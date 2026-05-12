Object First launcht eigenen Fleet Manager

Sicherer, cloudbasierter Dienst ermöglicht Unternehmen und Service Providern die zentrale Überwachung komplexer Umgebungen

Object First, Anbieter von ransomware-sicheren Backup-Speicherlösungen für den lokalen Einsatz, stellt mit Object First Fleet Manager einen neuen cloudbasierten Dienst vor, der die Verwaltung verteilter Ootbi-Backup-Speicher in Veeam®-Software-Umgebungen vereinfacht. Fleet Manager wurde für Unternehmen und Service Provider mit verteilten Backup-Speicherinfrastrukturen entwickelt und steht Ootbi-Nutzern mit aktiven Supportverträgen ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung.

Da Backup-Infrastrukturen zunehmend komplexer werden, verursacht die Verwaltung mehrerer Standorte, Rechenzentren und Mandanten einen erheblichen operativen Aufwand. Laut einer Studie der Enterprise Strategy Group zielen 96 Prozent aller Ransomware-Angriffe auf Backup-Daten ab, und mangelnde Transparenz in verteilten Umgebungen gefährdet die Wiederherstellung.

Fleet Manager reduziert diese Komplexität, indem er eine einheitliche Übersicht über alle Object First Cluster eines Unternehmens in einem zentralen Dashboard bereitstellt. Basierend auf einem Zero-Trust-Ansatz und im Einklang mit den „Secure-by-Design“-Prinzipien der CISA überwacht Fleet Manager ausschließlich Telemetriedaten und hat keinen Zugriff auf Backup-Daten. Dadurch bleiben Backups vollständig unveränderlich – weder Administratoren noch Angreifer können sie ändern oder löschen.

Weitere Highlights von Fleet Manager:

Zentrale Flottenansicht: Ein einheitliches Dashboard zur Überwachung von Multi-Cluster-Bereitstellungen, Speicherauslastung und Hardware-Zustand sowie zur Anzeige flottenweiter Warnmeldungen, etwa durch Object First Honeypot.

Sicherer Fernzugriff: Cloudbasierter Zero-Access-Dienst, der den operativen Aufwand reduziert, ohne zusätzliche Hardware oder Software.

Cluster-Betrieb: Unternehmen und Service Provider können mehrere Kundenumgebungen mit mandantenfähiger Transparenz überwachen und erhalten Einblicke über Ausfälle, Kapazitätsüberschreitungen und Bedrohungen.

Danielle Ibran, Senior Research Analyst, IDC: „Fleet Manager kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt auf den Markt. Unternehmen arbeiten in hybriden, Multi-Cloud- und verteilten Umgebungen. Ohne ausreichende Transparenz entstehen blinde Flecken und erhöhte Risiken. Kunden erwarten Sicherheit, Kontrolle und Nachvollziehbarkeit – bei gleichzeitig einfacher Verwaltung.

Service Provider, die zahlreiche verteilte Backup-Umgebungen betreuen, stehen vor wachsender Komplexität. Fleet Manager hilft ihnen, ihre Services effizienter zu skalieren und wirtschaftlicher zu betreiben. Für Endkunden bedeutet das vor allem eines: Vertrauen in ihre Daten.“

Rick Vanover, VP, Product Strategy, Veeam: „Resilienz bedeutet, Backup-Daten zuverlässig vor allen Bedrohungen zu schützen – ob Ransomware, Ausfälle oder physische Ereignisse. Fleet Manager bietet konsistente, zentralisierte Transparenz über verteilte Umgebungen hinweg und gibt Kunden sowie Partnern mehr Kontrolle über ihre Infrastruktur. Diese Konsistenz ist entscheidend für schnellere und verlässlichere Wiederherstellung.“

John Quinn, Geschäftsführer und Mitinhaber, Waident Technology Solutions: „Als Service Provider betreiben wir Fehlerbehebung und Wartung in Dutzenden Kundenumgebungen. Früher bedeutete das VPN-Zugriff, MFA und separate Logins für jedes System. Heute sehen unsere Techniker alle Cluster und Geräte in einer einzigen Oberfläche – ohne separate VPN-Verbindungen. Das spart erheblich Zeit und vereinfacht unsere Prozesse deutlich. Fleet Manager ermöglicht uns, schneller zu reagieren, effizienter zu arbeiten und den Service zu liefern, den unsere Kunden erwarten.“

David Bennett, CEO, Object First: „Resilienz erfordert vollständige Transparenz über die gesamte Backup-Umgebung. Fleet Manager gibt Unternehmen genau diese Kontrolle und ermöglicht es Service Providern, ihre Betriebsmodelle effizient zu skalieren. Das Ergebnis: geringere Komplexität, weniger Risiken und bessere Ergebnisse.“

Object First ist davon überzeugt, dass niemand Lösegeld zahlen sollte, um seine Daten wiederherzustellen. Unsere Backup-Speicherlösung Ootbi (Out-of-the-Box Immutability) wurde speziell für Veeam-Nutzer entwickelt und schützt die Daten von Unternehmen jeder Größe vor Ransomware. Ootbi ist sicher, einfach und leistungsstark und damit die beste Speicherlösung für Veeam.

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