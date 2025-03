Nutze Deine Zeit: Schweizer Handwerkskunst für die Ewigkeit

Die Vision der Familie Strom folgt der Tradition. Die Familie Strom und ihr unbeirrbarer Weg an die Spitze der Luxusuhren mit gelebter Philosophie plant den nächsten Schritt: hin zur Börse.

Leidenschaft, Handwerkskunst und der unerschütterliche Glaube an Perfektion – das ist es, was eine Strom-Uhr ausmacht. Hier geht es nicht um bloße Zeitmessung, sondern um ein Statement am Handgelenk. Wer eine dieser seltenen Uhren trägt, trägt ein Stück gelebter Philosophie. Alle wissen: Wahre Exklusivität bedeutet nicht Masse, sondern Meisterwerk.

Strom-Uhren folgen keinem Trend, sie definieren ihren eigenen. Keine künstlich limitierten Serien, keine inszenierte Verknappung – nur pure Schweizer Handwerkskunst in ihrer edelsten Form. Jede einzelne Uhr ist ein Kunstwerk, geboren aus Kreativität, Hingabe und dem Streben nach absoluter Präzision. Die Familie Strom geht dabei ihren ganz eigenen Weg: kompromisslose Qualität, gepaart mit visionärem Design und einer tief verwurzelten Tradition, die weit über Generationen reicht.

Denn hier steht nicht ein gesichtsloser Konzern hinter den Uhren, sondern eine Familie, die ihr ganzes Herzblut in jedes einzelne Modell steckt. Daniel Strom, Visionär, Uhrmacher und Designer, hat eine Marke geschaffen, die die Schweizer Luxusuhrentradition mit neuen Impulsen auflädt. Eine Manufaktur, die sich nicht an kurzfristigen Trends orientiert, sondern zeitlose Unikate erschafft. Während die großen Namen der Branche mit millionenschweren Marketingkampagnen um Aufmerksamkeit buhlen, lassen die Stroms lieber ihre Uhren sprechen. Und die Botschaft ist klar: „Utor vestri tempore“ – „Nutze Deine Zeit.“

Doch wer in der Schweizer Meisterklasse der Luxusuhren mitspielen will, muss mehr tun als nur außergewöhnliche Uhren bauen. Er muss sich beweisen – gegen Traditionen, gegen übermächtige Konkurrenz, gegen den Trend der Massenfertigung. Die Familie Strom hat sich ihren Platz in dieser Elite nicht erkauft, sondern hart erarbeitet. Jedes Stück verlässt ihre Manufaktur in Biel/Bienne (Schweiz) erst, wenn es dem höchsten Anspruch genügt – ihrem eigenen. Und genau deshalb stehen sie jetzt vor ihrem bisher größten Schritt: dem Börsengang. Ein mutiger, aber logischer Schritt für eine Marke, die weiß, was sie kann – und vor allem, wohin sie will.

Aber die Schweizer Luxusuhrenwelt ist kein einfacher Ort. In der schillernden Welt der Luxusuhren gibt es Namen, die jeder kennt: Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, die kaum Raum für neue Namen lassen. Doch abseits dieser Giganten existieren wahre Juwelen, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. Eines dieser verborgenen Schätze ist die Schweizer Uhrenmanufaktur Strom Prestige Swiss Timepieces AG, geführt von Daniel Strom und seinem Sohn Loris. Doch die Familie Strom hat nie den einfachen Weg gesucht. Sie haben sich mit reiner Handwerkskunst, Innovationsgeist und absoluter Hingabe ihren Platz erkämpft. Und sie wissen: Die Zeit ist reif. Während andere zögern, gehen sie entschlossen voran. Der Börsengang wird nicht nur ihre Marke auf das nächste Level heben, sondern auch Investoren die einmalige Gelegenheit bieten, Teil dieser einzigartigen Erfolgsgeschichte zu werden.

