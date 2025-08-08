REBA IMMOBILIEN AG: Spezialist für Off-Market Deals Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich & Schweiz

Die REBA IMMOBILIEN AG, ein bekanntes Schweizer Immobilienunternehmen mit Repräsentanzen in Deutschland, positioniert sich weiterhin erfolgreich als Ansprechpartner für Off-Market Deals Hotelimmobilien in der DACH-Region.

Diskrete Vermittlung von Hotelbetreibern und Investoren für Hotelimmobilien im Bestand, Neubauobjekte oder Projektentwicklungen für Off-Market Deals Hotelimmobilien Deutschland, Österreich & Schweiz

Im Fokus stehen dabei die diskrete Vermittlung von Betreibern und Investoren für Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sowohl für Bestandsobjekte, Neubauobjekte als auch Projektentwicklungen.

Als erfahrener Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien begleitet die REBA IMMOBILIEN AG Immobilieneigentümer, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler bei der gezielten Vermarktung von Hotelimmobilien außerhalb des offenen Marktes. Die Vermittlung erfolgt dabei vollständig off market, mit einem Höchstmaß an Diskretion und Effizienz.

Das Unternehmen agiert sowohl für den eigenen Bestand, für ihre Objektgesellschaften und Joint-Venture-Partner, als auch im Rahmen exklusiv betreuter Investitionsmandate und Fondsvehikel.

Ankaufsprofil für Off-Market Deals Hotelimmobilien Deutschland, Österreich & Schweiz

Im Bereich Hotelimmobilien konzentriert sich die REBA IMMOBILIEN AG gemeinsam mit der Hotel Investments AG, einem Schweizer Hotelinvestor, und deren Hotelbetreibern auf den gezielten Hotelankauf in der DACH-Region. Dabei liegt der Fokus auf:

– Bestandsobjekten mit Entwicklungspotenzial

– Neubauobjekten in urbanen oder touristisch geprägten Lagen ohne bestehendem Betreiber

– Betreiberfreie Hotels mit auslaufenden Pachtverträgen

Durch die professionellen Hotelbetreiber der Hotel Investments AG können bei Bedarf auch passende Betreiberlösungen direkt mitgeliefert werden.

REBA IMMOBILIEN AG: Erfahrung & Netzwerk für Off-Market Deals Hotelimmobilien Deutschland, Österreich & Schweiz

Mit ihrer langjährigen Erfahrung als Bauträger, Projektentwickler und Immobilieninvestor bietet die REBA IMMOBILIEN AG eine fundierte Kombination aus Marktwissen, Transaktionskompetenz und operativer Umsetzung.

Eigentümer profitieren vom persönlichen Netzwerk des Unternehmens zu Family Offices, institutionellen Anlegern, Hotelbetreibern, Hotelinvestoren und Hotelgesellschaften.

„Unsere Stärke liegt in der vertraulichen Direktansprache und gezielten Zusammenführung von Eigentümern und Investoren. Gerade im Bereich der Off-Market Deals Hotelimmobilien ist Diskretion der Schlüssel zu erfolgreichen Transaktionen.“

Diskretion, Struktur & Verbindlichkeit: Erfolgsfaktoren bei Off-Market Deals Hotelimmobilien Deutschland, Österreich & Schweiz

Bei Off-Market Deals im Hotelsegment stehen vertrauliche Verhandlungsprozesse, schnelle Entscheidungswege und professionell strukturierte Abläufe im Vordergrund. Die REBA IMMOBILIEN AG begleitet den gesamten Transaktionsprozess, vom Erstkontakt über die Due Diligence bis zum Vertragsabschluss. Ziel ist es, wertschöpfende Lösungen für alle Beteiligten zu schaffen, unabhängig davon, ob es sich um ein einzelnes Hotel oder ein Hotelportfolio handelt.

Kontakt & weitere Informationen für Off-Market Deals Hotelimmobilien Deutschland, Österreich & Schweiz

Die REBA IMMOBILIEN AG mit Hauptsitz in der Schweiz und Repräsentanzen in Deutschland zählt zu den bekannten Unternehmen der Immobilienwirtschaft in der DACH-Region.

Als Immobilieninvestor, Bauträger und Projektentwickler realisiert das Unternehmen Gewerbe- und Hotelimmobilien in Eigenregie oder in Joint Ventures mit Partnern. Die REBA IMMOBILIEN AG steht für Qualität, Nachhaltigkeit und maßgeschneiderte Lösungen, von der Projektentwicklung über Sanierungen bis hin zum Investment.

Eigentümer, Bauträger, Projektentwickler oder Investoren, die an einer diskreten Vermittlung ihrer Hotelimmobilie oder einem gezielten Off-Market Deal im Bereich Hotelimmobilien interessiert sind, erhalten weitere Informationen direkt bei der REBA IMMOBILIEN AG.

www.reba-immobilien.ch

Über die REBA IMMOBILIEN AG:

Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

