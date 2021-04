Ofenkeramik – das eindrucksvolle Gesicht der Kachelöfen

Besondere Ausstrahlung durch Form, Farbe und Wärme

Die Ofenkeramik gibt Kachelöfen eine besondere Ausstrahlung. Individuell, charakterstark und emotional. Ein gutes Beispiel ist die “Grüne Wandskulptur”: Der an der Wand hängende Speicherofen zählt zu den Gewinnern des europaweit ausgeschriebenen Design-Preises “Ofenflamme” 2021, der alle zwei Jahre beim Ofenforum der Messe ISH vergeben wird. “Die besondere Form mit traditioneller Optik, eingebettet im modernen Wohnambiente, machen diesen besonderen Ofen zu einem Hingucker”, lobt die Jury den Speicherofen mit einer handgefertigten, glasierten Ofenkeramik. Sehr deutlich zeigt sich bei der “Grünen Wandskulptur”, wie wichtig das Zusammenspiel von Keramik-Herstellern und qualifizierten Ofen- und Luftheizungsbauern ist: Hand in Hand entsteht ein Meisterwerk.

Jede einzelne Kachel ist Handarbeit

Hochwertige Ofenkeramik fertigen Manufakturen in traditioneller, handwerklicher Arbeit: In jeder einzelnen Kachel steckt das langjährige Know-how, die kreative Kunst und die Liebe zum Detail der Spezialisten. Ihre Basis sind Rezepturen aus den Naturmaterialien Ton, Schamotte und Wasser. Damit formen sie in mehreren Arbeitsschritten – zu denen die Herstellung der Rohlinge, das Glasieren und das Brennen bei über 1000 °C zählen – individuelle Schmuckstücke. Auf Wunsch können diese mit speziellen Dekoren versehen oder auf Maß geschliffen werden.

Wartungsfrei und Pflegeleicht

Die Schönheit der Ofenkeramik bleibt dank der Glasuren lange erhalten, weil sie unempfindlich gegen Staub, Schmutz und Berührungen sind. Außerdem machen sie die Ofenkeramik sehr pflegeleicht: Es reicht vollkommen, das “Gesicht des Kachelofens” ab und zu mit einem feuchten Tuch zu reinigen.

An den Raum angepasste Glasuren

Welche Ausfertigung der Ofenkeramik sinnvoll ist, sieht der Ofen- und Luftheizungsbauer bei der Planung der jeweiligen Feuerstätte. Er empfiehlt, welche Form und Farbe am besten zu dem jeweiligen Raum passt – in Abstimmung mit dem Bauherrn wird die geeignete Lösung gefunden. Es gibt heute viele Gestaltungsmöglichkeiten: Kachelkeramik im Großformat, geschwungene Ofenkeramik oder Kacheln mit Reliefs, die ein Wechselspiel von Licht und Schatten bieten. Und Glasuren mit einer lebendigen, warmen Haptik, die auch dann noch sehr eindrucksvoll ist, wenn der Ofen aus ist: Die Experten entwickeln beim Entwurf des Kachelofens, Heizkamins, Kaminofens, Grundofens oder Kachelherds viele Ideen. Sie haben ein Auge dafür, ob eine Kombination aus Ofenkeramik und anderen Materialien – wie zum Beispiel Lehm, Putz, Edelstahl, Glas oder Emaille – harmonisch ist.

Strahlungswärme fördert Wohlbefinden

Ofen- und Luftheizungsbauer geben auch wichtige Hinweise, wie der Ofen seine Wärmewirkung am besten entfaltet. Denn die Ofenkeramik hat nicht nur eine besondere Optik: Sie nimmt die Wärme des Feuers auf, speichert sie in ihrem Inneren und strahlt sie über viele Stunden gleichmäßig an ihre Umgebung ab. Diese milde Wärme ist mit Sonnenstrahlen auf der Haut vergleichbar: Die sanfte Strahlungswärme fördert das Wohlbefinden. Für die beste Wirkung ist das Zusammenspiel mit der Einrichtung des Raumes sehr entscheidend: Gefragt ist hier die Expertise des Fachmanns. Adressen von Betrieben für den Kachelofen- und Kaminbau sowie weitere Informationen zur Ofenkeramik und vielen weiteren Themen rund um moderne Holzfeuerstätten sind bei der AdK unter www.kachelofenwelt.de erhältlich.

AdK – Arbeitsgemeinschaft der deutschen Kachelofenwirtschaft e.V.

Die AdK (Arbeitsgemeinschaft der deutschen Kachelofenwirtschaft e.V.) ist ein Zusammenschluss von Branchenunternehmen aus Handwerk, Industrie und Handel.

Die AdK informiert Endverbraucher neutral und herstellerunabhängig über die vielfältigen Möglichkeiten des individuellen Heizens mit einem Kachelofen, Heizkamin, offenen Kamin, Pelletofen oder Kaminofen.

Kontakt

Lorenz & Company Werbeagentur GmbH

Pia Schumacher

Storlachstraße 4

72760 Reutlingen

07121/3893-11

07121/370799

info@lorenz-company.de

http://www.lorenz-company.de

Bildquelle: Fotonachweis: Foto: AdK/www.kachelofenwelt.de/Gutb