Warum also Strom? Weil es hier nicht nur um Uhren geht. Es geht um Familie. Um eine kompromisslose Haltung. Um die Schweizer Perfektion, die nicht einfach nur überdauert, sondern neue Maßstäbe setzen. Und genau deshalb könnte Stromwatches schon bald zu den großen Namen gehören, die die Luxuswelt bestimmen. Nicht als bloße Alternative – sondern als echte Schweizer Meisterklasse.

Die Kunst der Zeitmessung neu definiert

Daniel Strom, Designer, Uhrmacher und Philosoph, gründete 2001 die Strom Prestige Swiss Timepieces AG in Biel/Bienne in der Schweiz. Mit seiner Marke verfolgt er einen einzigartigen Ansatz: Für ihn ist eine Uhr nicht nur ein Instrument zur Zeitanzeige, sondern ein Ausdruck der eigenen Lebensphilosophie. Seine Kreationen sind Kunstwerke, die tiefgründige Geschichten erzählen und den Träger dazu einladen, die Zeit bewusst zu erleben.

Die Agonium-Kollektion: Skulpturen fürs Handgelenk

Ein herausragendes Beispiel für Stroms visionäre Arbeit ist die Agonium-Kollektion. Diese Uhren sind mehr als bloße Zeitmesser; sie sind handgefertigte Skulpturen, die Themen wie Leben, Tod und Vergänglichkeit behandeln. Mit meisterhafter Silberschmiedekunst entstehen Gehäuse, die mit Symbolen und Figuren verziert sind und den Betrachter zum Nachdenken anregen. Jede Uhr dieser Kollektion ist ein Unikat und spiegelt die tiefe Verbundenheit des Trägers mit den fundamentalen Fragen des Daseins wider.

Die CruiZer-Kollektion: Sportlich und elegant

Für Liebhaber sportlicher Eleganz bietet die CruiZer-Kollektion eine gelungene Mischung aus Dynamik und Stil. Mit ihrem kissenförmigen Gehäuse und markanten Linien spricht sie sowohl Motorsport-Enthusiasten als auch Designliebhaber an. Verschiedene Größen, Uhrwerke und Materialien sorgen für Vielfalt, doch der gemeinsame Nenner bleibt: eine entspannte Lebenshaltung und der Wunsch, das Leben in vollen Zügen zu genießen.

Familientradition in dritter Generation

Die Leidenschaft für Uhrmacherkunst liegt bei den Stroms in der Familie. Loris Strom, Daniels Sohn, führt die Tradition in dritter Generation fort. Schon früh entdeckte er seine Begeisterung für das Handwerk und verbindet heute die Werte und das Wissen seiner Vorfahren mit modernen Einflüssen. In einem Interview betonte er: „Ich habe großes Glück, dass ich Leidenschaft und Arbeit miteinander verbinden kann. Aber ich glaube, genau das wurde mir von meinem Vater und meinem Großvater (Armin Strom) nicht nur in die Wiege gelegt, sondern mit viel Enthusiasmus auch vorgelebt.“

Prominente Träger und individuelle Meisterwerke

Die Einzigartigkeit der Strom-Uhren hat auch internationale Persönlichkeiten überzeugt. Richard Rawlings besitzt eine, Johnny Depp gleich mehrere, und Thomas Gottschalk ließ sich sogar ein individuelles Modell anfertigen. Diese Zeitmesser unterwerfen sich weder modischen Trends noch interpretieren sie bekannte Chronometer neu. Es sind einfach nur schöne, filigran und aufwendig gefertigte Schweizer Meisterwerke. Unikate, teilweise auf einstellige Stückzahlen limitiert, mit der klaren Botschaft: „Utor vestri tempore“ – „Nutze Deine Zeit“.

