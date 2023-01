NTT DATA, NTT Ltd. & Aurora Labs: globale strategische Kooperation für Software-Over-the-Air-Updates – Unterstützung durch KI und 5G-Konnektivität

Die Kooperation adressiert den erhöhten Bedarf an Geschwindigkeit und Sicherheit bei Software-Updates, von der Produktion über die Logistik bis hin zum After-Sales, und ermöglicht Effizienzsteigerungen um das bis zu 25-fache.

München | Bad Homburg | Tel Aviv, 17. Januar 2023 – NTT DATA, ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Geschäfts- und IT-Dienstleistungen, NTT Ltd., ein führendes IT-Infrastruktur- und Dienstleistungsunternehmen, und Aurora Labs, ein Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI) in der Automobilindustrie, haben heute ihre globale strategische Zusammenarbeit mit ersten gemeinsamen Projekten in Produktion und Logistik bekannt gegeben. Unternehmen profitieren von der intelligenten Kombination von KI-Technologie und 5G für skalierbare und agile Over-the-Air (OTA)-Software-Updates mit überlegener Effizienz und End-to-End-Sicherheit einschließlich der 5G-Transportschicht.

Fünfmal mehr Fahrzeuge in einem Fünftel der Zeit

Das intelligente 5G-Over-the-Air-Update von NTT DATA, NTT Ltd. und Aurora Labs basiert auf einer selbstlernenden Technologie der künstlichen Intelligenz (KI) von Aurora Labs und einer integrierten Selbstoptimierung. Durch die Kombination von KI, die die zu übertragende Datenmenge erheblich reduziert, und 5G-Konnektivität wird eine 25-fache Effizienzsteigerung erreicht. So sind Updates von 5000 Knoten (Autos) pro Funkzelle möglich, verglichen mit 1000 Endknoten in 4G-Netzen. Diese revolutionären Dienste tragen dazu bei, den Zeit- und Kostenaufwand zu verringern und gleichzeitig den kW/Bit-Wert zu senken, um die gemeinsame Verpflichtung zur Nachhaltigkeit zu erfüllen.

Öffentliche 5G-Netze werden derzeit flächendeckend ausgebaut. Ergänzend dazu können Unternehmen ihr eigenes 5G-Netz aufbauen. Dieses kann auf ein bestimmtes Gebäude, eine Fabrik oder ein Grundstück beschränkt sein und unabhängiges 5G bereitstellen, mit dem sich nur autorisierte Teilnehmer verbinden können. Private 5G-Netze bieten große Zuverlässigkeit: stabile Konnektivität, niedrige Latenz und hohe Bandbreiten. Die Kombination eines in sich geschlossenen Netzwerks mit Software-Update-Dateien, die von Aurora Labs‘ proprietären, nicht quelloffenen Algorithmen erstellt werden, führt zu einer beispiellosen Sicherheit. Die Lösungen von NTT DATA und NTT Ltd. sind auf die zukünftigen Entwicklungen im Bereich OTA, insbesondere Skalierbarkeit ausgelegt und wachsen mit den Anforderungen des Kunden. Sie erreichen kontinuierlich steigende Geschwindigkeiten und Abdeckungen, um den Bedarf an Over-the-Air-Updates zu erfüllen, ohne die Kosten für Hardware wie Antennen, Basisstationen oder Gerätespeicher zu erhöhen.

Die KI-basierten Vehicle Software Intelligence (VSI)-Lösungen von Aurora Labs werden von globalen Automobil- und Geräteherstellern eingesetzt, um kontinuierlich verwertbare Daten zu sammeln und ein tiefes Verständnis für die an der Fahrzeugsoftware vorgenommenen Änderungen zu erhalten. Durch die frühe Integration der VSI-Lösung in den Softwareentwicklungszyklus wird der Entwicklungsprozess optimiert und die branchenweit kleinsten Update-Dateien werden erstellt. Die KI-basierte Fahrzeugsoftware-Intelligenz von Aurora Labs bietet der Automobilindustrie erhebliche wirtschaftliche Vorteile mit einem klaren, kosteneffizienten Nutzenversprechen, da bis zu 98 % der Kosten für Gerätehardware und Datenübertragung bei Software-Updates eingespart werden.

