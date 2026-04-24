Österreichisch. Am großen Tisch.

Berlin, 24. April 2026 – Nobelhart & Schmutzig veranstaltet am 4. Mai 2026 „Leiwand – Heimat #3“, ein Abendessen mit Beuscherl nach dem Rezept von Lucas Huemer und einem Weintasting mit den österreichischen Weingütern Herbert Zillinger und Lichtenber

Berlin, 24. April 2026 – Nobelhart & Schmutzig veranstaltet am 4. Mai 2026 „Leiwand – Heimat #3“, ein Abendessen mit Beuscherl nach dem Rezept von Lucas Huemer und einem Weintasting mit den österreichischen Weingütern Herbert Zillinger und Lichtenberger‑González in Zusammenarbeit mit dem Weinhändler Drops. Gäste erleben im Restaurant an der Friedrichstraße gereifte Veltliner und eine kulinarische Hommage an Österreich.

Die Reihe „Leiwand – Heimat“ richtet in ihrer dritten Ausgabe den Blick explizit auf österreichische Koch‑ und Weintraditionen. Nobelhart & Schmutzig lädt an den markanten Langtisch in der Friedrichstraße 218 und präsentiert gemeinsam mit Drops eine Auswahl gereifter Veltliner von Herbert Zillinger und Lichtenberger‑González. Auf dem Menü steht Beuscherl, zubereitet nach dem Rezept von Lucas Huemer, Küchenchef bei der österreichischen Botschaft in Berlin. Das Format setzt auf direkte Begegnungen: Winzer, Gastgeber und Gäste teilen Tisch, Glas und Gespräch.

Die Kombination von kräftigem Beuscherl und gereiften Veltlinern bietet eine seltene sensorische Perspektive. Während junge Weißweine oft primär Frucht und Säure transportieren, offenbaren gereifte Exemplare tertiäre Noten und eine texturale Tiefe, die im Zusammenspiel mit dem traditionellen Schmorfleisch neue Geschmacksdimensionen ausloten. Für Weininteressierte ist der Abend eine praktische Verkostung, die Reifeverläufe und Terroir im Glas nachvollziehbar macht. Für Liebhaber handwerklicher Küche bietet das Gericht die Möglichkeit, regionale Rezepturen in moderner, produzentennaher Präsentation zu erleben.

„Fass dein Essen einfach mal wieder an!“, erklärt Billy Wagner, Wirt von Nobelhart & Schmutzig. „Mit ‚Leiwand – Heimat #3‘ möchten wir das sinnliche, gemeinschaftliche Erleben von Essen und Wein stärken und zeigen, wie traditionelle Rezepte und sorgfältig gereifte Weine einander ergänzen. Wir planen, die Reihe fortzusetzen und künftig weitere Produzenten und Regionen vorzustellen, um den Austausch zwischen Küche und Erzeugern zu vertiefen.“

Die Veranstaltung ist Teil einer kontinuierlichen Programmlinie, die regionale Identitäten durch Küche und Wein erlebbar macht. Nobelhart & Schmutzig setzt auf enge Beziehungen zu Produzenten, eine reduzierte, saisonale Küche und das Format langer Tafeln als Raum für Austausch. Das Haus empfiehlt Reservierungen, da die Plätze am großen Tisch begrenzt sind; Buchungen sind über die Website möglich.

Nobelhart & Schmutzig ist ein Berliner Restaurant, das für seine klare Produktausrichtung, die Konzentration auf saisonale Zutaten und die direkte Zusammenarbeit mit Erzeugern bekannt ist. Das Konzept zielt auf Transparenz in der Lieferkette und eine reduzierte, charakterstarke Küche, die regionale Traditionen in einen zeitgenössischen Kontext stellt. Die Reihe „Leiwand – Heimat“ erweitert dieses Angebot um fokussierte kulinarische Abende, die Produzenten, Rezepte und Gäste direkt zusammenbringen.

Kontakt für Rückfragen:

Billy Wagner

https://nobelhartundschmutzig.com/, 030 25940610

Pressekontakt: Luisa Zielinski, DuBist@nobelhartundschmutzig.com

Reservierungen: https://nobelhartundschmutzig.com/

Nobelhart & Schmutzig ist ein Berliner Restaurant mit Fokus auf saisonale Zutaten und enge Zusammenarbeit mit Erzeugern. Das Haus organisiert mit der Reihe „Leiwand – Heimat“ fokussierte kulinarische Abende, die regionale Rezepte und gereifte Weine in einem gemeinschaftlichen Langtisch-Format präsentieren.

Firmenkontakt

Nobelhart & Schmutzig

Niemand

Friedrichstraße 218

10969 Berlin

030 25940610



https://nobelhartundschmutzig.com/

Pressekontakt

Nobelhart & Schmutzig

Niemand

Friedrichstraße 218

10969 Berlin

030 25940610



http://