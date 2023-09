NuDisco: Gliffo & HeYoMa lassen den Dancefloor beben!

Die Musikprojekte aus München und Berlin steigen mit dem eingängigen NuDisco-Titel „Friends Stay Friends“ in diverse DJ- & Dance Charts ein.

Mit der kraftvollen Botschaft über Freundschaft des gemeinsam geschaffenen Titels „Friends Stay Friends“ (Freunde bleiben Freunde) senden die beiden Music Acts einen weiteren NuDisco-Impuls an die DJ-Szene sowie Fans funkig angehauchter Dancemusic – durchaus mit einem Schuss Nostalgie der frühen 80er Jahre, aber im fetten Soundgewand von heute. Der knackige Track in bester Disco-Manier der frühen 80er-Jahre lässt mit dem Groove von damals auch heute die Tanzflächen beben.

Musikproduzent Jörg Sieghart aus Berlin beschert den Hörern dieser gelungenen NuDisco-Produktion gleichermaßen einen drückenden Synthie-Bass bei satter Bassdrum und funkigen Rhythmusgitarren im Stile Nile Rodgers, die nicht nur Fans von „Chic“ und Motown-Produktionen gefallen müssten. Also Kopfhörer aufsetzen und diesen nostalgischen Disco-Sound mit der heutigen gut ausbalancierten Produktions-Raffinesse genießen. Ein paar Mal abgespielt und schon bekommt man diesen Ohrwurm-Track nicht mehr aus den Ohren heraus!

So scheint es auch etlichen DJs zu ergehen, denn sie wählten den Song in diverse DJ-Charts. Solche Chart-Listen funktionieren nach einem Punktesystem für die ausschließlich registrierte DJs abstimmen (tippen) dürfen. Und diese wählten den Song u.a. in die Top 10 der NuDisco Genre Charts von dance-charts.de. In den Dance Charts Top100 erreichte der Titel ferner Platz 45 in der KW 28/2023. Und damit nicht genug, stieg der Song in der Ausgabe 39-2023 auch in die Swiss Dance Charts ein (Platz 96 / Neueinsteiger) und erreichte zwischenzeitlich zudem Platz 12 der Plattenjunkie Top50 Charts (KW37/2023).

Gliffo mit seiner sonoren Stimme ist ein individueller Künstler & Freidenker mit Charakter, der sich nicht so leicht verbiegen lässt. Selbiges trifft auch auf Ma & Yo von HeYoMa zu. Gemeinsam möchte man eine markige Botschaft gegen Feindbilder setzen und streicht daher den Wert von Freundschaften heraus. Der von Ma angeregte Song „Friends Stay Friends“ wurde im HeYoMa-typischen NuDisco-Stil verpackt und schaffte es dank Radiotauglichkeit auch auf einige Radioplaylisten.

Newcomer Gliffo und Sänger „Yo“ (musikalischer Kopf von HeYoMa) verbindet dabei nicht nur eine langjährige Freundschaft, die bis zu den Tagen im Kindergarten zurückreicht, sondern auch eine Vorliebe für die E-Gitarre als Musikinstrument. Beide bewegen sich gerne zwischen den Musikstilen und verknüpfen musikalische Ideen auch gerne mal unkonventionell, aber immer eingängig. Die gemeinsame Mission ist es nicht nur NuDisco zu mehr Aufmerksamkeit zu verhelfen, sondern auch mit ihren neuen Club-Tracks die E-Gitarre zurück auf den Dancefloor zu bringen. Ggf. sind sie damit nicht ganz allein, denn auch bei anderen erfolgreichen Dance-Projekten (z.B. Purple Disco Machine, Daft Punk) ist in letzter Zeit öfter mal wieder eine echte Gitarre zu hören.

Eingängige Dancefloor-Tracks im funky NuDisco-Stil sind auch in Zukunft von beiden Projekten zu erwarten, auch wenn sie sich stilistisch immer offen geben und auch menschlich gerne mal über den Tellerrand gucken. So viel künstlerische Freiheit muss sein…

