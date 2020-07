Off Market Immobilien – Spezialist mit starkem Netzwerk

Sie möchten als Eigentümer eine Anlageimmobilie verkaufen? Als Spezialist für Off Market Immobilien kaufen wir sämtliche Objekte, die in unser Ankaufsprofil passen – schnell und diskret. Wir prüfen intensiv jedes Angebot, das Sie uns unterbreiten, unabhängig davon, ob es sich in Deutschland oder im internationalen Ausland befindet.

Verkauf als Eigentümer und Vertraulichkeitserklärung

Bei Bedarf unterzeichnen wir vor Beginn unserer Zusammenarbeit eine Vertraulichkeitserklärung. Wenn Sie es wünschen, wird niemand in Ihrem persönlichen Umfeld von dem Verkauf erfahren. Unser Team hat Erfahrung im Ankauf von Objekten aller Art, sodass Sie als Eigentümer jederzeit an uns herantreten können. Innerhalb von drei Werktagen geben wir Ihnen einen Bescheid, ob wir Ihre Anlageimmoblie erwerben.

Zusammenarbeit als Makler

Streben Sie als Makler eine Zusammenarbeit mit uns an, sehen Sie sich unser Immobilien-Ankaufsprofil für das entsprechende Objekt an. Wir haben klare Richtlinien, welche Immobilien und Grundstücke wir in unser Portfolio aufnehmen. Kennen Sie eine Immobilie in Ihrem Umkreis, die für uns von Interesse sein könnte bzw. haben Sie ein Objekt in Ihrem Angebot, prüft unser Ankauf-Team die relevanten Kriterien.

