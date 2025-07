NXT 8/10×42 – Das ultimative Fernglas unter 500 Euro

Chemnitz, 17. Juli 2025 – Mit dem „NXT 8/10×42“ hat die DDoptics Germany Optische Geräte & Feinwerktechnik GmbH eine robuste und gleichzeitig ergonomisch durchdachte Fernglasreihe für Natur, Jagd und Abenteuerreisen auf den Markt gebracht. Modernste Technologie bietet selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen ein weites Sehfeld (bis 142 m) und eine leistungsstarke Bildwiedergabe, die in dieser Preisklasse (498.- Euro) ihresgleichen sucht.

Idealer Begleiter für Jedermann

Bei Ausmaßen von 146x135x55 mm passen die Ferngläser der Reihe „NXT“ „praktisch in jede Jackentasche. In Kombination mit dem geringen Gewicht von 720 g kann der Nutzer nahezu verwacklungsfrei auch kleinste Details schnell erfassen. Unterstützt wird er dabei durch eine Brücke mit nur einem Steg, die im vorderen Bereich unmittelbar hinter dem leichtgängig zu bedienendem und präzisem Fokussierrad beginnt. Damit kann das „NXT“ auch mit Handschuhen fest umklammert werden.

Das Gehäuse der „NXT“-Reihe besteht aus Magnesium, die wasserdichten Ferngläser überstehen so unversehrt einen Sturz aus größerer Höhe. Eine robuste Gummiarmierung und die ergonomisch eingelassenen geriffelten Seitenpads in grüner/brauner Farbe lassen das „NXT“ nahezu an den Händen „kleben“, so dass ein Rutschen oder aus der Hand gleiten auch bei Regen praktisch unmöglich ist.

Weites Sehfeld mit hoher Randschärfe

Mithilfe des sehr hohen Dioptrienausgleichs (+/- 5) für die Scharfeinstellung können auch Brillenträger die Okulare komfortabel für einen perfekten Augenabstand verstellen. Damit kann das weite Sehfeld optimal genutzt werden, das ebenfalls Premium-Qualität aufweist: 142 m (8×42) bzw. 115 m (10×42).

Modernste ED-Glastechnologie, Flatfield-Okulare und phasenkorrigierte Schmidt-Pechan-Prismen garantieren neben einem planen Bild bis zum Rand hohe Schärfe und eine klare Bildwiedergabe bei jeder Witterung.

Zusätzlich wird durch eine dielektrische Verspiegelung eine maximale Lichttransmission im sichtbaren Spektrum zwischen 500 und 650 nm sichergestellt. Im Ergebnis bedeutet dies: Brillante Farben, Helligkeit und ein kontrastreiches Bild bei Tag und in der Dämmerung.

DDoptics gewährt auf die Ferngläser der Reihe „NXT“ eine Garantie von 30 Jahren. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 498.- Euro inkl. MwSt. Darin enthalten sind neben einer strapazierfähigen Tasche Original-Trageriemen der Marke Niggeloh, einem der führenden Hersteller von Trage- und Gurtsystemen, Gummi-Schutzkappen für Okular und Objektiv sowie Mikrofaser-Putztuch. Erhältlich beim Anbieter (www.ddoptics.de) oder im sortierten Fachhandel.

Weitere Informationen unter www.ddoptics.de

Die DDoptics Germany Optische Geräte & Feinwerktechnik GmbH, im Jahr 2007 gegründet, ist spezialisiert auf die Entwicklung und den Vertrieb von optoelektronischen Geräten und Instrumenten. Zum Produktportfolio gehören Ferngläser, Spektive, Zielfernrohre und Nachtsichtgeräte für den Profi-Einsatz. Innovative Entwicklungen und höchste Qualität bei einem konkurrenzlosen Preis-Leistungsverhältnis überzeugen immer mehr Naturliebhaber, Jäger, Ornithologen und Outdoorfreaks.

Bildquelle: DDoptics