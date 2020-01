NTT DATA und Lufthansa Group bei den GSA Awards in London mit International Project of the Year ausgezeichnet

München/ London, 28. Januar 2020 – NTT DATA Services, ein Unternehmen der NTT DATA, hat einen Award der renommierten Global Sourcing Association (GSA) für seine Cloud Transformation-Services bei der Lufthansa Group erhalten.

Nach der strategischen Entscheidung der Lufthansa Group, seine Microsoft Services zu Microsoft Office 365 (O365) zu migrieren, wurde NTT DATA als exklusiver strategischer Partner mit der Transformation und Migration der Exchange Mail User zu Exchange Online beauftragt. Zur Lufthansa Group gehören mehr als 400 Tochterunternehmen und ihre komplexe Infrastruktur besteht aus einem Mix aus Stand-alone und integrierten Umgebungen. Dafür benötigte das Unternehmen einen erfahrenen IT Service Provider, der in der Lage ist, die Mandantenkonfiguration zu validieren, den Migrationsansatz zu definieren, sowie die Migration von mehr als 93.000 Mailboxen zu managen. Mit einem lokalen Beratungsteam in Frankfurt und der Umsetzung in Rumänien konnte NTT DATA in nur sechs Monaten allein über 45.000 Mailboxen zu O365 migrieren.

Mit der Migration der Mailboxen von Lufthansa, Swiss Airlines und Austrian Airlines zu O365 sollte vor allem die Produktivität der Mitarbeiter durch den E-Mail-Zugriff über die Cloud gesteigert und Betriebszeiten verbessert werden. Außerdem sollen durch die Stilllegung der alten Exchange-On-Premise-Lösung Infrastruktur-Kosten gesenkt werden.

Steve Beyerman, Vice President Lufthansa Group Digital Services, sagt dazu: “Gratulation an das Team für diesen Award. NTT DATA war uns sehr behilflich, unsere Exchange Mailboxen auf den globalen Tenant zu überführen. Sie waren von Anfang an vollständig involviert und haben die Verantwortung für die Architektur und den Migrationsansatz übernommen. NTT DATA hat seine Migrationsaktivitäten mit sorgfältiger Planung und einer starken Steuerung und System-Integration durchgeführt und so den globalen Erfolg des Projektes für die Lufthansa Group und NTT DATA sichergestellt.”

Simon Winter, Vice President und Regional Head von NTT DATA Services EMEA, sagt zu der Zusammenarbeit: “Wir sind über die Auszeichnung “International Project of the Year” für NTT DATA und die Lufthansa Group hocherfreut. Es ist eine angemessene Anerkennung für die Kooperation und den Erfolg des Projektes.”

Bei der Award-Zeremonie vertreten waren Birgit Dippelreiter, Leiterin der O365 Services, und Thomas Höfinger, O365 Projekt Manager bei der Lufthansa Group, zusammen mit Rob Diggins, Senior Delivery Director Infrastructure, Consulting und Integration, Anand Narayanswamy, Client Partner, und Mike O”Farrell, Enterprise Consultant von NTT DATA.

Mit dem Einsatz neuer Technologien, herausragenden Leistungen in R&D und dem konsequenten Fokus auf die Bedürfnisse seiner Kunden ermöglicht NTT DATA wertvolle Business-Transformationen. Der Projekterfolg der Lufthansa Group ist Beweis dafür. Das Ergebnis war eine robuste, internationale Datenlösung. Anhand hoch genauer Migrations-Batches wurden Abhängigkeiten von User Mailboxen kalkuliert und gleichzeitig migriert, was der Lufthansa Group eine nahtlose und umfassende Migration ermöglichte.

Die Global Sourcing Association (GSA) ist eine Branchenvereinigung und ein professionelles Gremium für die globale Sourcing-Industrie. Die gemeinnützige Mitgliedervereinigung fördert den Austausch von Best Practices, Trends und Vernetzung rund um die Welt.

NTT DATA ist ein führender Anbieter von Business- und IT-Lösungen und globaler Innovationspartner seiner Kunden. Der japanische Konzern mit Hauptsitz in Tokio ist in mehr als 50 Ländern weltweit vertreten. Der Schwerpunkt liegt auf langfristigen Kundenbeziehungen: Dazu kombiniert NTT DATA globale Präsenz mit lokaler Marktkenntnis und bietet erstklassige, professionelle Dienstleistungen von der Beratung und Systementwicklung bis hin zum Outsourcing. Weitere Informationen finden Sie auf de.nttdata.com.

