Ocado Retail nutzt die Multidomain Cloud-Plattform von Stibo Systems, um weiter zu wachsen und das Kundenerlebnis zu verbessern

London/Aarhus, 16. März 2022 – Ocado Retail, Großbritanniens einziger reiner Online-Lebensmittelhändler, ebnet den Weg für ein neues E-Commerce-System und hat sich für die Multidomain Stammdatenmanagement-Lösung von Stibo Systems entschieden. Ocado Retail, verantwortlich für Ocado.com und seinen taggleichen Lieferservice Ocado Zoom, will mit der neuen Lösung ein positives Einkaufserlebnis für seine Kunden gewährleisten, das Geschäft skalieren und den Umsatz steigern sowie die betriebliche Effizienz verbessern.

Die als Cloud-basierte Software-as-a-Service-Lösung implementierte Stibo Systems Enterprise Platform (STEP) wird Ocados alte interne Systeme ersetzen und die Einführung der Ocado Smart Platform beschleunigen. Der Fünf-Jahres-Vertrag umfasst Lizenzen für mehrere Datenbereiche, einschließlich Produkt, Lieferant und Standort, die von internen Ocado-Retail-Anwendern in den Bereichen Lieferkette, Einkauf, Merchandising, Produkttechnologie, Compliance und Finanzen sowie von externen Lieferanten genutzt werden.

Kieren Johnson, Head of IT bei Ocado Retail, sagt: „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Stibo Systems, um unseren Kunden ein noch besseres E-Commerce-Erlebnis zu bieten. Die Plattform wird dazu beitragen, unsere Transformation zu untermauern und zu beschleunigen, während Ocado sein Wachstum als der am schnellsten wachsende Lebensmittelhändler in Großbritannien fortsetzt.“

Ocado Retail hat sich für Stibo Systems entschieden, weil die Technologie perfekt zu ihrem Anwendungsfall im Online-Lebensmittelhandel passt.

„Ocado steht an der Spitze der Innovation im Einzelhandel. Als einer ihrer Kunden weiß ich das“, sagt Adrian Carr, CEO von Stibo Systems. „Ocado hat den Online-Lebensmitteleinkauf für seine Kunden einfach und ansprechend gemacht, und alles begann mit dem Datenmanagement. Während sich die anfängliche Implementierung unserer Plattform auf Produkt- und Lieferantendaten konzentrieren wird, einschließlich eines Lieferantenportals mit Self-Service-Modul, wird sie auch ein Enabler für die innovative Ocado Smart Platform sein. Wir freuen uns auf eine lange und für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit mit Ocado Retail, um sie bei der Erreichung ihrer aktuellen und künftigen Wachstumsziele zu unterstützen.“

Über Ocado Retail

Ocado Retail Ltd ist ein Joint Venture zwischen der Marks & Spencer Group und der Ocado Group. Es ist verantwortlich für Ocado.com und Ocado Zoom. Mit über 725.000 aktiven Kunden sind wir der weltweit größte Online-Supermarkt. Die Kunden profitieren von einem unschlagbaren Angebot von über 49.000 Produkten – darunter große Marken, das M&S-Sortiment an Lebensmitteln und Getränken sowie Ocado-Eigenmarkenprodukte -, einem unschlagbaren Service, bei dem über 97 % der Bestellungen korrekt und pünktlich sind, und dem nachhaltigsten Lebensmittelangebot mit dem geringsten Anteil an Lebensmittelabfällen (0,04 %) aller britischen Lebensmittelhändler. Jede Bestellung wird in einem unserer Vertriebszentren mit Hilfe weltweit führender Software und Technologie sorgfältig verpackt. Die Einkäufe werden dann über ein regionales Netzwerk in einem unserer Lieferwagen direkt an die Kunden ausgeliefert. Ocado hat 2010 die erste App für den Lebensmitteleinkauf entwickelt und arbeitet kontinuierlich an der Weiterentwicklung und Innovation, um seinen Kunden das bestmögliche Einkaufserlebnis zu bieten.

Stibo Systems bietet Unternehmen innovative Softwarelösungen zur Stammdatenverwaltung und ermöglicht dadurch Datentransparenz. Unsere Lösungen sind weltweit die treibende Kraft hinter zukunftsorientierten Unternehmen, die den strategischen Wert ihrer Stammdaten nutzen. Wir versetzen Firmen in die Lage, das Kundenerlebnis zu verbessern, Innovation und Wachstum voranzutreiben und eine Grundlage für die digitale Transformation zu schaffen. So erhalten Unternehmen die Transparenz, die sie benötigen und wünschen: eine einzige, genaue Sicht auf ihre Stammdaten. Damit können Firmen fundierte Entscheidungen treffen und ihre umfangreichen, ambitionierten Ziele erreichen. Stibo Systems ist eine in Privatbesitz befindliche Tochtergesellschaft der 1794 gegründeten Stibo A/S Gruppe mit Hauptsitz in Aarhus, Dänemark. Mehr unter stibosystems.de.

