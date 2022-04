Nutze deine Chancenmöglichkeiten

Warum Unternehmen Risiken eingehen müssen um zu wachsen

Beim diesjährigen internationalen Speaker Slam, der am 25.03.2022 in Mastershausen stattfand, hat Michael Lanthaler seinen ersten großen Erfolg auf internationaler Bühne erstellt. Nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München fand der heurige internationale Speaker Slam nun in der Nähe von Koblenz statt statt. Mit über 95 Teilnehmern aus über 10 Nationen wurde damit ein neuer Weltrekord aufgestellt.

Speaker – was?

Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit. So wie bei den beliebten Poetry Slams um die

Wette gereimt oder gerappt wird, messen sich beim Speaker Slam Redner mit ihren

persönlichen Themen gegeneinander. Die besondere Herausforderung: Der Sprecher hat nur

vier Minuten Zeit, sein Publikum mitzureißen und zu begeistern. Einen Vortrag so zu kürzen

und trotzdem alles zu sagen, was wichtig ist, und sich dann noch mit seinem Publikum zu

verbinden, das ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking. Nerven wie Drahtseile

brauchen die Teilnehmer sowieso, denn nach genau vier Minuten wird das Mikrofon

ausgeschaltet, egal ob die Rede zu Ende geführt wird oder nicht.

Michael Lanthaler der als Businesscoach KMU bei ganzheitlichen Veränderungsprozessen, sowie Einzelpersonen und Gruppen in der persönlichen Entwicklung betreut, konnte mit seiner Rede: wie wir Risiken in Chancen wandeln, die Gunst des Publikums und der anwesenden Expert:innen für sich gewinnen.

Das von Top-Speaker Hermann Scherer ins Leben gerufene Event begeistert mit vielfältigen

Themen, die so bunt und abwechslungsreich wie das Leben selbst sind. Nach einer durchgeführten Vorauswahl in der Hermann Scherer selbst in der Jury stand war die Endrunde ein knallhartes Duell um die Spitzenplätze. Auf den Bühnen herrschte ein Duell um den Sieger. Die Jury die aus Experten aus Sport, Wirtschaft, Showbusiness und Politik bestand gratulierte Michael Lanthaler nochmals einzeln zu seiner überdurchschnittlichen Performance da das Publikum buchstäblich an seinen Lippen hing.

In unseren unruhigen Zeiten sprachen Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen über Visionen mit denen die Welt verbessert oder zumindest wieder in Ordnung gebracht werden könnten. Diesen Visionen brachten die angetretenen Expert-innen unter anderem durch ihre Vorträge in die Welt.

Kann Reden die Welt retten? Nur durch das Reden selbst sicherlich nicht, aber mit Sicherheit durch die Impulse die, die Experten und Experten setzten können, um endlich ins Tun zukommen. Dabei bestätigte die Jury, als auch das Publikum einstimmig, dass Michael Lanthaler über das notwendige Potential dazu verfügt.