Ein geplanter Börsengang: Wachstum mit Bedacht

Interessanterweise plant das Familienunternehmen den Gang an die Börse. In einem Interview äußerte sich Daniel Strom dazu: „Für uns ist der Börsengang der nächste logische Schritt für ein gesundes Weiterwachsen. Schweizer Uhrenhersteller wie Rolex und Co gibt es seit Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten. Die konnten in Ruhe aus sich heraus wachsen. Aber heute ist das schwieriger. Um sich in einem Umfeld von dominanten Marken, großen Konzernen, einseitigen Vertriebsstrukturen, teurem Marketing und billigen Asia-Kopien durchzusetzen, braucht es starke und erfahrene Partner. Die haben wir.“

Luxusuhren und der Markt: Ein Blick auf die Großen

Während Strom Prestige Swiss Timepieces AG den Börsengang plant, lohnt sich ein Blick auf die Entwicklungen bekannter Luxusmarken an der Börse. Die Swatch Group, zu der Marken wie Omega und Longines gehören, verzeichnete in den vergangenen Jahren stagnierende Umsätze und Dividenden. Die Aktie ist heute weniger wert als zur Jahrtausendwende; in den vergangenen zehn Jahren hat sie sogar zwei Drittel an Wert verloren.

Im Gegensatz dazu konnte Richemont, das Unternehmen hinter Marken wie Cartier und IWC, in den vergangenen zwanzig Jahren seine Aktie verzehnfachen. Die Dividende ist ähnlich stark gestiegen. Nicht nur mit seinen Uhren verdient Richemont prächtig, auch Schmuck, Lederwaren und Füller (Montblanc) bringen eine Menge Geld. In den vergangenen zehn Jahren hat sich der Umsatz verdoppelt, über die letzten zwei Jahrzehnte sogar versechsfacht.

Fazit: Ein Geheimtipp für Kenner

In einer Branche, die von großen Namen dominiert wird, sticht die Strom Prestige Swiss Timepieces AG als erfrischender Geheimtipp hervor. Mit ihrer tief verwurzelten Familientradition, dem unermüdlichen Streben nach Perfektion und der Fähigkeit, Zeitmesser zu schaffen, die weit über ihre Funktion hinausgehen, bietet sie Luxusuhren für Kenner und Liebhaber, die das Besondere suchen.

Besonders bemerkenswert: Nur wenige Schweizer Luxusuhrenunternehmen wagen den Schritt an die Börse – die meisten bleiben in Familienhand oder gehören zu großen Konzernen. Zu den bekanntesten zählen die Swatch Group und die Compagnie Financiere Richemont SA. Die Swatch Group umfasst renommierte Marken wie Omega, Longines und Tissot, während Richemont für Luxusmarken wie Cartier, Vacheron Constantin, IWC und Piaget bekannt ist. Viele andere prestigeträchtige Schweizer Uhrenmarken wie Rolex, Patek Philippe und Audemars Piguet sind hingegen nicht börsennotiert und befinden sich in Privatbesitz. Doch die Familie Strom hat eine klare Vision und stellt sich dieser Herausforderung mit der gleichen Präzision und Leidenschaft, die auch ihre Uhren auszeichnet. Der geplante Börsengang könnte somit nicht nur eine seltene Gelegenheit für Investoren sein, sondern auch ein Zeichen für den Mut und die Weitsicht dieses außergewöhnlichen Unternehmens.

In diesem Sinne: „Utor vestri tempore“ – Nutze Deine Zeit.

V.i.S.d.P

Autor: Torsten Humbert, Edelmetallexperte

Torsten Humbert, Edelmetallexperte seit 1990, leitet in Berlin die Deutsche Schatzkasse GmbH und Kessef antikes & modernes Silber. Mit jahrzehntelanger Erfahrung im Handel mit Edelmetallen und Schmuck setzt er die Tradition von Humbert & Sohn fort und publiziert zu Fachthemen.

Strom Prestige Swiss Timepieces AG ist ein Unternehmen, das von Daniel Strom gegründet wurde, einem Designer, Uhrmacher und Philosophen. Stromwatch überdenkt die Armbanduhr und kreiert neue Symbiosen. Das Unternehmen stellt hochwertige Uhren im Luxussegment her, die Prestige und Erfolg symbolisieren. Zu den Kollektionen von Stromwatch gehören die Destrom Agonium Collection, die Strom Cruizer Collection und die Viso Eyewear. Stromwatch bietet auch Accessoires an.

