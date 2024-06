Holger Ballwanz Immobilien: Expertise im Bereich Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Holger Ballwanz Immobilien ( www.ballwanz.immobilien) erweitert sein umfassendes Leistungsspektrum und bietet eine spezialisierte Vermittlung von Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz an ( www.off-market-gewerbeimmobilien.de).

Mit jahrelanger Erfahrung im Immobiliensektor setzt Holger Ballwanz Immobilien auf diskrete und maßgeschneiderte Lösungen, um für seine Kunden herausragende Ergebnisse zu erzielen.

Off Market Gewerbeimmobilien Deutschland, Österreich und Schweiz

In Deutschland erstrecken sich die Aktivitäten von Holger Ballwanz Immobilien auf eine Vielzahl von Städten, darunter Aachen, Augsburg, Berlin, Bielefeld, Bochum, Bonn, Braunschweig, Bremen, Chemnitz, Darmstadt, Dortmund, Dresden, Duisburg, Düsseldorf, Erfurt, Essen, Frankfurt, Freiburg, Gelsenkirchen, Hagen, Halle, Hamburg, Hamm, Hannover, Heidelberg, Herne, Kassel, Karlsruhe, Kiel, Köln, Krefeld, Leipzig, Leverkusen, Ludwigshafen, Lübeck, Magdeburg, Mainz, Mannheim, Mönchengladbach, Mülheim, München, Münster, Neuss, Nürnberg, Oberhausen, Oldenburg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Saarbrücken, Schwerin, Solingen, Stuttgart, Wiesbaden und Wuppertal. In Österreich ist das Unternehmen in Wien aktiv, während der Fokus in der Schweiz auf Zürich liegt.

Umfassende Begleitung in allen Phasen der Off Market Gewerbeimmobilientransaktion

Holger Ballwanz Immobilien bietet eine umfassende Begleitung in allen Phasen der Off Market Immobilientransaktion für Gewerbeimmobilien:

– Planung und Bewertung: Unterstützung bei der Planung und Bewertung von Off Market Gewerbeimmobilien, um die bestmögliche Investitionsentscheidung zu treffen.

– Strategisches Matching: Passende Käufer, Verkäufer oder Betreiber werden gezielt ausgewählt, um ein perfektes Match zu gewährleisten.

– Off Market Vermarktung und Vermittlung: Diskrete und effektive Vermarktung von Gewerbeimmobilien, ohne öffentliche Marktplatzierung.

– Due Diligence Prüfung (DD): Gründliche Due Diligence Prüfungen zur Sicherstellung reibungsloser Transaktionen.

– Finales Closing: Begleitung bis zum erfolgreichen Abschluss der Immobilientransaktion.

Mit gezielten Präsenz in den wichtigsten Märkten Deutschlands, Österreichs und der Schweiz ist Holger Ballwanz Immobilien optimal aufgestellt, um maßgeschneiderte Lösungen zu bieten und optimale Ergebnisse in der Vermittlung, dem Ankauf und Verkauf sowie der Verpachtung und Betreibersuche für Gewerbeimmobilien zu erzielen.

Weitere Informationen: www.ballwanz.immobilien & www.off-market-gewerbeimmobilien.de

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Weitere Informationen:

www.ballwanz.immobilien

www.reba-immobilien.ch

www.hotel-investments.ch

Kontakt

Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



http://www.ballwanz.immobilien

