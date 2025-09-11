Mach deine Webseite sichtbar bei ChatGPT & Co. – inklusive Dashboard

In Zeiten hochwertiger SEO-Strategien und erstklassiger Inhalte kann es dennoch vorkommen, dass deine Website in KI-Engines wie ChatGPT, Perplexity oder im Google AI-Modus nicht auffindbar ist. Insbesondere für KMUs in der Schweiz mit starken Inhalten, die von KI-Systemen übersehen werden, bietet dieser Beitrag wertvolle Hinweise.

Die cloudWEB GmbH unterstützt KMUs in der Schweiz dabei, diese Hürde zu überwinden, indem sie vorhandene SEO-Daten aus der Google Search Console nutzt und mit innovativen GEO-Strategien kombiniert. Im Mittelpunkt stehen dabei die folgenden Schwerpunkte:

– Identifizierung aller GEO-Fragen in der GSC durch einen einfachen Filter.

– Erläuterung, warum diese spezifischen Anfragen ideal für AI-Engines geeignet sind.

– Anleitung, wie man aus diesen Fragen Inhalte erstellt, die gelesen und zitiert werden.

GEO, kurz für Generative Engine Optimization, zielt darauf ab, sicherzustellen, dass deine Inhalte nicht nur in den Suchergebnissen auftauchen, sondern auch in KI-Antworten integriert werden. Es handelt sich somit um eine gezielte Methodik, um in KI-gesteuerten Antwort Systemen präsent zu sein.

Die Google Search Console birgt einen wahren Schatz an wertvollen Informationen für die GEO-Optimierung. Sie zeigt auf, wie Nutzer dich bereits finden und beinhaltet spezifische Fragen, die ein ideales Futter für KI-Systeme darstellen. Besonders die ausführlichen „W-Fragen“ eignen sich hervorragend für AI-Suchsysteme wie ChatGPT oder Perplexity.

Ein kostenfreies Dashboard von cloudWEB bietet die Möglichkeit, mittels eines speziellen Regex-Filters GEO-taugliche Fragen in der Google Search Console zu identifizieren. Dieser Filter zeigt Detail-reiche Suchanfragen an, die nicht nur länger sind, sondern auch spezifische Fragen oder Hinweise auf eine Frage enthalten, die besonders für KI-Transaktionen relevant sind.

Die methodische Vorgehensweise für eine erfolgreiche GEO-Optimierung umfasst das thematische Clustern von Fragen aus der Search Console, die Bewertung ihrer Relevanz und Potenzial sowie die gezielte Erstellung von hochwertigem Inhalt pro Frage. Dieser Innovationsprozess wird durch cloudWEBs cloudVIA-Plattform optimiert und automatisiert.

Thomas Hasenfratz, Gründer von cloudWEB, betont die Bedeutung von GEO als essentiellen Bestandteil des modernen SEO. Mit cloudVIA bietet sein Team ein effizientes System, um mit minimalem Input maximale Ergebnisse zu erzielen.

Um weitere tiefe Einblicke in die KI-Optimierung zu erhalten und den Weg zur GEO-Readiness zu beschreiten, können interessierte Leser jetzt eine Demo bei cloudWEB buchen.

Die cloudWEB GmbH aus Winterthur ist die Nummer #1 Online Marketing Agentur. Der Online-Marketing Plan der cloudWEB hilft Kunden dabei mehr Umsatz, mehr Kunden und Verkäufe zu erzielen. Das inhabergeführte Unternehmen kombiniert datengetriebenes Online-Marketing, Webanalytics und KI-Technologien zu massgeschneiderten Digitallösungen. Mit einem pragmatischen Ansatz entwickelt cloudWEB messbare Kommunikationsstrategien, die echten Mehrwert für ihre Kunden schaffen. Das Leistungsspektrum umfasst Performance Marketing, SEO/SEA, GEO (Generative Engine Optimization), Conversion-Optimierung und Marketing-Automatisierung. Als Google Permier Partner darf sich die cloudWEB zu den führenden 3% der Google Ads Agenturen der Schweiz zählen.

