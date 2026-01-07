Off-Market-Verkauf Nahversorgungsimmobilien in Deutschland mit Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz Immobilien, ein auf den Off-Market-Verkauf von Nahversorgungsimmobilien spezialisierter Makler, betreut aktuell den diskreten Off-Market-Verkauf eines Portfolios von Nahversorgungsimmobilien in Deutschland.

Holger Ballwanz Immobilien, ein auf den diskreten Off-Market-Verkauf von Nahversorgungsimmobilien spezialisierter Immobilienmakler, begleitet derzeit den vertraulichen Verkaufsprozess eines ausgewählten Portfolios von Nahversorgungsimmobilien in Deutschland. Die Transaktion richtet sich gezielt an Investoren für Nahversorgungsimmobilien und erfolgt unter strikter Wahrung der Vertraulichkeit sowie auf Basis einer strukturierten und professionellen Vermarktungsstrategie.

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off-Market-Transaktionen im Bereich Nahversorgungsimmobilien

Nahversorgungsimmobilien sind für Investoren besonders attraktiv, da sie stabile Mieteinnahmen durch langfristige Mietverhältnisse bieten und somit eine solide Grundlage für nachhaltige Investments darstellen.

Als etablierter Immobilienmakler für den Off-Market-Verkauf von Nahversorgungsimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz bietet Holger Ballwanz Immobilien diskrete und effiziente Off-Market-Transaktionen. Dank eines umfangreichen Netzwerks aus Investoren, Family Offices und institutionellen Anlegern ermöglicht das Unternehmen Eigentümern und Käufern eine vertrauliche Abwicklung von Immobiliengeschäften.

„Der Off-Market-Verkauf von Nahversorgungsimmobilien ermöglicht es unseren Kunden, von einem maßgeschneiderten Angebot zu profitieren und gleichzeitig die öffentliche Aufmerksamkeit zu vermeiden“, erklärt Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz, Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG. „Durch unsere langjährige Erfahrung und unser starkes Netzwerk gewährleisten wir eine gezielte Ansprache und eine reibungslose Abwicklung dieser hochwertigen Investitionsmöglichkeiten.“

Fokus auf Nahversorgungsimmobilien

Nahversorgungsimmobilien zählen zu den stabilsten und nachgefragtesten Objekten im Bereich der Handelsimmobilien. Besonders in A- und B-Lagen sowie in Mittelzentren bieten diese Immobilien nicht nur eine hohe Mietnachhaltigkeit, sondern auch eine gesicherte langfristige Wertentwicklung. Holger Ballwanz Immobilien fokussiert sich auf den Ankauf und Verkauf dieser Art von Objekten, die insbesondere für Investoren von Interesse sind, die eine verlässliche Einnahmequelle suchen.

Gesuchte Objekte

Holger Ballwanz Immobilien sucht aktiv nach Nahversorgungsimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die gesuchten Objekte zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

– A- und B-Lagen sowie Mittelzentren

– Stabile Mieterstruktur und langfristige Mietverhältnisse

– Gute infrastrukturelle Anbindung

Nicht gesucht werden:

– Objekte im Erbbaurecht

– Teileigentumsmodelle ohne Stimmenmehrheit

Diskreter Verkaufsprozess für Eigentümer

Eigentümer von Nahversorgungsimmobilien, die einen Verkauf in Erwägung ziehen, können sich auf den professionellen und diskreten Service von Holger Ballwanz Immobilien verlassen. Das Unternehmen garantiert eine schnelle und unaufdringliche Abwicklung ohne öffentliche Ausschreibung und stellt sicher, dass der Verkaufsprozess sowohl fair als auch transparent erfolgt.

„Wir bieten eine faire und marktorientierte Bewertung von Nahversorgungsimmobilien, basierend auf realistischen und transparenten Kennzahlen“, erklärt Holger Ballwanz weiter. „Mit unserer Expertise und Erfahrung begleiten wir unsere Kunden von der ersten Beratung bis zum erfolgreichen Abschluss des Verkaufs.“

Kontakt für Verkäufer:

Eigentümer, die ihre Nahversorgungsimmobilien verkaufen möchten, können sich jederzeit an Holger Ballwanz Immobilien wenden. Das Unternehmen bietet eine unverbindliche Einschätzung, eine faire Marktbewertung und eine zügige, sichere Durchführung des Verkaufsprozesses.

Holger Ballwanz Immobilien ist ein Immobilienunternehmen mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen hat sich auf den Verkauf und die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, insbesondere Nahversorgungsimmobilien, in Deutschland, Österreich und der Schweiz spezialisiert. Mit langjähriger Erfahrung und einem professionellen Netzwerk bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für Investoren und Eigentümer.

Das Unternehmen begleitet Investoren, Eigentümer und Bestandshalter bei der strukturierten Veräußerung sowie der gezielten Vermittlung von Einzelhandels- und Nahversorgungsobjekten.

Dank langjähriger Markterfahrung, fundierter Branchenkenntnisse und eines exklusiven Netzwerks aus Investoren für Nahversorgungsimmobilien, institutionellen Investoren und Family Offices bietet Holger Ballwanz Immobilien maßgeschneiderte und vertrauliche Lösungen für anspruchsvolle Immobilientransaktionen.

Inhaber ist Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz, zugleich Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG, der über umfassende Expertise im Bereich Investmentimmobilien und Off-Market-Transaktionen verfügt.

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Autohaus-Immobilien, Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

