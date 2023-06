Nubert maximiert Klang im minimalen Format: Neue Soundbar nuPro AS-2500

Die nuPro AS-2500 schließt im Nubert Sortiment die Lücke zwischen der kompakten, aber relativ breit gebauten nuBoxx AS-425 max und der im Ranking deutlich weiter oben angesiedelten nuPro AS-3500. Das neue Modell misst nur rund 14 Zentimeter in der Tiefe, 105 Zentimeter in der Länge und bringt dabei lediglich 7 Kilogramm auf die Waage – damit stößt Nubert nun in den Markt der „echten“ Soundbars hervor. Wie gewohnt kann die nuPro AS-2500 dank flexibel montierbarer, stabiler Gummifüße auf dem TV-Rack platziert werden. Die kompakte Bauweise erlaubt jedoch auch eine platzsparende und optisch ansprechende Montage an der Wand.

Schwäbisch Gmünd, 15. Juni 2023 – Eine Soundbar in einem besonders schlanken und kompakten Format fehlte im Sortiment des schwäbischen HiFi-Experten Nubert bisher noch. Mit der neuen nuPro AS-2500 zeigt der Schwäbisch Gmünder Boxenbauer nun, welches faszinierende Klangspektrum sich mit Know-How und aktueller Technik aus nur 14 Zentimetern Tiefe und 8 Zentimetern Höhe herausholen lassen. Als Resultat herausgekommen ist die vielleicht bestklingende Soundbar in dieser Größenklasse.

Kraftvoller Klang ohne Schnickschnack

Bei der Entwicklung der neuen Soundbar haben sich Nuberts Ingenieure auf das Wesentliche konzentriert: kraftvollen Klang ohne viel Schnickschnack. Die neue nuPro AS-2500 unterstützt alle gängigen Standards von Dolby® über DTS bis Bluetooth aptX HD. Die vielfach geschätzte und bewährte Voice+ Funktion zur akustischen Hervorhebung gesprochener Dialoge sowie eine virtuelle Klangerweiterung sind ebenso an Bord. Per Knopfdruck lassen sich so Atmosphäre oder Klanggewitter von Hollywood-Blockbustern räumlicher und druckvoller wahrnehmen. Das hifidele Stereo-Erlebnis für Musicals oder Konzertmitschnitte ist ebenfalls nur einen Tastendruck entfernt. Technisch fasziniert die nuPro AS-2500 trotz ihrer äußerst kompakten Maße durch ihr Drei-Wege-Prinzip: Auch in diesem Modell kommen jeweils zwei Hochtöner, zwei Tiefmitteltöner und zwei Subwoofer auf der Unterseite zum Einsatz. Damit beweist Nubert erneut, dass Stereo-Soundbars auf HiFi-Niveau eine absolute Spezialität des schwäbischen Herstellers sind. Denn obwohl die neue Soundbar mit Dolby® für Film- und Serienliebhaber prädestiniert ist, so ist sie dennoch für die Musikwiedergabe optimiert und kann eine kompakte HiFi-Anlage im Wohnzimmer ersetzen. Als praktisches Feature stehen bei den aufs wesentliche reduzierten Bedienelementen auch drei Speicherplätze zur Verfügung, hinter denen alle Klang-Einstellungen als Presets abgelegt und schnell wieder abgerufen werden können. Im werkseitig mitgelieferten Zubehör findet sich die hochwertige Fernbedienung, die einen komfortablen Zugriff auf sämtliche Funktionen erlaubt.

Noch mehr Tiefton mit nuConnect trX und Subwoofer

Um den bereits beeindruckenden Tiefton der nuPro AS-2500 noch zu erweitern, kann ein zusätzlicher Subwoofer angeschlossen werden – über den optional erhältlichen Funkadapter nuConnect auf Wunsch auch komplett kabellos. Filme und Serien werden dadurch noch packender und immersiver. Die nuPro AS-2500 ist bereits serienmäßig für die Nachrüstung mit einem nuConnect trX vorbereitet. Die perfekte Gelegenheit, um den heimischen Kabelsalat loszuwerden und Subwoofer komplett frei im Raum zu platzieren!

Allgemeine Informationen, Preis und Verfügbarkeit

Nuberts neue Soundbar ist als starkes Komplettpaket mit HiFi-Sound und intuitiver Bedienung in einem ebenso schicken wie kompakten Gehäuse ab sofort erhältlich – wahlweise in modischem Schwarz oder edlem Weiß. Die nuPro AS-2500 Soundbar ist wie üblich im Onlineshop unter www.nubert.de, telefonisch via Hotline unter 07171 8712-0 und in den Nubert Erlebniswelten in Schwäbisch Gmünd und Duisburg verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer beträgt 495,00 Euro.

Das Unternehmen Nubert electronic GmbH

Klangfaszination aus Baden-Württemberg: Mit über 45 Jahren Marktpräsenz gehört die Nubert electronic GmbH aus Schwäbisch Gmünd zum Kreis der renommierten Hersteller mit langjähriger Erfahrung bei der Entwicklung hochwertiger Lautsprecherboxen für Musik- und Filmwiedergabe. Von besonderer Bedeutung für das Unternehmen war und ist die Tatsache, dass es seit 1975 unter der Leitung seines Gründers, Inhabers und Entwicklungschefs Günther Nubert steht. Vor dem Hintergrund jahrzehntelanger Erfahrung entstand die nuPro-Serie, die den exzellenten Ruf des Unternehmens unter Fachmedien, Toningenieuren, Produzenten und Musikern begründet hat. Als Direktvertreiber bietet Nubert Kunden die Möglichkeit, in den eigenen Filialen und Hörstudios einzukaufen oder sich die Produkte auf dem Versandweg bequem nach Hause schicken zu lassen. Diese Vertriebsform bringt dem Kunden eine Reihe handfester Vorteile. Häufig gelobt wird beispielsweise das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis von Nubert Boxen, die aufgrund der eingesparten Händlermarge immer preisgünstiger sein können als vergleichbar ausgestattete Produkte von Mitbewerbern. Oder auch die 30-tägige Testfrist für Versandkunden, die neu erworbene Lautsprecher und Elektronikkomponenten in aller Ruhe in den eigenen vier Wänden ausprobieren können.

Firmenkontakt

Nubert

electronic GmbH

Goethestraße 69

73525 Schwäbisch Gmünd

0800 6823780



http://www.nubert.de

Pressekontakt

Nubert electronic GmbH

Martin Bühler

Nubertstraße 1

73529 Schwäbisch Gmünd

0800 6823780



http://www.nubert.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.