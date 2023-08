Objekteinrichtungen Hotel – Opendays bei reckert werkstatt möbel GmbH

Fachmesse für Hotel- und Gastro-Unternehmer

02.08.2023, Borken-Weseke – Die reckert werkstatt möbel GmbH freut sich, Fachbesucher zu den Opendays 2023 einzuladen, die vom 28.08.2023 bis 30.08.2023 in unseren Showroom und den modernen Produktionsstätten in Borken-Weseke stattfinden werden. Diese jährliche Veranstaltung bietet Besuchern die einmalige Gelegenheit auf über 2.000 qm, hinter die Kulissen einer der führenden Möbelhersteller Deutschlands für Hotel- und Gastronomie zu blicken und innovative Möbelkunst sowie nachhaltiges Design zu entdecken.

Die Opendays 2023 stehen unter dem Motto der Kreativität und des Engagements für Nachhaltigkeit. reckert werkstatt möbel hat sich stets dem Ziel verschrieben, zeitloses Design von höchster Qualität zu schaffen, die sowohl ästhetisch ansprechend als auch umweltfreundlich ist. Insbesondere das Thema Digitalisierung in der Hotel- und Gastro-Branche wird dieses Jahr einer der Schwerpunkte sein. Während der Veranstaltung werden Besucher die Gelegenheit haben, unsere neuesten Kollektionen zu entdecken und sich über die neusten Trends im Bereich Digitalisierung für die Hotel- und Gastrobranche zu informieren.

Höhepunkte der Opendays 2023:

1. Nachhaltiges Design: Wir sind stolz darauf, unsere Verpflichtung zur Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit zu präsentieren. Besucher können erfahren, wie wir nachhaltige Materialien auswählen und innovative Herstellungstechniken einsetzen, um unseren ökologischen Fußabdruck zu minimieren.

2. Kreative Möbelkunst: Die Opendays bieten eine einzigartige Gelegenheit, die Kreativität und das handwerkliche Können unserer Designer und Handwerker hautnah zu erleben. Von zeitgenössischen Meisterwerken bis hin zu klassischen Designs präsentieren wir eine vielfältige Palette von Möbeln, die jeden Geschmack für die Einrichtung von Hotelzimmern ansprechen.

3. Passende Innenarchitektur: Die passende Innenarchitektur bietet viele Vorteile, insbesondere sind die vorgestellten Hotelzimmer DEHOGA-Konform und bieten durch geschickte Verwendung der Ausgangsmaterialien eine effiziente Kostenersparnis. Wenn es zum Beispiel um das Thema Housekeeping geht passen sich die Hotelzimmer-Designs den gegebenen Anforderungen geschickt an.

4. Themenschwerpunkt Digitalisierung: Die Digitalisierung schafft neue Möglichkeiten, wenn es um die Einsparung von Personal-Kapazitäten geht. Sowohl neueste Robotertechnologie, der Einsatz von gekühlten Hotelboxen, die Entwicklung interaktiver Websites als auch die Verwendung intelligenter Kassensysteme sind während der Open Days ein wichtiger Schwerpunkt.

5. Führungen und Expertengespräche: Unsere Fachleute stehen den Besuchern zur Verfügung, um Fragen zu beantworten und Einblicke in unsere Unternehmensphilosophie und unsere Designprozesse zu geben. Es ist eine großartige Gelegenheit, sich mit führenden Köpfen der Möbelbranche auszutauschen.

Wir laden Sie herzlich ein, die Opendays 2023 von reckert werkstatt möbel GmbH zu besuchen und sich von unseren innovativen Möbeln und unserem Engagement für Nachhaltigkeit inspirieren zu lassen. Die Veranstaltung ist für Fachbesucher zugänglich, und der Eintritt ist frei.

Über reckert werkstatt möbel GmbH: Seit 1987 steht die reckert werkstatt möbel GmbH für handgefertigte Möbel von höchster Qualität. Mit einem Fokus auf Kreativität, Design und Nachhaltigkeit hat sich das Unternehmen zu einem Vorreiter in der Möbelbranche entwickelt. Reckert Werkstatt Möbel kombiniert traditionelles Handwerk mit modernster Technologie, um einzigartige Möbelstücke zu schaffen, die nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch umweltfreundlich sind.

Pressekontakt: Monika Kotowska E-Mail: E-Mail

Seit 1987 realisiert reckert werkstatt möbel individuelle sowie maßgefertigte Interieurkonzepte für die Hotellerie, Gastronomie sowie den Fachhandel.

Auf Wunsch erarbeiten wir zusammen mit unseren Innenarchitekten ein individuelles Konzept, was Ihren Ansprüchen sowie Wünschen gerecht wird. Erhalten Sie mit uns Ihr Alleinstellungsmerkmal, dass Ihre anspruchsvollen Gäste begeistern wird.

Mit unserer Hilfe erhalten Sie einen Mehrwert an Funktionalität, Schlafkomfort und Design. Individuelle Gestaltung, hochwertiges Interieur und konzeptionell durchdachte Möbel werden speziell für jeden unserer Auftraggeber produziert.

Jedes Möbelsystem wird speziell für Sie „Made in Germany“ im westfälischen Borken produziert- von der Tischler- bis hin zur Polsterarbeit.

Lernen Sie uns kennen- wir freuen uns darauf.

————————————————

Impressum https://r-w-m.de/de/impressum/

Datenschutz https://r-w-m.de/de/datenschutz/

————————————————

Kontakt

reckert werkstatt möbel GmbH

Monika Kotowska

Büningsweg 10

46325 Borken

+49 2862 90930



http://www.r-w-m.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.