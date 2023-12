Octopus – Fotoshootings in Kapstadt. Mit +5.000 Foto-Locations.

Mit + 5.000 Foto-Locations zur Auswahl. Mode-, Katalog- und Kampagnen-Fotoshootings erfolgreich umgesetzt.

HAMBURG/KAPSTADT, 08.12 2023

Octopus, die führende Agentur für Film und Fotoproduktionen aus Hamburg erweitert sein Angebot für Kampagnen-, Katalog- und Mode -Fotoshootings in Kapstadt. Ab sofort können Kunden aus einem Angebot von über 5.000 Foto-Locations wählen.

Mit dieser unglaublich großen Auswahl an Foto-Locations setzt die internationale agierende Produktionsgesellschaft Octopus erneut neue Maßstäbe. Es werden (fast) alle Arten an Foto-Locations für Fotoshootings in Kapstadt angeboten. Ob Flughäfen, Apartments, Kunstgalerien, Strände, Stadtteile, Tanzstudios, Supermärkte, Gärten, Wälder, Grafitti – Locations, Häfen, Hotels, alle Arten an Häusern, Industrie- und Safari- Locations, alle Arten an Landschaftstypen, Promenaden, Straßen, öffentliche Schulen, in- und outdoor Fotostudios, Restaurants, Bars, Coffeeshops, Dachterassen, Sportarenen, Swimmingpools oder Weingüter. Octopus biete für alle Arten an Fotoshootings die passende Foto-Location an.

Zu dem umfassenden Foto-Location-Angebot bietet Octopus weiterhin einen Location-Scouting-Service an, der dieses überwältigende Angebot vervollständigt. „Unsere Kunden freuen sich über die große Auswahl an Foto-Locations“, sagt Toke Funk, Geschäftsfüher der Octopus GmbH. „Diese große Auswahl und der erstklassige Foto-Service macht uns einzigartig und unsere Kunden noch besser und erfolgreicher.“

Mit höchster Servicequalitiät und permanenten Innovationen unterstützt Octopus seine Kunden dabei Foto und Filmproduktionen erfolgreich umzusetzen. Zudem bietet Octopus ein Kapstadt Fotopaket mit einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis an. Ab 5.555 EUR pro Fototag setzt das Unternehmen neue Maßstäbe. Zum umfassenden Fotopaket in Kapstadt gehören:

– die gesamte Produktions-Crew

– die Foto-Genehmigungen für Straßen- und Strandproduktionen.

– da Vor-Ort-Catering und der Transport.

– eine Produktions-Equipment-Flatrate.

– ein erstklassiges Fototeam von Fotograf:innen bis Stylist:innen.

– ein all-inclusive Modelcasting- und Artbuying-Service.

Mehr Informationen zu den Vorteilen eines Fotoshootings in Kapstadt finden Sie auf . www.octopus-international.de/fotoproduktionen-kapstadt

„Noch nie war die Foto-Location-Auswahl für Fotoshootings in Kapstadt größer“, freut sich Toke Funk. „Zusammen mit unserem attraktiven Preispaket für Kapstadt und den individualisierbaren Fotobausteinen bieten wir alles an, was unsere Kunden benötigen.“

Das Octopus Fotopaket ist nachhaltig gedacht und CO minimiert. Das Fotoangebot vermeidet unnötige Langstreckenflüge und unterstützt Kunden dabei, ihre CO-Ziele zu erreichen. Zudem arbeitet das Team vor Ort eng mit dem DFFE (Department of Forestry, Fisheries and Environment) und anderen südafrikanischen Naturschutzbehörden zusammen, um den Schutz der Umwelt und der natürlichen Ressourcen in Südafrika zu gewährleisten.

Für weitere Informationen, Beratungstermine oder Buchungsanfragen besuchen Sie bitte octopus.international.de.

Octopus GmbH ist ein führendes Unternehmen in der internationalen Foto- und Filmproduktionsbranche, das umfassende Dienstleistungen für Fotografen, Filmemacher, Agenturen und Unternehmen weltweit anbietet. Mit einem starken Fokus auf Qualität und Innovation unterstützt Octopus GmbH Kunden dabei, ihre kreativen Visionen in beeindruckende visuelle Werke auf globaler Ebene zu verwandeln.

