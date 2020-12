NTT DATA veröffentlicht neues CxO Magazine

München, 04. Dezember 2020 – NTT DATA, führender Anbieter von Business- und IT-Lösungen, veröffentlicht sein neues digitales CxO Magazine, das sich mit all den Themen befasst, die Führungskräfte in Unternehmen heute bewegt.

In jeder Ausgabe teilen Expertinnen und Experten eines der größten Technologieunternehmen der Welt ihre Erfahrungen und Best Practices aus ihrem beruflichen Alltag, ergänzt um Beiträge von renommierten Forschenden, CEOs, Autorinnen und Autoren sowie Kulturschaffenden.

Die erste Ausgabe widmet sich dem Thema “A Culture of Entrepreneurs” und soll Führungskräfte zu einer Unternehmenskultur inspirieren, die unternehmerisch denkende Menschen fördert und im Unternehmen hält. So erörtert beispielsweise Anna Budde, Chief Marketing & Communications Officer NTT DATA DACH, wie Unternehmen Vielfalt in allen Formen praktizieren und ihre Organisation damit in ein führendes Unternehmen verwandeln. Swen Rehders, Geschäftsführer NTT DATA DACH, geht auf die Frage ein, warum emphatische Unternehmensführung in Zeiten von Automatisierung elementar ist. Neben diesen und weiteren erfahrungsbasierten Beiträgen sind im Online-Magazin außerdem inspirierende Videointerviews zu finden, in denen unterschiedliche Expertinnen und Experten beispielweise über ihren Umgang mit der Pandemie, die Macht der Bestimmung oder die Zukunft der Arbeit sprechen.

“Als ein weltweit führendes Technologieunternehmen setzen wir unsere Kompetenzen ein, um zu einer prosperierenden Wirtschaft und zu besserem Wohlstand für alle beizutragen”, erläutert Stefan Hansen, CEO von NTT DATA DACH. “Dazu gehört für uns die Idee, dass Wissen wächst, indem man es teilt – und genau diesen Ansatz verfolgen wir mit dem CxO Magazine. Wir wollen Führungskräfte damit inspirieren, in ihrem Unternehmen eine Kultur der Ideen, des Wachsens und des sich Herausforderns zu gestalten und zu leben – das ist unser Weg, dem Anspruch als Innovationsführer gerecht zu werden.”

Zum CxO Magazine: https://cxomag.com/

Über NTT DATA

NTT DATA – ein Teil der NTT Group – ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services, IT-Modernisierung und Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und die Gesellschaft im Allgemeinen selbstbewusst in die digitale Zukunft gehen. Wir setzen uns für den langfristigen Erfolg unserer Kunden ein und kombinieren globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie für

Deutschland: de.nttdata.com

Österreich: at.nttdata.com

Schweiz: ch.nttdata.com

Pressekontakt für Deutschland, Österreich und Schweiz:

NTT DATA DACH

Katja Friedrich

VP, Head of Communications

Tel.: +49 172-7395234

E-Mail: Katja.Friedrich@nttdata.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.