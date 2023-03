NTT DATA startet, gemeinsam mit TOYOTA und Mitsui Fudosan, Initiative im Bereich Connected Car Data zur Reduzierung von Verkehrsstaus & CO2-Emissionen

München | Tokio, 07. März 2023 – NTT DATA, ein weltweit führendes Unternehmen von digitalen Geschäfts- und IT-Dienstleistungen, gibt den Start einer Initiative für die Nutzung von Daten aus vernetzten Fahrzeugen zur Reduzierung von Verkehrsstaus und CO2-Emissionen bekannt.

NTT DATA hat auf einem Parkplatz des Mitsui Shopping Park LaLaport TOKYO-BAY, einem Einkaufszentrum der Mitsui Fudosan Group, einen Proof of Concept (POC) entwickelt. Dafür werden Daten vernetzter Fahrzeuge der TOYOTA MOTOR CORPORATION verwendet.

Der POC validiert Fahrdaten aus der Vergangenheit sowie Echtzeit-Fahrdaten, beispielsweise Fahrzeuggeschwindigkeit und Kraftstoffverbrauch. Die Analyseergebnisse werden auf der Website des LaLaport TOKYO-BAY zusammengeführt, um den Stau-Status umliegender Straßen auf folgende Punkte zu prüfen:

(1) Kann das System zur Verbesserung des Verkehrsflusses beitragen, indem es das Bewegungsverhalten der Kunden bei Staus optimiert?

(2) Inwieweit kann es zur Verringerung von CO2-Emissionen beitragen, die sich daraus ergeben?

„Daten vernetzter Fahrzeuge sind für eine Vielzahl an Branchen wie Automobilindustrie, Versicherungen oder Logistik relevant. NTT DATA ist wegweisend, wenn es darum geht, Datenpotenziale voll auszuschöpfen. Indem wir neue technologische Ansätze erforschen und testen, verbessern wir Verkehrsflüsse und schaffen eine nachhaltigere Umwelt“, so Stefan Hansen, CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung von NTT DATA DACH.

