Off-Market-Hotelverpachtung mit der REBA IMMOBILIEN AG

REBA IMMOBILIEN AG: Off-Market-Hotelverpachtung als diskrete Lösung für Hotelpachtverträge in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Die REBA IMMOBILIEN AG ( www.reba-immobilien.ch) bietet mit der Off-Market-Hotelverpachtung eine innovative und diskrete Lösung für Hotelimmobilienbesitzer in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die ihre Objekte ohne öffentliche Ausschreibungen oder breite Marktveröffentlichungen verpachten möchten.

Die Off-Market-Hotelverpachtung hat sich in diesen Märkten als eine der effektivsten Methoden etabliert, um maßgeschneiderte Hotelpachtverträge mit qualifizierten Hotelbetreibern abzuschließen.

Was ist eine Off-Market-Hotelverpachtung?

Off-Market-Hotelverpachtung bezeichnet den Pachtvertrag einer Hotelimmobilie, der nicht über den öffentlichen Markt abgewickelt wird. Stattdessen werden Hotelobjekte nur einer selektierten Gruppe von qualifizierten Hotelbetreibern aus Deutschland, Österreich und Schweiz angeboten.

Dies bietet sowohl den Eigentümern als auch den Betreibern die Möglichkeit, von individuell angepassten Lösungen zu profitieren. In der Praxis bedeutet dies, dass Verhandlungen diskret und ohne den üblichen Wettbewerb stattfinden – ein erheblicher Vorteil, der sowohl Zeit als auch Ressourcen spart.

Die Vorteile der Off-Market-Hotelverpachtung

Die Off-Market-Hotelverpachtung bietet sowohl Eigentümern als auch Hotelbetreibern zahlreiche Vorteile, die besonders in den Märkten von Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Tragen kommen:

1. Diskretion und Vertraulichkeit

Der gesamte Prozess bleibt vertraulich, da keine öffentliche Ausschreibung stattfindet. Für Eigentümer, die ihre Verpachtungsabsichten nicht öffentlich kommunizieren möchten, ist diese Lösung besonders vorteilhaft.

2. Weniger Wettbewerb und schnellere Verhandlungen

Da nur eine ausgewählte Gruppe von qualifizierten Hotelbetreibern angesprochen wird, verringert sich der Wettbewerb. Dies beschleunigt die Verhandlungen und erleichtert die Abwicklung des Pachtvertrages.

3. Maßgeschneiderte Lösungen

Die Off-Market-Hotelverpachtung ermöglicht es, eine Lösung zu finden, die perfekt auf die individuellen Bedürfnisse von Eigentümern und Hotelbetreibern zugeschnitten ist.

Die Dienstleistungen der REBA IMMOBILIEN AG für eine erfolgreiche Off-Market-Hotelverpachtung in Deutschland, Österreich oder der Schweiz

Als Spezialist für Off-Market-Hotelverpachtungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz bietet die REBA IMMOBILIEN AG einen umfassenden Service, der von der objektgenauen Analyse bis hin zur erfolgreichen Vertragsunterzeichnung reicht. Der Prozess umfasst mehrere präzise Schritte:

1. Objektaufnahme und Analyse

Zunächst wird die Hotelimmobilie umfassend analysiert, um den Marktwert und die Attraktivität des Objektes zu bestimmen.

2. Mandatsabschluss

Ein exklusives Mandat wird mit den Eigentümern geschlossen, was sicherstellt, dass der gesamte Prozess diskret und professionell abgewickelt wird.

3. Erstellung eines Hotelverpachtungsmemorandums

Ein detailliertes Memorandum wird erstellt, das alle wichtigen Informationen zur Immobilie enthält und potenziellen Hotelbetreibern vorgestellt wird.

4. Identifizierung und Auswahl der Betreiber

Mit Hilfe eines exklusiven Netzwerks identifiziert die REBA IMMOBILIEN AG qualifizierte Hotelbetreiber aus Deutschland, Österreich und Schweiz, die an einer Off-Market Pacht interessiert sind.

5. Verhandlungen und Vertragsabschlüsse

Die REBA IMMOBILIEN AG übernimmt die Verhandlungen, führt Bonitätsprüfungen durch und sorgt für eine einwandfreie Ausarbeitung des Pachtvertrags.

REBA IMMOBILIEN AG: Partner für erfolgreiche Off-Market-Hotelverpachtungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Durch die enge Zusammenarbeit mit der Hotel Investments AG ist die REBA IMMOBILIEN AG in der Lage, maßgeschneiderte Lösungen für Hotelinvestoren und Hotelbetreiber aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zu bieten. Diese Partnerschaft ermöglicht eine effiziente und diskrete Durchführung von Hotelimmobilientransaktionen, die sowohl strategische Ziele als auch die Interessen der beteiligten Parteien erfolgreich umsetzt.

Fazit: Off-Market-Hotelverpachtung als Erfolgsstrategie

Die Off-Market-Hotelverpachtung bietet Hotelimmobilienbesitzern und Hotelbetreibern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz eine attraktive Möglichkeit, schnell und diskret zu einer erfolgreichen Lösung zu kommen. Mit der Expertise der REBA IMMOBILIEN AG profitieren alle Beteiligten von maßgeschneiderten Lösungen, einer zügigen Abwicklung und einer hohen Erfolgsquote.

Weitere Informationen über die REBA IMMOBILIEN AG und zum Thema „Off-Market-Hotelverpachtung“:

www.reba-immobilien.ch

www.hotelverpachtung.com

www.hotel-investments.ch

Über die REBA IMMOBILIEN AG:

Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

Firmenkontakt

REBA IMMOBILIEN AG

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



https://www.reba-immobilien.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99



https://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.