Nutzen Sie ua-Domains, um den ukrainischen Markt anzusprechen

Auf der Seite 1 von Yandex.ua und Google.com.ua fast nur ua-Domains

Die ua-Domains sind die Domains der Ukraine.

Es ist die Registrierung unter der offiziellen Subdomain com.ua ĂĽblich und empfehlenswert.

DarĂĽberhinaus existieren eine Reihe weiterer offizieller Subdomains:

* net.ua- network service providers

* org.ua – other organisations (non-commercial)

* in.ua – domains for individuals

Es gibt fĂĽr jede Region eine regionale Domain. So zum Beispiel fĂĽr Kiew:kiev.ua

Bestimmte Subdomains wie edu.ua sind nicht frei registrierbar.

Wenn Sie eine ukrainische oder internationale Handelsmarke mit Gültigkeit in der Ukraine besitzen, ist auch eine Registrierung direkt unter .ua möglich.

Die ukrainische Registrierungsstelle fĂĽhrte ua-Domains mit kyrillischen Buchstaben ein – bei der com.ua-domain und der kiev.ua-domain.

Es ist einfacher, eine Webseite in ukrainischer oder russischer Sprache fĂĽr die Ukraine zu betreiben und dafĂĽr eine Domain zu registrieren als eine Niederlassung in der Ukraine aufzubauen.

In vielen Branchen ist die Webseite ohnehin erfolgversprechender als die Niederlassung. Zudem kann sich der Aufbau einer Niederlassung mitten in der Corona-Krise als schwierig herausstellen.

Vieles spricht also dafĂĽr, mit der Registrierung einer ua-Domain zu beginnen, um in der Ukraine aktiv zu werden.

Wenn Sie Borscht in ukrainischer Sprache in die beliebte Suchmaschine Yandex.ua eingeben, stehen auf der ersten Seite der Suchergebnusse mit drei Ausnahmen nur ua-Domains. Dies ist ein typisches Ergebnis fĂĽr die Abfrage in Suchmaschinen wie Google.com.ua und Yandex.ua. Es gibt also auch unter dem Aspekt der Suchmaschinenoptimierung Ihres Angebotes gewichtige GrĂĽnde sich fĂĽr eine com.ua-Domain zu entscheiden, um Ihr Angebot optimal online zu vermarkten.

Hans-Peter Oswald

https://www.domainregistry.de/ua-domains.html

