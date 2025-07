Off Market Verkauf Autowaschcenter in Deutschland, Österreich & der Schweiz mit Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialisierter Ansprechpartner für diskrete Transaktionen im Bereich Autowaschcenter in Deutschland, Österreich & der Schweiz

Der Markt für Autowaschcenter in der DACH-Region boomt. Doch während viele Transaktionen öffentlich über klassische Immobilienportale abgewickelt werden, verlagert sich ein wachsender Teil der Verkäufe in den Off Market Bereich.

Insbesondere der Off Market Verkauf von Autowaschcentern in Deutschland, Österreich und der Schweiz wird zunehmend zur bevorzugten Strategie für Eigentümer und Investoren, die auf Diskretion, Effizienz und gezielte Käuferansprache setzen.

Holger Ballwanz Immobilien hat sich auf diesen Bereich spezialisiert und vermittelt in Kooperation mit der Schweizer REBA IMMOBILIEN AG Autowaschcenter im Rahmen exklusiver Off Market Prozesse. Der Fokus liegt auf Bestandsobjekten mit laufendem Betrieb.

„Viele Eigentümer möchten ihre Autowaschcenter nicht öffentlich am Markt positionieren, sei es aus unternehmerischer Vorsicht, Wettbewerbsgründen oder zum Schutz der Mitarbeiter. Der Off Market Verkauf bietet hier ideale Rahmenbedingungen für eine diskrete und zielgerichtete Abwicklung“, erklärt Holger Ballwanz.

Was bedeutet Off Market Verkauf bei Autowaschcentern?

Ein Off Market Verkauf beschreibt den gezielten Verkauf einer Immobilie ohne öffentliche Inserate oder Ausschreibungen. Im Fall von Autowaschcentern bedeutet das: Die Objekte werden ausschließlich einem ausgewählten Kreis potenzieller Käufer präsentiert, darunter Investoren und Betreiber mit konkretem Interesse an dieser spezialisierten Assetklasse.

Gerade im Bereich der Autowaschcenter in Deutschland, Österreich und der Schweiz hat sich diese Vorgehensweise bewährt. Dank langjähriger Marktkenntnis, Datenbankzugriffen und persönlicher Kontakte kann Holger Ballwanz Immobilien geeignete Interessenten direkt ansprechen und den Verkaufsprozess effizient begleiten.

Autowaschcenter als gefragte Assetklasse

Autowaschcenter gelten als attraktive Gewerbeimmobilien mit stabilen Cashflows, überschaubarem Betrieb und klarem Geschäftsmodell. Die steigende Fahrzeuganzahl, wachsendes Umweltbewusstsein und automatisierte Techniklösungen machen diese Immobilienform besonders interessant für Betreiber und Investoren in der gesamten DACH-Region.

Der Off Market Verkauf von Autowaschcentern bietet Verkäufern die Möglichkeit, ihre Immobilien gezielt, ohne Marktverzerrung und mit hoher Transaktionssicherheit zu platzieren. Gleichzeitig profitieren Käufer von exklusiven Zugängen zu Objekten, die öffentlich nicht angeboten werden.

Dienstleistungen von Holger Ballwanz Immobilien im Überblick

– Vermittlung von Autowaschcentern im Off Market Verfahren

– Betreuung von Eigentümern, Investoren und Betreibern

– Objektanalyse, Wertermittlung und Transaktionsbegleitung

– Kooperation mit der REBA IMMOBILIEN AG für erweiterte Reichweite

– Fokus auf Deutschland, Österreich und die Schweiz

Kontakt für Eigentümer, Betreiber und Investoren für den Off Market Verkauf Autowaschcenter in Deutschland, Österreich & der Schweiz

Holger Ballwanz Immobilien ist ein auf Gewerbeimmobilien spezialisiertes Maklerunternehmen mit Fokus auf Autowaschcenter in der DACH-Region. In Kooperation mit der REBA IMMOBILIEN AG vermittelt das Unternehmen Off Market Transaktionen für Bestandshalter, Investoren und Betreiber.

Eigentümer, die den diskreten Verkauf eines Autowaschcenters in Deutschland, Österreich oder der Schweiz anstreben, sowie Betreiber und Investoren auf der Suche nach exklusiven Objekten, können sich direkt an Holger Ballwanz Immobilien wenden.

Weitere Informationen:

www.ballwanz.immobilien

www.parkhaus-immobilien.com

www.reba-immobilien.ch

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Weitere Informationen:

www.ballwanz.immobilien

www.reba-immobilien.ch

www.hotel-investments.ch

Kontakt

Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



http://www.ballwanz.immobilien

