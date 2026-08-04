Object First beschleunigt sein globales Wachstum im zweiten Quartal 2026 mit dem besten Schutz vor Ransomware

Das Auftragswachstum im zweiten Quartal 2026 erreicht 148 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, angetrieben durch die weltweite Nachfrage nach unveränderbarem Backup-Speicher

Luzern, Schweiz, 4. August 2026 – Object First, der Anbieter von ransomware-sicheren Backup-Speicherlösungen für den Einsatz vor Ort, gab heute für das zweite Quartal 2026 ein Auftragswachstum von 148 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bekannt. Dies spiegelt die zunehmende Verbreitung von unveränderlichem Backup-Speicher als letzte Verteidigungslinie gegen Ransomware und andere Cyberangriffe wider.

Wachstumshöhepunkte im zweiten Quartal 2026

· 148 Prozent Auftragswachstum im zweiten Quartal 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum

· Auftragseingänge in der EMEA-Region stiegen um 205 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum

· Auftragseingänge in Nord- und Südamerika stiegen um 111 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum

· Die Zahl der sechsstelligen Verträge stieg um 133 Prozent, darunter zwei siebenstellige Verträge

· Anstieg der zahlenden Kunden um 74 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, mittlerweile in 45 Ländern aktiv

· Anstieg der zahlenden Partner um 65 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum

Kundennachfrage und Dynamik im Vertriebskanal

· Die Nachfrage nach Ransomware-Resilienz trieb die Dynamik im öffentlichen Sektor voran, darunter eine portugiesische Hochschule, die sich für den unveränderlichen Backup-Speicher von Object First vor Ort entschied, um sich vor Cyberbedrohungen zu schützen und die operative Komplexität zu reduzieren.

· Object First hat „Fleet Manager“ eingeführt, einen sicheren, cloudbasierten Dienst, der die Verwaltung verteilter Backup-Speicherbereitstellungen für Veeam® Software-Umgebungen vereinfacht. Fleet Manager unterstützt Unternehmen und Dienstleister, die eine Multi-Tenant-Architektur benötigen, um verteilte Bereitstellungen sicher über eine einzige Schnittstelle zu verwalten.

· Die starke Markteinführung gemeinsam mit Veeam führte zu zwei 7-stelligen Abschlüssen, darunter Organisationen aus dem öffentlichen Sektor und der Fertigungsindustrie.

Unveränderbarer Backup-Speicher ist die Grundlage für eine starke Sicherheitslage. Da Cyberangriffe unweigerlich auftreten, kann die Fähigkeit, Daten schnell und sicher wiederherzustellen, über das Überleben eines Unternehmens entscheiden. Object First hilft Kunden, diese Herausforderung mit einem speziell entwickelten, unveränderbaren Speicher zu meistern, der einfach zu bedienen ist und so konzipiert wurde, dass Kunden ihre Veeam-Daten wiederherstellen können, wenn Produktionsumgebungen kompromittiert werden. Object First ermöglicht die Sicherstellung der Geschäftsresilienz und Erfüllung wichtiger regulatorischer Anforderungen und Compliance-Maßnahmen wie beispielsweise Datensouveränität.

„Heute haben wir die Gewissheit, dass Backups selbst mit Administratorrechten nicht gelöscht oder verändert werden können“, sagt Pedro Morais, IT-Leiter bei ENIDH, einem Kunden von Object First. „Das Risiko durch menschliches Versagen oder Insider-Bedrohungen wurde erheblich reduziert, und der Schutz vor Ransomware ist nun effektiv – nicht nur theoretisch.“

„Unsere jüngste Implementierung mit Veeam und Object First für ein globales Technologieunternehmen ist einer der größten und wettbewerbsintensivsten Erfolge, die wir je verzeichnet haben. Dabei wurde eine komplexe Backup-Umgebung mit mehreren Anbietern zu einem einzigen, standardisierten Ansatz für den gesamten Unternehmensbereich konsolidiert“, sagt Katina Hammon, Account Executive bei Trace3, einem Partner von Object First und Veeam. „Die Kombination aus Veeam und Object First zeichnete sich durch ihre schnelle Implementierung und das Vertrauen aus, das mit absolut unveränderlichem Speicher einhergeht.“

„Unveränderlicher Backup-Speicher hat sich von einem Best Practice zu einer Sicherheitsanforderung entwickelt, und Kunden handeln jetzt entsprechend, anstatt auf den nächsten Budgetzyklus zu warten“, sagt David Bennett, CEO bei Object First. „Die Hardware-Lieferkette ist eine Herausforderung, und wir haben frühzeitig dafür vorgesorgt. Heute sind wir der Nachfrage voraus und liefern den Kunden die Appliances genau zu den von ihnen benötigten Terminen aus. Diese Bereitschaft, kombiniert mit unserer Zusammenarbeit mit Veeam, ist der Grund, warum Unternehmen uns als ihre letzte Verteidigungslinie gegen Ransomware wählen.“

Branchenauszeichnungen

Object First wurde durch eine öffentliche Abstimmung der britischen Technologie-Community ausgewählt und erhielt bei den 23. jährlichen UK Storage Awards zwei Auszeichnungen: „Ransomware-Unternehmen des Jahres“ als Anerkennung für seine Führungsrolle im Bereich Ransomware-Schutz und Cyber-Resilienz sowie „Anbieter von Backup-Hardware für Unternehmen des Jahres“.

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Object First ist davon überzeugt, dass niemand Lösegeld zahlen sollte, um seine Daten wiederherzustellen. Unsere Backup-Speicherlösung Ootbi (Out-of-the-Box Immutability) wurde speziell für Veeam-Nutzer entwickelt und schützt die Daten von Unternehmen jeder Größe vor Ransomware. Ootbi ist sicher, einfach und leistungsstark und damit die beste Speicherlösung für Veeam.

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