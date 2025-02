Öffnungszeiten RELOGA Wertstoffhöfe an Rosenmontag 2025

Ab Weiberfastnacht, also Donnerstag, den 27.02.2025 herrscht wieder Ausnahmezustand in Köln und natürlich auch in der näheren Umgebung: Der Karneval hat die Stadt fest im Griff und gearbeitet wird nur das Allernötigste…

Aber als regional etablierter Dienstleister vor Ort, weiß die RELOGA um die Brauchtumspflege und das man Mitarbeiter besser motiviert, wenn man für Stimmung sorgt. Und bitte schön – wer fährt schon Rosenmontag seinen Müll auf die Kippe? Da wird heftigst Müll produziert: Kamelle! Strüssjer! heißt es wieder am Rosenmontagszug und die Straßenkehrer und Müllleute haben genug zu tun. Bundesweit lässt sich das Spektakel live und in Farbe am Bildschirm verfolgen…

Aus diesem Grund lässt die RELOGA ihre Wertstoffhöfe am Rosenmontag, 03.03.2025 geschlossen!

Folgende Wertstoffhöfe sind am Rosenmontag geschlossen:

Wertstoffhof Rhein-Berg

Wertstoffhof Oberberg-Nord

Wertstoffhof Oberberg-Mitte

Wertstoffhof Burscheid-Heiligeneiche

Wertstoffhof Leichlingen

Wertstoffhof Burscheid-Hilgen

Und am Aschermittwoch is alles vorbei 🙂

In diesem Sinne also en dreifach Kölle Alaaf! RELOGA – Alaaf, Erddeponie – Alaaf!, Kölle Alaaf!

