NYO3 Ageless Produkte, MAXI-COLLAGEN Advanced Micro-Tripeptid, haben den Monde Selection Gold Award gewonnen

Am Samstag, dem 1. Juni, europäischer Zeit, fand in Wien, Österreich, die 63. Monde Selection-Zeremonie statt. NYO3, eine Premium-Marke für Nahrungsergänzungsmittel aus Norwegen, gewann erneut einen Preis. Ihr Produkt Maxi-Collagen Advanced Tripeptide erhielt den Gold Award in der diesjährigen Monde Selection. Mit seiner ausgezeichneten Qualität und exzellenten Geschmack erreichte es wirklich die Stärke, den Preis kurz nach seiner Veröffentlichung zu gewinnen.

Es gewann eine sehr wichtige Auszeichnung kurz nach seiner Veröffentlichung. Maxi-Collagen Micro-Tripeptide: Das einzige Kollagentripeptidprodukt, das den Gold Award gewonnen hat.

Die Monde Selection ist eine autoritative Auszeichnung für die Bewertung und Begutachtung der Qualität von Verbraucherprodukten, die 1961 gegründet wurde. Nach mehr als einem halben Jahrhundert Erfahrung ist sie zu einem Standard für die Prüfung der Qualität von nahrhaften Diäten und Gesundheitsnahrungsmitteln geworden. Jedes Jahr reichen mehr als 80 Branchenexperten aus der ganzen Welt über tausend Produkte zur Überprüfung ein, und die Auszeichnungen werden nach einer umfassenden, äußerst wissenschaftlichen und strengen Überprüfung von Sicherheit, Geschmack, Verpackung, Rohstoffen und anderen Aspekten bewertet. Herr Louis Poot Baudier, Präsident der World Quality Evaluation Conference, sagte: „Wenn Verbraucher die Auszeichnungen der Monde Selection sehen, können sie sicher sein, dass sie das beste Produkt in derselben Kategorie gewählt haben.“

Dieses Mal erhielt das Ageless Collagen Tripeptide aufgrund seiner wissenschaftlichen Forschungsstärke in den Lebenswissenschaften, der Ernährung und der medizinischen Technologie die Anerkennung der Richter des Monte Awards. Mit seinem F&E-Konzept für Hautpflege und Ernährung aus der gleichen Quelle, seinem hochgestalteten Aussehen und seinem fruchtigen Geschmack gewann es den Gold Award mit einer super hohen Punktzahl. Die Mikropartikeltechnologie dieses Produkts kann die Absorption beschleunigen und die wirksamen Inhaltsstoffe in mikrometergroße funktionale Partikel umwandeln. Die durchschnittliche Partikelgröße der wirksamen Inhaltsstoffe beträgt 1-3 μm, was nur ein Neuntel der Größe von roten Blutkörperchen entspricht, sodass die echten Anti-Aging-Inhaltsstoffe schnell den Absorptionsbiochemieprozess starten können, ohne dass die körperliche Verdauung eingreifen muss.

Ageless ist eine effektive Methode, um Produkte von der wissenschaftlichen Forschung bis zum Verbraucher zu erwerben.

Ageless wurde in Norwegen geboren, einem „Langlebigkeitsland“ mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 83 Jahren. Es ist eine Schönheits- und Nahrungsergänzungsmittelmarke gegen das Altern, die gemeinsam von der Marke NYO3 und dem norwegischen autoritativen Anti-Aging-Forschungszentrum NO-Age ins Leben gerufen wurde. Mit mehr als 22 Jahren lebenswissenschaftlicher Forschung durch NO-Age, der Definition des Organalters durch Forschung und der Nutzung modernster wissenschaftlicher Forschungsergebnisse, folgt Ageless dem Konzept „von innen heraus starten, vollzyklische Zellverjüngung“, um ein „anti-aging Gesundheitsmanagement-Ökosystem“ für die gesamte Menschheit zu schaffen. Die Produkte umfassen drei Hauptproduktreihen: exogenes Anti-Aging, endogene Zellverjüngung und Tages- und Nacht-Anti-Aging, mit mehr als 20 Anti-Aging-Nahrungsergänzungsmitteln. Ausgehend vom Mechanismus der Zellregeneration bietet es eine vollzyklische Zellverjüngung von innen nach außen.

Der Monte Selection Award ist nicht nur eine hohe Anerkennung für die professionelle Qualität von NYO3, sondern auch eine große Anerkennung für die gerade auf den Markt gekommene Marke Ageless. In Zukunft wird Ageless weiterhin an den Kernwerten von Produkt, wissenschaftlicher Forschung und Innovation festhalten, das Anti-Aging-Potenzial in natürlicher Ernährung weiter erforschen und den globalen Prozess des gesunden Alterns mit disruptiven modernen Lebenswissenschaften vorantreiben.