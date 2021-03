Bikehotel Tauernhof in Flachau/Salzburgerland eröffnet Österreichs erstes HAIBIKE TESTCENTER.

Durch die neue Kooperation mit HAIBIKE bietet das Hotel Tauernhof in Flachau im Salzburgerland Bikern die Möglichkeit, die neuesten HAIBIKE Modelle ausgiebig zu testen.

Seit 27 Jahren setzt das Bikehotel Tauernhof in Flachau auf Mountainbikegäste und hat sich zu einem der führenden Bikehotels des Salzburgehrlandes etabliert. Seit nunmehr 20 Jahren ist am Bikecamp das Bike-Testcenter installiert. Hotelgäste, Einheimische und alle anderen interessierten Biker können hier die neuesten Modelle der führenden Marken auf Herz und Nieren prüfen. Eine andere Marke, einen anderen Rahmen, einen anderen Bausatz, gepaart mit Tipps und Tricks von den Bike Pros, die vor Ort stets als Ansprechpersonen fungieren und auf Biketouren in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden begleiten. Die Pro Bike Guides sind Technikspezialisten und empfehlen jedem Biketypen das passende Bike. Sie haben Antwort auf jede Frage und helfen bei der Entscheidungsfindung.

Komplette Brandbreite an E-Bikes für jeden Anspruch

2021 ist das Jahr der Veränderungen. Auch am Bikecamp Tauernhof in Flachau hinterlässt es seine Spuren. Mit HAIBIKE als Partner und Pionier im Bereich ePerformance steht das gesamte Portfolio von Fully, Hardtail, Allmountain, Trekking, E-Bike Version und Kinderräder am Testcenter in Flachau zur Verfügung.

Auch bei den rund 120 Stück “Verleihbikes”, die den Gästen für ihre Biketouren zur Verfügung stehen, wurde die komplette Bandbreite sportlicher Mountainbikes: vom anspruchsvollen Freizeitbiker bis hin zu den Rennmaschinen für den Wettkampfeinsatz getauscht. “Mit der Marke LAPIERRE konnten wie zusätzlich unser Angebot für alle Altersgruppen, Ansprüche und Bedürfnisse erweitern.”

Weitere Infos über HAIBIKE unter www.haibike.com

LOCKERE GOURMETSPORTLER WILLKOMMEN im 4-Sterne Funsport-, Bike- & Skihotel in Flachau im SalzburgerLand. Mit einem – Sommer wie Winter – professionell betreuten Sport- und Bike Camp für Menschen, die auf 4-Sterne-Hotelkomfort und gehobene Gastronomie Wert legen und ein geselliges, unkonventionelles und sportliches Umfeld schätzen. Ideal für Mountainbiker, E-Biker und Roadbiker, Familien mit Kids ab zehn Jahren und den winterlichen Alpinsportler.

