden Edelstein, der für sein faszinierendes Farbenspiel bekannt ist. Diese Inspiration durchdringt jedes Element dieses exquisiten Gebäudes und lädt Sie ein, eine funkelnde und opulente Welt zu entdecken.

Der Turm der Luxusklasse übertrifft die Erwartungen mit einer ausgesuchten Sammlung von Annehmlichkeiten. Von Entspannungskapseln, in denen man die Sterne beobachten kann, bis hin zu einem Spa, einer Beauty-Bar und temperaturgesteuerten Schwimmkapseln verspricht er ein angenehmes Leben. Ob Sie sich auf solarbetriebenen Sonnenliegen entspannen oder sich nach dem Training im Pool erholen – Ruhe und Pracht erwarten Sie auf Schritt und Tritt.

Wichtigste Highlights:

– Wählen Sie aus einer Reihe vielseitiger Grundrisse, darunter Studios, Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern, die den unterschiedlichsten Vorlieben gerecht werden.

– Genießen Sie den atemberaubenden Panoramablick auf die dynamische Skyline der Stadt und den ruhigen Dubai-Kanal.

– Erleben Sie opulentes Wohnen, inspiriert durch den strahlenden Opal, der jede Facette dieser exklusiven Anlage beeinflusst.

– Das Projekt liegt im Herzen der Business Bay, strategisch günstig in der Nähe von Wahrzeichen wie dem Burj Khalifa, der Dubai Mall und dem DIFC.

– Tauchen Sie ein in den Luxus der sorgfältig gestalteten Wohnungen, die sich durch neutrale Farbtöne, natürliches Licht und luxuriöse Texturen auszeichnen.

– Beginnen Sie Ihre Reise in ein luxuriöses Leben mit anpassbaren und transparenten Zahlungsplänen, die den Zugang für eine breite Palette von Hauskäufern gewährleisten.

– Gönnen Sie sich eine Welt voller unvergleichlicher Annehmlichkeiten, von Entspannungskapseln und solarbetriebenen Sonnenliegen bis hin zu einer eigenen Beauty-Bar.

Damac Altitude De Grisogono bietet seinen Bewohnern und Gästen einen erstklassigen Lebensstil mit erstklassigen Annehmlichkeiten. Die Anlage umfasst Einzelhandelsgeschäfte, einen Swimmingpool, ein Fitnessstudio, Parks und Gärten, Cabanas, Grillplätze, Parkplätze, Meditationsdecks und Wellnessbereiche. Diese Einrichtungen decken verschiedene Aspekte eines luxuriösen Lebensstils ab und bieten sowohl Entspannung als auch Erholung.

Wichtigste Einrichtungen:

– Einzelhandelsverkaufsstellen

– Schwimmbad

– Sporthalle

– Parks und Gärten

– Cabana

– BBQ-Bereiche

– Parkplatz

– Meditation Decks

– Wellness-Räume

Der Damac Altitude de Grisogono Tower liegt strategisch günstig in der Business Bay – Dubai und bietet den Bewohnern eine exklusive Anbindung an wichtige Ziele wie den Burj Khalifa und Downtown Dubai. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten sind schnell und problemlos zu erreichen, da die Lage eine schnelle Anbindung ermöglicht. Die Nähe zum Lazy River sorgt für zusätzlichen Luxus und bietet den Bewohnern einen Lebensstil, der ihre kühnsten Träume übertrifft.

Nahegelegene Orte:

– 05 Minuten – Burj Khalifa

– 07 Minuten – Die Dubai Mall

– 14 Minuten – Dubai Healthcare Centre

– 15 Minuten – Ras Al Khor Wildlife Sanctuary

– 16 Minuten – Internationaler Flughafen Dubai

Wohnung in Dubai, Business Bay kaufen

Der Masterplan von Altitude de GRISOGONO by Damac Properties konzentriert sich auf die Schaffung eines ikonischen Lebensstils für seine Bewohner. Zu den modernsten Vorteilen gehören nahtlose Pendelmöglichkeiten, unverwechselbare Designs und fesselnde Ausblicke auf den Kanal und die Skyline. Der Charme der Anlage liegt in ihrer Fähigkeit, den Bewohnern verschiedene Formen der Interaktion und des Vergnügens zu bieten.

Die Grundrisse der Altitude de Grisogono Residences wurden sorgfältig entworfen und spiegeln die besten Studios, Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern und exklusiven Dienstleistungen wider. Jede Wohnung strahlt einen ganz eigenen Charme aus und sorgt für ein nahtloses und komfortables Wohnerlebnis. Die Bewohner können sich auf belebende Bäder mit Warm- und Kaltwassereinrichtungen freuen, die einen wahrhaft verwöhnenden Lebensstil ermöglichen.

Mercedes Benz Places

Mercedes-Benz Places ist ein Gemeinschaftsprojekt von Binghatti Developers und dem Luxus-Automobilriesen Mercedes-Benz in Downtown Dubai mit luxuriösen 2-, 3- und 4-Schlafzimmer-Apartments und Penthäusern. Mit einer majestätischen Höhe von 341 Metern und 65 Stockwerken wird diese ikonische Residenz die Skyline von Downtown Dubai mit Opulenz neu definieren. Das Projekt symbolisiert eine einzigartige Verschmelzung von Immobilien und automobiler Brillanz, da es sich der Verschmelzung von automobiler Exzellenz und architektonischer Pracht verschrieben hat.

