Object First launcht nutzungsbasiertes Abonnementmodell für Backup-Speicherlösungen und erweitertes Partnerprogramm in Europa

Object First-Kunden haben ab sofort die Wahl zwischen einem CapEx-Modell und einem flexiblen, nutzungsbasierten Verbrauchsmodell für unveränderliche, speziell für Veeam entwickelte Backup-Speicherlösungen

Object First, die führende Speicherlösung für Veeam®-Nutzer, launcht europaweit ein flexibles, nutzungsbasiertes Verbrauchsmodell für seine Immutability-Backup-Speicherlösung Ootbi. Dieses Modell ermöglicht es Kunden, Resellern und Dienstleistern zwischen einem CapEx- oder einem Abonnement-Modell ohne Vorabinvestitionen und Kosten für die Anschaffung von Ootbi zu wählen. Das Modell wurde bereits im April 2025 erfolgreich in den USA eingeführt, ist nun auch in Großbritannien und der EU verfügbar und wird in den kommenden Monaten noch in weiteren Märkten gelauncht. Die Einführung in Europa setzt die starke Dynamik von Object First in der EMEA-Region fort, in der das Unternehmen im zweiten Quartal 2025 961 Prozent mehr Buchungen im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete.

„Unsere Marktanalysen zeigen, dass in Europa eine starke Nachfrage nach Verbrauchsmodellen für Speicherlösungen besteht“, sagt Luis Fernandes, Senior Research Manager bei IDC. „Unternehmen wollen bei ihren Mitarbeitern mehr Kapazitäten für anspruchsvolle Aufgaben schaffen und eine integrierte, gut verwaltete Infrastruktur mit optimierter Auslastung aufbauen – all das bietet das neue Verbrauchsmodell von Object First. Als vertrauenswürdiger Berater für seine Kunden ist Object First zudem strategisch solide und optimal für Erfolg im europäischen Markt aufgestellt.“

Die Vorteile des neuen Modells für Object First-Kunden im Überblick

– Nutzer zahlen nur für die abgerufenen Kapazitäten und können diese bei Bedarf erweitern: Object First bietet ab sofort Backup-Speicherkapazitäten von 17 TB bis 7 PB ohne Vorabzahlung, mit einfacher monatlicher Abrechnung und einem einjährigen Abonnement. Unternehmen können auf diese Weise ihre Backup-Prozesse ohne Vorabinvestitionen optimieren.

– Updates und Hardware-Aktualisierungen sind im Preis mitinbegriffen: Alle Aktualisierungen, Services, Supportleistungen und Software-Updates sind im Preis mitinbegriffen.

– Transparente Abrechnung und Verwaltung: Mit dem Object First Storage Calculator, Unterstützung durch die Object First-Experten und Zugang zu einem erfahrenen Partnernetzwerk können Unternehmen das Risiko einer Über- oder Unterbuchung reduzieren.

Die Vorteile des neuen Modells für Object First-Partner im Überblick:

– Flexible Bereitstellung: Auf Basis des neuen Verbrauchsmodells können Object First-Partner Ootbi als vom Kunden selbst verwaltete On-Premise-Lösung bereitstellen. Darüber hinaus kann Ootbi als Managed Service angeboten werden – die Appliance ist entweder beim Kunden oder im Rechenzentrum des Dienstleisters installierbar.

„Object First hat es sich zum Ziel gesetzt, Ransomware-sichere Backup-Speicherlösungen bereitzustellen, die sowohl benutzerfreundlich als auch anpassungsfähig sind“, sagt Daniel Fried, SVP EMEA bei Object First. „Mit unserem neu in Europa verfügbaren Verbrauchsmodell können unsere Partner ihr Angebot erweitern und ihren Umsatz steigern, während unsere Kunden flexiblen und kostengünstigen Zugriff auf unsere zuverlässige, unveränderliche Speicherlösung Ootbi erhalten, ohne Kompromisse bei der Sicherheit eingehen zu müssen.“

Erweiterung des Object First-Partnerprogramms:

Object First erweitert außerdem sein Partnerprogramm für die EMEA-Region, das ab sofort ebenfalls das nutzungsbasierte Verbrauchsmodell unterstützt und damit zu einem All-in-One-Partnerprogramm wird. Über das Object First-Partnerportal erhalten Partner Zugang zu neuen Schulungen zum Verbrauchsmodell und zu erweiterten Ressourcen für Marketingkampagnen. Darüber hinaus können Partner ein neues Not-for-Resale-Programm (NFR) nutzen und so Zugang zu Ootbi-Appliances für interne Verwendung erhalten.

„Mit dem Verbrauchsmodell von Object First konnten unsere Kunden ohne Vorabinvestitionen eine Backup-Speicherlösung der Enterprise-Klasse implementieren, die sie zuverlässig vor Ransomware schützt“, sagt John D. Quinn, Principal beim Object First-Partner Waident Technology Solutions. „Das neue Modell ist ein flexibles Angebot, mit dem unsere Kunden im Nachgang ihre Vorhaltezeit verlängern oder ihre Speicherkapazitäten erweitern können, je nach Budget.“

