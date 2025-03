OB Keller übernimmt Schirmherrschaft für KI-Festival

Düsseldorfs Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller übernimmt Schirmherrschaft für KI-Festival

Das Navigator Festival, das am 3. und 4. April 2025 bereits zum zweiten Mal im CCD Congress Center Düsseldorf stattfindet, wird von Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller als Schirmherr unterstützt. Das Festival widmet sich dem Thema „Mensch, Maschine, Agenten“.

Dr. Keller betont die Bedeutung der Veranstaltung: „Das Navigator Festival bietet die optimale Plattform, um die Potenziale der generativen KI für Unternehmen zu erschließen und gleichzeitig die soziale Verantwortung in den Fokus zu rücken. Gerade in einer Zeit rasanter technologischer Entwicklungen ist es entscheidend, den Wandel nicht nur innovativ, sondern auch gemeinsam mit den Menschen zu gestalten. Mit praxisnahen Einblicken und Austausch kann das Festival einen bedeutenden Beitrag dazu leisten, wie wir unsere Arbeit und unsere Städte zukunftsfähig machen können.“

Starke Partner und renommierte Sprecher

Zu den weiteren Partnern des Festivals zählen u. a. die Stadtwerke Düsseldorf und die Industrie- und Handelskammer (IHK) Düsseldorf. Die Stadtwerke unterstützen den Vortrag von Prof. Dr. Alena Buyx, Professorin für Ethik in der Medizin und Gesundheitstechnologie an der Technischen Universität München, während die IHK den Vortrag von Dr. Mario Herger fördert, der als Trendforscher und Technologieexperte im Silicon Valley in den USA arbeitet.

Zusätzlich wird Jörg Bienert, Vertreter des KI-Bundesverbands, in einem Talk aktuelle Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz diskutieren. Dr. Anna Zeiter von eBay und die SPIEGEL-Bestseller-Autorin Silke Müller, die sich u. a. mit den Auswirkungen der KI-Revolution auf die Bereiche Bildung und Erziehung befasst hat, werden ebenfalls den Austausch bereichern.

Weiterbildung und interaktive Formate

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Weiterbildung im Sinne der KI-Grundverordnung. Das Festival bietet ein vielseitiges Programm mit zahlreichen parallelen Veranstaltungen, die den Teilnehmern wertvolle Einblicke in die Implementierung von KI in verschiedenen Bereichen geben. Darüber hinaus wird die Microsoft Expert Lounge für vertiefende Gespräche und Fachimpulse zur Verfügung stehen.

Ein begleitendes Format ist das Navigator #smartlab, das sich an Interessierte aus Düsseldorf und der Umgebung richtet, die sich mit Künstlicher Intelligenz und digitalen Innovationen beschäftigen. Der nächste Termin ist der 13. März.

Das Navigator Festival ist eine herausragende Gelegenheit für Fach- und Führungskräfte aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, sich über aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz auszutauschen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Webseite: www.navigator-festival.de.

Ihr Ansprechpartner für weitere Fragen:

Düsseldorf Congress GmbH

Martin Rütten – Leiter Marketing & Kommunikation

T: +49 211 45 60 – 84 81

presse@duesseldorfcongress.de

www.duesseldorfcongress.de

Die Düsseldorf Congress GmbH repräsentiert und vermarktet Düsseldorf national und international als Standort für Kongresse, Firmen-Veranstaltungen, Community-Events und Shows. Sowohl für alle Veranstaltungsbesucher als auch für Veranstaltungsplaner, Fachverbände und Sponsoren ist die Düsseldorf Congress GmbH ein zentraler und kompetenter Ansprechpartner mit einem Team aus 60 Eventprofis. In Zusammenarbeit mit den Gesellschaftern und regionalen Partnern stärkt das Unternehmen die Metropole Düsseldorf als attraktive Meeting, Event- und Sportstadt und trägt damit maßgeblich zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der Wirtschaftskraft, Popularität und Lebensqualität der Destination bei.

