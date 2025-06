Off Market Verkauf Hotelbetriebsgesellschaften mit der REBA IMMOBILIEN AG: Diskrete Vermittlung von Off Market Hotelbetriebsgesellschaften in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Die REBA IMMOBILIEN AG ( www.reba-immobilien.ch), ein Spezialist für Off Market Hotelimmobilien, unterstützt bei der diskreten Vermittlung von Hotelbetriebsgesellschaften in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit ihrer langjährigen Erfahrung als Gewerbeimmobilienmakler bietet die REBA IMMOBILIEN AG maßgeschneiderte Lösungen für den Off Market Verkauf, die Verpachtung oder den Ankauf von Hotelbetriebsgesellschaften, und verknüpft Verkäufer mit renommierten Hotelinvestoren und Hotelbetreibern.

Was ist ein Off Market Verkauf von Hotelbetriebsgesellschaften?

Ein Off Market Verkauf bezeichnet eine Transaktion, bei der Hotelimmobilien oder Hotelbetriebsgesellschaften außerhalb öffentlicher Immobilienportale und Auktionsplattformen gehandelt werden. Diese diskreten Transaktionen ermöglichen es Käufern und Verkäufern, ihre Geschäfte vertraulich abzuwickeln, ohne die breite Öffentlichkeit oder den Markt zu beeinflussen.

Solche Transaktionen bieten Hotelinvestoren und Hotelbetreibern eine exklusive Gelegenheit, attraktive Hotelimmobilien oder Betriebe in einem diskreten und sicheren Umfeld zu erwerben.

REBA IMMOBILIEN AG: Spezialist für Off Market Hotelimmobilien

Mit einem starken Netzwerk und tiefgehendem Know-how in der Hotel- und Immobilienbranche ist die REBA IMMOBILIEN AG als Gewerbemakler für Off Market Hotelimmobilien bestens positioniert, um beim Verkauf von Hotelbetriebsgesellschaften in der DACH-Region zu unterstützen.

Die REBA IMMOBILIEN AG nutzt ihre umfangreiche Expertise, um gezielt Hotelinvestoren und Hotelbetreiber zusammenzubringen und maßgeschneiderte Lösungen für jede Transaktion zu bieten. Dabei spielt Diskretion eine zentrale Rolle, um einen schnellen und sicheren Übergang des Eigentums oder Betriebs zu gewährleisten.

„Der Off Market Verkauf von Hotelbetriebsgesellschaften bietet uns und unseren Partnern die Möglichkeit, mit hochqualifizierten Investoren und Betreibern zu arbeiten, die genau die richtigen Kriterien für den Erwerb oder die Übernahme von Hotelimmobilien erfüllen“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Hotelankauf, Hotelverkauf und Hotelverpachtung von Off Market Hotelimmobilien

Neben dem Off Market Verkauf von Hotelbetriebsgesellschaften bietet die REBA IMMOBILIEN AG ebenfalls den Hotelankauf und die Hotelverpachtung von Off Market Hotelimmobilien an. Durch enge Zusammenarbeit mit Hotelinvestoren und Hotelbetreibern wird jede Transaktion individuell und professionell begleitet, um für alle Beteiligten den größtmöglichen Nutzen zu erzielen.

Die Vorteile des Off Market Verkaufs von Hotelbetriebsgesellschaften

– Diskretion und Vertraulichkeit: Die Transaktionen erfolgen ohne öffentliche Bekanntmachung, was für viele Verkäufer und Käufer besonders wichtig ist, um ihre geschäftlichen Belange privat zu halten.

– Zielgerichtete Käufer- und Betreibervermittlung: Mit Hilfe ihres weitreichenden Netzwerks findet die REBA IMMOBILIEN AG gezielt den richtigen Käufer oder Betreiber, was Zeit und Ressourcen spart.

– Exklusivität: Off Market Transaktionen bieten Zugang zu Hotelimmobilien, die öffentlich nicht erhältlich sind, und ermöglichen es, mit einer selektierten Zielgruppe zu arbeiten.

– Vermeidung von Wettbewerb: Da der Markt für Off Market Hotelimmobilien nicht öffentlich zugänglich ist, entfällt der übliche Wettbewerb, der den Preis in herkömmlichen Auktions- oder Verkaufsverfahren oft nach oben treibt.

REBA IMMOBILIEN AG als Partner der Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG ist ein angesehener Hotelinvestor, der mit der REBA IMMOBILIEN AG eng zusammenarbeitet, um maßgeschneiderte Lösungen für den Off Market Verkauf und die Hotelverpachtung in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu bieten. Die Hotel Investments AG fokussiert sich mit ihren Hotelbetreibern auf den Erwerb von betreiberfreien Stadthotels, die entweder gekauft, verpachtet oder als bestehende Mietverträge übernommen werden können.

„Die Zusammenarbeit mit der REBA IMMOBILIEN AG ermöglicht uns den Zugang zu exklusiven Hotelimmobilien und Hotelbetriebsgesellschaften, die über öffentliche Kanäle nicht verfügbar sind“, so das Team der Hotel Investments AG.

Kontakt und weitere Informationen

Die REBA IMMOBILIEN AG ist Spezialist für den Off Market Verkauf von Hotelimmobilien und Hotelbetriebsgesellschaften in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen für Hotelverkäufe, Verpachtungen und Hotelankäufe und vermittelt zwischen Verkäufern und renommierten Hotelinvestoren sowie Hotelbetreibern.

Interessierte Eigentümer von Hotelimmobilien und Hotelbetriebsgesellschaften können sich direkt an die REBA IMMOBILIEN AG wenden, um von den Vorteilen einer diskreten Off Market Transaktion zu profitieren.

Für weiterführende Informationen und individuelle Anfragen zum Thema „Off Market Verkauf Hotelbetriebsgesellschaften in Deutschland, Österreich und der Schweiz“:

www.reba-immobilien.ch

www.hotel-investments.ch

Über die REBA IMMOBILIEN AG:

Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

