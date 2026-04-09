Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für diskrete Off Market Gewerbeimmobilien-Transaktionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz

www.off-market-gewerbeimmobilien.com: Off Market Gewerbeimmobilien gewinnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zunehmend an Bedeutung. Immer mehr Eigentümer, Investoren und Betreiber setzen auf diskrete Transaktionen abseits öffentlicher Immobilienportale, um sensible Informationen zu schützen und effizientere Abschlüsse zu erzielen.

Mit einem klaren Fokus auf Vertraulichkeit, Effizienz und exklusiven Marktzugang positioniert sich Holger Ballwanz Immobilien als spezialisierter Partner für Off-Market-Deals in der DACH-Region. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen für anspruchsvolle Marktteilnehmer und begleitet Transaktionen professionell und zielgerichtet.

Off Market Gewerbeimmobilien: Diskretion als entscheidender Wettbewerbsvorteil

Off Market Gewerbeimmobilien werden bewusst ohne öffentliche Vermarktung angeboten. Stattdessen erfolgt die Vermittlung gezielt über ein etabliertes Netzwerk geprüfter Investoren, Betreiber und institutioneller Marktteilnehmer.

Diese Strategie bietet klare Vorteile für Gewerbeimmobilien:

– Schutz sensibler Unternehmens- und Objektdaten

– Vermeidung von öffentlichem Preisdruck

– Strukturierte und effiziente Transaktionsprozesse

– Direkter Zugang zu exklusiven Investmentmöglichkeiten

„Die Nachfrage nach Off-Market-Lösungen steigt kontinuierlich, da sowohl Verkäufer als auch Käufer und Betreiber von der Exklusivität und Diskretion profitieren.“

Umfassende Leistungen für anspruchsvolle Kunden im Bereich der Off Market Gewerbeimmobilien

Holger Ballwanz Immobilien deckt ein breites Leistungsspektrum im Bereich Off Market Gewerbeimmobilien ab:

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Diskrete Verkaufsstrategien

– Individuelle Verpachtungs- und Betreiberkonzepte

– Off-Market-Vermittlung ohne öffentliche Ausschreibungen

Dabei werden unterschiedliche Asset-Klassen betreut, darunter Büroimmobilien, Handelsobjekte, Hotelimmobilien, Logistik- und Light-Industrial-Immobilien, Pflege- und Sozialimmobilien sowie Spezialimmobilien und Wohnanlagen.

Starkes Netzwerk und exklusiver Marktzugang zu Off Market Gewerbeimmobilien

Durch ein gewachsenes Netzwerk und enge Verbindungen zur Immobilien- und Hospitality-Branche ermöglicht Holger Ballwanz Immobilien den Zugang zu geprüften Investoren und strategischen Partnern.

Das Unternehmen begleitet Transaktionen in einem Volumen von 1 Mio. Euro bis über 100 Mio. Euro und schafft dabei eine effiziente, vertrauliche und wertoptimierte Abwicklung für alle Beteiligten.

Holger Ballwanz Immobilien ist ein auf Off Market Gewerbeimmobilien spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Berlin. Der Fokus liegt auf der diskreten Vermittlung hochwertiger Gewerbeimmobilien in der DACH-Region. Das Unternehmen steht für Professionalität, fundierte Marktkenntnis und nachhaltige Investmentstrategien.

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für diskrete Gewerbeimmobilien-Transaktionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz

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Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Autohaus-Immobilien, Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Weitere Informationen:

www.ballwanz.immobilien

www.reba-immobilien.ch

www.hotel-investments.ch

Kontakt

Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



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