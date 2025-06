Off Market Verkauf Hotelgruppe mit angeschlossenen Hotelgesellschaften mit der Hotel Investments AG

Hotel Investments AG begleitet exklusiven Off Market Verkauf Hotelgruppe mit angeschlossenen Hotelgesellschaften

Die Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch) betreut derzeit exklusiv den Off Market Verkauf einer renommierten Hotelgruppe mit angeschlossenen Hotelgesellschaften sowie den dazugehörigen Hotelimmobilien.

In einem vertraulichen und strukturierten Verkaufsprozess bringt das Schweizer Hotelinvestmentunternehmen seine umfassende Branchenexpertise in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein, um eine diskrete Abwicklung zwischen Eigentümern und ihren qualifizierten Hotelinvestoren und Hotelbetreibern sicherzustellen.

Als erfahrener Hotelspezialist für den deutschsprachigen Raum agiert die Hotel Investments AG als zentraler Ansprechpartner für den Off Market Verkauf einer Hotelgruppe mit angeschlossenen Hotelgesellschaften. Die aktuelle Transaktion umfasst mehrere namhafte Stadthotels an wirtschaftlich relevanten Standorten inklusive der operativen Gesellschaften und Mietstrukturen.

Diskreter Verkaufsprozess mit erfahrenem Partner in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Der laufende Verkaufsprozess wird in enger Abstimmung mit dem Eigentümer sowie ausgewählten Hotelinvestoren durchgeführt. Die Vertraulichkeit des Off Market Verfahrens sowie die zielgerichtete Investorenansprache zählen zu den Kernkompetenzen der Hotel Investments AG.

„Der Off Market Verkauf einer Hotelgruppe mit angeschlossenen Hotelgesellschaften ist eine äußerst sensible Transaktion, die besondere Marktkenntnis, Diskretion und ein starkes Netzwerk erfordert. Unsere Rolle ist es, diese komplexen Prozesse professionell zu begleiten und für alle Beteiligten den maximalen Mehrwert zu schaffen“, betont Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG.

Experten für Off Market Transaktionen im Hotelbereich in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Die Hotel Investments AG zählt zu den etablierten Ansprechpartnern im Bereich Hospitality-Investments im DACH-Raum. Neben dem eigenen Hotelbestand und der Expansion der Partnerhotels ihrer Hotelbetreiber liegt der Fokus auf diskreten Off Market Transaktionen für Kunden und Partner. Hierbei betreut die Hotel Investments AG unter anderem den Hotelankauf, Hotelverkauf, die Hotelverpachtung sowie die Übernahme bestehender Mietverträge durch ihre Hotelbetreiber.

Insbesondere werden betreiberfreie Stadthotels in Großstädten in Deutschland, Österreich und der Schweiz gesucht, sowohl zum Erwerb als auch zur langfristigen Pacht.

Eigentümer können direkt Angebote einreichen

Die Hotel Investments AG ist ein schweizerisches Hotelinvestmentunternehmen mit klarem Fokus auf den Erwerb, die Entwicklung und das Management von Hotelimmobilien. Als Hotelinvestor und Hotelbetreiber agiert die Hotel Investments AG im Bereich Hotelinvestitionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt für Kunden und Partner zudem auf dem diskreten Off Market Verkauf von Hotelgruppen mit angeschlossenen Hotelgesellschaften – eine Nische, in der das Unternehmen über langjährige Erfahrung und persönliche Kontakte verfügt.

Hotelbesitzer, die einen diskreten Verkauf ihrer Hotelimmobilien oder eine strukturelle Neuausrichtung ihrer Hotels in Deutschland, Österreich oder der Schweiz planen, können sich vertraulich an das Team der Hotel Investments AG wenden. Ziel ist eine lösungsorientierte und diskrete Off Market Vermittlung an ihre strategischen Hotelbetreiber oder Hotelinvestoren mit nachhaltigem Interesse an der Weiterentwicklung der Hotelimmobilien und Hotelgesellschaften.

Weitere Informationen:

www.hotel-investments.ch

www.hotel.group

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

