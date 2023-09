Nürnberg: Brautkleider jetzt bis zu 70% reduziert!

Wer jetzt plant zu heiraten kann bei Bella Sposa in Fürth tolle Schnäppchen beim Brautkleid ergattern!

Es ist an der Zeit, den Traum von einem atemberaubenden Brautkleid wahr werden zu lassen! Beim großen Kollektionswechsel bietet Bella Sposa in Fürth jetzt die einmalige Gelegenheit, das Traumkleid zu einem unschlagbaren Preis zu ergattern. Eine Auswahl wunderschöner Brautkleider ist um bis zu 70% reduziert, sodass die Braut nicht nur in ihrem Kleid strahlen wird, sondern auch ihr Budget erstrahlen lässt.

Die Kollektion umfasst eine breite Auswahl an Stilen, von klassisch elegant bis hin zu modern und trendy. Egal, ob die Braut von einem romantischen Prinzessinnenkleid träumt oder lieber etwas Schlichteres bevorzugt – Bella Sposa hat sicher das perfekte Kleid für jeden Geschmack.

Aber Schnelligkeit ist Trumpf, denn diese Angebote sind nur für kurze Zeit verfügbar! Wer eine Hochzeit plant sollte sich schnell einen Termin sichern um das gewünschte Brautkleid zu saven, bevor es jemand anderes tut. Diese Gelegenheit sollte nicht verpasst werden.

Die erfahrenen Beraterinnen von Bella Sposa stehen gerne zur Seite, um bei der Auswahl des Brautkleides zu helfen. Lassen sie sich einfach von den traumhaften Kollektionen inspirieren.

Jetzt gibt es viele Brautkleider zu unschlagbaren Preisen. Das Team von Bella Sposa in Fürth wird alles tun, das Shopping Erlebnis des Lebens unvergesslich zu machen.

Das Motto lautet: Jetzt anprobieren, verlieben und sparen

Bella Sposa ist für jede Braut erste Wahl und dies weit über die Brauttore Nürnbergs hinaus. Das Besondere ist die Auswahl. Es finden nicht nur Bräute mit perfektem Körper hier ihr Kleid, sondern auch diejenigen, die weibliche Rundungen haben. Kerstin Karalis legt Wert darauf, dass jede Braut optimal, umfassend und freundlich zuvorkommend beraten wird. Die Konfektionsgrößen des Angebots gehen von Kleidergröße 34 bis Größe 62. Somit ist sichergestellt, dass auch die Curvy Bride eine große Auswahl vorfindet.

Weit über die Grenzen der Metropolregion Nürnberg hinaus ist der große Sale bei Brautkleidern sicherlich ein Anziehungsmagnet für Bräute. Auswahl, Beratung und der Service nach dem Kauf mit einer eigenen Schneiderei sind wichtige Faktoren, damit es am großen Tag das perfekte Brautkleid gibt und die Braut freudestrahlend zum Altar treten kann.

Auf über 540qm findet die Braut alles rund um das Brautkleid und die Hochzeit. Der Designer Brautkleider Shop für den Großraum Nürnberg, Fürth, Erlangen führt mehrere hundert Brautkleider von Größe 32-62. Hier wird der Wunsch nach dem Traumkleid wahr.

Kontakt

Bella Sposa Der Designer Brautkleider Shop

Kerstin Karalis

Fürther Freiheit 8

90762 Fürth

0911

74144888



https://wwwbella-sposa.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.