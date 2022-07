Objektschutz in Braunschweig: Eigentum schützen

Mit einem maßgeschneiderten Objektschutz Konzept Risiken in Braunschweig reduzieren

BRAUNSCHWEIG. Viele Besitzer, Mieter und Pächter setzen in Braunschweig auf einen professionellen Objektschutz. Die Leistungen etablierter Sicherheitsunternehmen wie dem regional bekannten Spezialisten Cesiun sind im privaten und im gewerblichen Sektor gefragt. Florian Böse leitet bei Cesiun den Bereich Objektschutz und berichtet von einer großen Bandbreite an Auftraggebern: „Zu unseren Kunden gehören Eigentümer exklusiver Eigenheime und Wohnanlagen, Industriebetriebe, Einzelhändler und öffentliche Einrichtungen. Jedem Kunden erstellen wir ein individuelles Konzept für eine effektive Objektsicherheit.“

Einbrüche verhindern: Das leistet ein Anbieter für Objektschutz in Braunschweig

Einbrecher stellen bei allen Arten an Gebäuden eine relevante Gefahr dar. Privatpersonen und Unternehmen leiden häufig unter gravierenden finanziellen Verlusten. Auch wenn eine Versicherung die Kosten übernimmt, sind Einbrüche ein großes Ärgernis, mitunter sogar ein Trauma: Viele Bewohner von Privathaushalten büßen ihr Sicherheitsgefühl ein und sehen sich mit psychischen Problemen konfrontiert. Bei Einbrüchen in Gewerbeobjekte kommt es oft zu massiven Beeinträchtigungen der Betriebsabläufe, weil Mitarbeiter gestohlene Gegenstände umständlich wiederbeschaffen müssen. Es spricht deshalb viel für einen wirksamen Objektschutz in Braunschweig. Neben typischen Komponenten wie Alarmanlagen und Videoüberwachung empfehlen sich Leistungen von Objektschützern. Florian Böse von Cesiun zählt die Optionen auf: „Unsere Mitarbeiter führen zum Beispiel Kontrollgänge durch oder überwachen Gebäude zu den vereinbarten Zeiten dauerhaft. Verdeckte Observationen und Eingangskontrollen organisieren wir ebenfalls.“

Objektschutz in Braunschweig gegen Vandalismus, Betriebsspionage und mehr

Im Bereich „Gebäudesicherheit“ existieren viele weitere Risiken. Erwähnung verdienen Vandalismusschäden. Auch hier leisten Wachschutz und die Bestreifung wertvolle Dienste. Mitarbeiter von Sicherheitsfirmen erwischen Täter in Aktion, die Präsenz schreckt zudem präventiv ab. Ein weiteres wichtiges Thema für Unternehmen ist die Betriebsspionage. Dienstleister wie Cesiun sorgen dafür, dass niemand unbefugt auf ein Grundstück oder in ein Gebäude gelangt. Darüber hinaus kümmern sich die Spezialisten für den Objektschutz in Braunschweig um Gefahren wie Feuer und Wasserrohrbrüche. Florian Böse erläutert: „Als Objektschützer arbeiten wir an der Schnittstelle zum Facility-Management. Zu unseren Aufgaben gehört die Gebäudeüberwachung außerhalb der Geschäftszeiten – wir kontrollieren technische Anlagen und entdecken Gefahren wie einen ausbrechenden Brand sofort.“

Die Firma Cesiun ist beim Thema Sicherheit der richtige Ansprechpartner. Objekt- und Personenschutz wird groß geschrieben. Mit umfangenden Gefahrenanalysen und langjähriger Erfahrung bieten sie einen sicheren Schutz.

Kontakt

CESIUN GmbH

Ferhat Baysar

Welfenalle 6

29225 Celle

+49 (0) 5141 59 344 20

Presse@cesiun.de

https://cesiun.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.