Oberrheinmesse Offenburg und GEWA Balkonsysteme präsentieren innovative Lösungen in Halle 1A

Offenburg: Die Oberrheinmesse Offenburg ist zurück und bietet vom 30.09.2023 bis zum 08.10.2023 eine Plattform für Unternehmen aus verschiedenen Branchen, um ihre neuesten Produkte und Dienstleistungen vorzustellen. Unter den Ausstellern befindet sich auch GEWA Balkonsysteme, eine führende Firma im Bereich Balkongeländer und Balkonbau.

Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, den Stand von GEWA Balkonsysteme in Halle 1A zu besuchen und sich von den innovativen Lösungen des Unternehmens inspirieren zu lassen. GEWA Balkonsysteme ist bekannt für seine hochwertigen und maßgeschneiderten Balkonlösungen, die sowohl für Neubauten als auch für die Sanierung bestehender Balkone geeignet sind.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung und dem Einsatz modernster Technologien hat GEWA Balkonsysteme eine Vielzahl von Produkten entwickelt, die höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, sich vor Ort von der Vielfalt der Balkonvarianten, Materialien und Gestaltungsmöglichkeiten inspirieren zu lassen.

„Wir freuen uns sehr, auf der Oberrheinmesse Offenburg vertreten zu sein und unsere innovativen Balkonsysteme präsentieren zu können“, sagt Herr Waidelich, Geschäftsführer von GEWA Balkonsysteme. „Unsere Produkte sind nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern zeichnen sich auch durch ihre Langlebigkeit, Wartungsfreiheit aus. Wir sind bereit, den Besuchern die Möglichkeiten und Vorteile unserer Balkonlösungen näherzubringen.“

Die Oberrheinmesse Offenburg bietet auch außerhalb des GEWA Balkonsysteme Standes eine Fülle von weiteren Ausstellern und Aktivitäten, darunter Handwerk, Technik, Mode, Lifestyle und Gastronomie. Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Live-Demonstrationen, Vorträgen und Mitmach-Aktionen.

Die Messe bietet eine großartige Gelegenheit, sich über die neuesten Entwicklungen und Trends in verschiedenen Branchen zu informieren und neue Kontakte zu knüpfen. Unternehmen wie GEWA Balkonsysteme präsentieren ihre innovativen Produkte und Dienstleistungen und stehen für Fragen und Beratung zur Verfügung.

Besuchen Sie die Oberrheinmesse Offenburg vom 30.09.2023 bis zum 08.10.2023 und entdecken Sie den Stand von GEWA Balkonsysteme in Halle 1A. Weitere Informationen zur Messe und zum Unternehmen finden Sie auf der Webseite der Oberrheinmesse Offenburg und der GEWA Balkonsysteme.

Die Firma GEWA Balkonsysteme GmbH fertigt Balkone, Balkongeländer, Sichtschutzelemente, Gartenzäune und Balkonböden aus Aluminium. Mehr als 40 Jahre Erfahrung und zufriedene Kunden sprechen für sich. Schon im Jahr 1992 hat die Firma von herkömmlichen Holzbalkonen auf Aluminiumbalkone umgestellt. Aluminium-Balkone sind absolut witterungsbeständig in Material und Farbe. Das Potential des Werkstoffs Aluminium liegt darin, dass er absolut wartungsfrei ist. GEWA garantiert Balkone und Aluminium Sichtschutz Elemente mit hoher Funktionalität für Neu- und Altbau sauber und schnell in ansprechender Qualität.

Kontakt

GEWA Balkonsysteme GmbH

Andreas Waidelich

Poststraße 5

72226 Simmersfeld

07484 929030

07484 9290322



https://www.gewa-balkone.de/

Bildquelle: @ Inkom Media GbR