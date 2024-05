NYO3 arbeitet mit norwegischen Anti-Aging-Wissenschaftlern zusammen, um die Marke Ageless auf der Vitafoods Europe Ausstellung zu lancieren

Am 15. Mai in Genf, Schweiz, hat NYO3 erfolgreich das 2024 NYO3 Global Anti-Aging Brand Launch Event auf der Vitafoods Europe ausgerichtet und offiziell eine strategische Partnerschaft mit dem renommierten norwegischen Anti-Aging-Forschungszentrum NO-Age etabliert. Sie haben die neue Premium-Anti-Aging-Marke ‚Ageless‘ vorgestellt und ihr erstes Produkt, NYO3 Ageless MAXI-COLLAGEN Advanced Micro-Tripeptide, eingeführt, womit eine neue Ära in Anti-Aging-Lösungen eingeleitet wurde.

Ageless baut eine effektive Pipeline von wissenschaftlicher Forschung zu hilfreichen Produkten für Verbraucher auf.

Laut iiMedia Research belief sich der globale Anti-Aging-Markt im Jahr 2023 auf fast 300 Milliarden USD und soll bis 2030 auf 421,4 Milliarden USD anwachsen. NYO3, als führendes Unternehmen im Bereich der Zugänglichkeit von Nahrungsergänzungsmitteln, stellt den Verbrauchern weiterhin Produkte mit Nährstoffen zur Verfügung, die in den neuesten Forschungen entwickelt und bewiesen wurden.

NO-Age, ein führendes Forschungszentrum für menschliches Altern in Norwegen, vereint Experten aus 13 Ländern, um an bahnbrechender akademischer Forschung zusammenzuarbeiten und die Zusammenarbeit in der Anti-Aging-Industrie zu fördern. Die vier Mitbegründer, Prof. Jon Storm-Mathisen, Prof. Hilde Nilsen, Prof. Linda H. Bergersen und Prof. Evandro Fang, sind weltweit anerkannte Anti-Aging-Wissenschaftler mit einem Schwerpunkt auf fortschrittlichen Medizintechnologien und laborbasierter Anti-Aging-Forschung.

NYO3 und NO-Age teilen dasselbe Ziel: Menschen zu befähigen, länger, gesünder und sinnvoller zu leben. Während der Veranstaltung kann die Zusammenarbeit zwischen NYO3 und NO-Age eine effektive Pipeline von wissenschaftlicher Forschung zu hilfreichen Produkten für Verbraucher aufbauen. Die Marke Ageless stammt aus Norwegen, einem Land mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 83 Jahren. Ageless-Produkte integrieren die über 22-jährige Lebenswissenschaftsforschung von NO-Age. Durch die Nutzung von Multi-Organ-Studien zur Definition des Organalterns und auf Basis bahnbrechender Forschungsergebnisse folgt Ageless dem Konzept „Anti-Aging beginnt von innen, vollzyklisches Zell-Anti-Aging“ und zielt darauf ab, ein „Gesundheitsmanagement-Ökosystem gegen das Altern“ für die gesamte Menschheit zu schaffen.

MAXI-COLLAGEN Advanced Micro-Tripeptide hat den Gold Award von Monde Selection gewonnen.

Das Ageless-Produkt umfasst drei Serien: exogenes Anti-Aging, endogenes Zell-Anti-Aging und Tag-Nacht-Anti-Aging, mit über 20 Anti-Aging-Nahrungsergänzungsmitteln. Ausgehend vom Mechanismus der Zellregeneration erreicht es vollzyklisches Zell-Anti-Aging von innen nach außen.

Auf der Produkteinführungsveranstaltung beeindruckte das neue Produkt MAXI-COLLAGEN Advanced Micro-Tripeptide das Publikum mit seinem Entwicklungskonzept zur Synergie von Hautpflege und Ernährung. Die Mikropartikeltechnologie beschleunigt die Absorption, indem sie effektive Inhaltsstoffe in funktionale Mikropartikel auf Nano-Ebene homogenisiert. Mit einer durchschnittlichen Partikelgröße von 1-3μm, ein Neuntel der Größe einer roten Blutzelle, umgeht dies die physische Verdauung im Körper und leitet schnell biochemische Absorptionsprozesse ein. Bemerkenswert ist, dass Ageless den prestigeträchtigen Monde Selection Gold Award auf der World Food Quality Evaluation Conference erhalten hat, was die Forschungsstärke und außergewöhnliche Qualität zertifiziert.

Die Einführung von Ageless bei der 2024 NYO3 Global Anti-Aging Brand Launch markierte einen Meilenstein für NYO3 in den Kategorien hochwertiger Anti-Aging-Produkte. Ageless wird seinen Kernwert der Produktforschungsinnovation aufrechterhalten und weiterhin das Anti-Aging-Potenzial in natürlicher Ernährung erkunden, um mit bahnbrechenden Fortschritten in den Lebenswissenschaften die globalen Prozesse des Alterns voranzutreiben.