NYO3 schätzt den chinesischen Markt und präsentiert bereits zum fünften Mal die China-Messe in Shanghai

Die sechste Ausstellung für internationale Importe Chinas (Gaming) fand vom 5. bis 10. November in Shanghai statt. In den fünf Jahren seit der Eröffnung hat NYO3 seinen ersten exklusiven Ausstellungsplatz auf der Importmesse eingerichtet. „Das Bao erfüllt mich mit Stolz", sagt John Bao, Präsident im Bezirk Ana3. „Die Besucher der Ausstellung haben ein starkes Interesse an den Produkten von NYO3 gezeigt und damit unser Vertrauen in die Entwicklung von NYO3 in China verstärkt. Wir freuen uns auf weitere Ausstellungen in China."

„Durch dieses Forum trafen wir Delegationen aus ganz China.Mit seinem gewaltigen Konsummarkt und seiner wachsenden Mittelschicht bietet China unserer Gesundheitsindustrie eine enorme Geschäftsidee.“ Laut eigenen Angaben gelang es China 2022, ausländische Investitionen im Wert von mehr als 1,2 Billionen Yuan anzulocken – ein noch nie dagewesenes Hoch.

Der NYO3 erkennt nicht nur das große Potenzial des chinesischen Marktes, sondern sieht das Land als Partner sowie technologisches Innovationszentrum und freundlichen Investor an. Im Rahmen der Aktionszeit gründete NYO3 einen Verbund mit führenden chinesischen Initiativen für Gesundheitsservices und Lösungen sowie dem wichtigsten chinesischen Hersteller von Gesundheitsprodukten- Dienstleistungen- Lösungen: Die Forschungsgemeinschaft Krillöl.

Außerdem setzten sie die norwegische Anti-Aging-Industrie ein – die erste ihrer Art in China – um ihre Konzentration auf die Entwicklung und Produktion anti-aging-nährstoffreicher Produkte zu verdeutlichen.

NYO3 wird sich mit Industrieclustern zusammenschließen und die Vorteile des chinesischen Marktes nutzen, um neue Anti-Aging-Produkte zu entwickeln.

Auch China ist einer der wichtigsten Märkte.