Das im Herzen Dubais gelegene Projekt ist von ikonischen Bauwerken umgeben, darunter die berühmte Dubai Mall und das avantgardistische Museum of the Future. Die strategische Platzierung dieses neuen Wahrzeichens bietet einen ungehinderten Blick auf den Burj Khalifa, was die Attraktivität der Residenz noch erhöht. Die Zusammenarbeit zwischen dem Bauträger und Benz konzentrierte sich auf einen kundenorientierten Ansatz, bei dem die Bedürfnisse und Wünsche der künftigen Bewohner im Vordergrund stehen.

Das architektonische Design und die Exzellenz heben das Wohnerlebnis auf unvergleichliche Höhen, mit einer Raumhöhe von 4,2 Metern, die ein Gefühl von Großzügigkeit und Luxus vermittelt. Jede Einheit ist mit einem privaten Pool ausgestattet, der den Bewohnern einen exklusiven Rückzugsort innerhalb ihrer Wohnung bietet. Der Panoramablick von jeder Einheit auf die ganze Majestät des Burj Khalifa schafft ein beeindruckendes Lebensumfeld. Die Vorstellungskraft wird durch die gemeinsame Leidenschaft für ikonisches Design und Innovation beflügelt und hat die Designphilosophie des Automobilgiganten „Sensual Purity“ akribisch in das Projekt integriert. Diese Philosophie zielt darauf ab, zeitlos schöne Räume zu schaffen, die das Projekt in eine Oase der Gelassenheit und Reinheit verwandeln.

Das Ergebnis von mehr als einem Jahr akribischer Planung und Gestaltung umfasst Smart-Home-Technologien und intelligente Mobilitätslösungen. Diese Integration zielt darauf ab, Komfort und Bequemlichkeit in modernen Wohnräumen neu zu definieren. Das Projekt will mehr bieten als nur einen Wohnsitz; es sieht einen Lebensstil vor, der die Raffinesse nahtlos verbindet.

Wichtigste Highlights:

– Premium-Markenkollektion von 2-, 3- und 4-Schlafzimmer-Wohnungen und Penthäusern mit bemerkenswerten Deckenhöhen.

– Mit einer Höhe von 341 Metern und 65 Stockwerken ist es ein Leuchtturm architektonischer Erhabenheit.

– Eingebettet im Herzen von Downtown Dubai, umgeben von ikonischen Bauwerken wie der Dubai Mall und dem Museum of the Future usw.

– Um das Konzept der Exklusivität zu unterstreichen, verfügt jede Wohnung in dieser luxuriösen Anlage über einen eigenen Pool.

– Alle Einheiten sind strategisch günstig gelegen und bieten den Bewohnern einen Panoramablick auf das Wahrzeichen Burj Khalifa, was ein exklusives Wohnerlebnis schafft.

– Geleitet von der Mercedes-Benz Design-Philosophie der „sinnlichen Reinheit“ entsteht eine harmonische Oase der Gelassenheit und Ästhetik.

Binghatti Mercedes-Benz Places ist der neue Name für Luxus und schafft eine umfassende Umgebung, die alle Erwartungen übertrifft. Smart-Home-Technologien sind nahtlos mit intelligenten Mobilitätslösungen verbunden und versprechen eine Neudefinition von Komfort und Bequemlichkeit. Die Siedlung verfügt außerdem über drei Annehmlichkeiten, die den Bewohnern einen Zufluchtsort der Ruhe und Reinheit inmitten der geschäftigen Stadt bieten.

Wichtigste Einrichtungen:

– Schwimmbad

– Sporthallen

– Parks und Gärten

– Parkmöglichkeiten

– Spa und Wellness

– Einzelhandelsgeschäfte

– Sportplätze

– Wartungspersonal

– Private Dienstleistungen

Im Herzen von Downtown Dubai gelegen, bietet Binghatti Mercedes-Benz Places eine erstklassige Adresse, umgeben von Wahrzeichen wie der Dubai Mall und mit atemberaubendem Blick auf den berühmten Burj Khalifa. Diese zentrale Lage sorgt dafür, dass die Bewohner in das pulsierende Leben der Stadt eintauchen können, mit Weltklasse-Annehmlichkeiten und Unterhaltungsmöglichkeiten vor ihrer Haustür.

Nahegelegene Orte:

– 05 Minuten – DIFC

– 15 Minuten – Burj Khalifa

– 10 Minuten – Internationaler Flughafen Dubai

– 15 Minuten – Souk Al Bahar

– 15 Minuten – Der Dubai-Brunnen

– 10 Minuten – Die Dubai Mall

– 20 Minuten – Dubai Oper

Haus in Dubai, Downtown Kaufen

Der sorgfältig ausgearbeitete Masterplan von Mercedes-Benz Places spiegelt die Zusammenarbeit zwischen Binghatti und Mercedes-Benz in Downtown Dubai wider. Inspiriert von der Benz Design-Philosophie der „Sensual Purity“ strebt die Architektur danach, zeitlose und schöne Räume zu schaffen. Die Betonung eines kundenorientierten Ansatzes stellt sicher, dass die Bedürfnisse der zukünftigen Bewohner im Mittelpunkt stehen und verspricht ein einzigartiges und unvergleichliches Wohnerlebnis.

Mercedes-Benz Places wurde mit stilvollen Grundrissen von Luxuswohnungen entworfen, die mit exklusiven Serviceleistungen ausgestattet sind. Mit einer Hochhaus-Architektur mit 65 Stockwerken ist jede Ebene durchdacht, um den Raum zu optimieren und den unterschiedlichen Bedürfnissen der Bewohner gerecht zu werden. Erleben Sie die atemberaubende Aussicht auf die Wahrzeichen und Freizeitattraktionen.