„Der Schlüssel zur Erfüllung der zukünftigen Mobilitätsbedürfnisse der Gesellschaft liegt in der Bereitstellung hocheffizienter, zuverlässiger und sicherer Lösungen für die Automobilindustrie. Durch unsere Partnerschaft mit Aurora Labs und die Zusammenarbeit mit NTT Ltd. kombinieren wir technologische Innovation mit unserer Branchenexpertise, um die Bedürfnisse der Nutzer nach besserer Servicequalität auf sichere und nachhaltige Weise zu erfüllen“, sagt Stefan Hansen, CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung von NTT DATA DACH.

„Die schnelle, sichere und zuverlässige Verteilung von Updates an tausende von Fahrzeugen über drahtlose Verbindungen ist alles andere als trivial, zumal die Datenvolumen kontinuierlich wachsen. Erst die KI-Fähigkeiten von Aurora Labs, die Branchenerfahrung von NTT DATA und die 5G-Expertise von NTT Ltd. haben zu einer Lösung geführt, die für zukünftiges Wachstum skalierbar ist“, sagt Kai Grunwitz, CEO NTT Ltd. Germany.

„Aktuelle OTA-Update-Lösungen können nicht die Daten unterstützen, die für das Management des Software-Lebenszyklus von Infotainment- (IVI) und ADAS-Systemen erforderlich sind. OTA ist nach der ersten Markteinführung neuer Fahrzeuge von entscheidender Bedeutung, um die Software in den ersten 12 Monaten zu stabilisieren. Die Fähigkeit, schnell zu iterieren, erfordert eine effiziente Datengröße und robuste Netzwerke. Wir sind davon überzeugt, dass die Partnerschaft mit NTT DATA und NTT Ltd. ein entscheidender Schritt ist, um die Software-Agilität in der Entwicklung, Produktion und auf der Straße zu verbessern“, so Zohar Fox, CEO von Aurora Labs.

„Durch diese strategische Kooperation werden wir weiterhin Innovationen vorantreiben, die Geschäftsabläufe beschleunigen und unsere Kunden dabei unterstützen, nahtlose und vernetzte Fahrzeugerlebnisse zu schaffen“, sagt Noriyuki Kaya, Chief Digital Assets Officer (CDAO) NTT DATA Inc.

Über NTT DATA

NTT DATA – ein Teil der NTT Group – ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services, Digital- und IT-Modernisierung und Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und die Gesellschaft selbstbewusst in die digitale Zukunft gehen. Wir setzen uns für den langfristigen Erfolg unserer Kunden ein und kombinieren globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter nttdata.com.

Über NTT Ltd.

Als Teil von NTT DATA, einem IT-Dienstleister mit einem jährlichen Umsatz von 30 Milliarden US-Dollar, unterstützt das IT-Infrastruktur- und Dienstleistungsunternehmen NTT Ltd. mit seinen Technologien 65 Prozent der Fortune Global 500 und mehr als 75 Prozent der Fortune Global 100. Das Unternehmen legt den Grundstein für das Edge-to-Cloud-Networking-Ökosystem von Organisationen, vereinfacht komplexe Multi-Cloud-Workloads und schafft Innovationen am Rande der IT-Umgebungen, wo Netzwerk, Cloud und Anwendungen zusammenlaufen. NTT bietet maßgeschneiderte Infrastrukturen und gewährleistet konsistente Best Practices bei Design und Betrieb in seinen sicheren, skalierbaren und anpassbaren Rechenzentren. Auf dem Weg in eine softwaredefinierte Zukunft unterstützt NTT seine Kunden mit plattformbasierten Infrastruktur-Services. Das Leitbild von NTT lautet: „We enable a connected future“. Weitere Informationen unter services.global.ntt sowie services.global.ntt/de-de/newsroom.

Über Aurora Labs

Aurora Labs leistet Pionierarbeit bei der Nutzung von KI und Software-Intelligenz, um die Herausforderungen der Softwareentwicklung in der Automobilindustrie zu lösen. Aurora Labs bringt KI-basierte Fahrzeugsoftware-Intelligenz in den gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeugs ein, von der Software-Entwicklung bis hin zu Tests, Integration, Qualitätskontrolle, kontinuierlicher Zertifizierung und Over-the-Air-Software-Updates während der Fahrt. Aurora Labs konzentriert sich auf die eingebetteten Systeme, die für die Entwicklung des softwaredefinierten Fahrzeugs von zentraler Bedeutung sind, und ermöglicht es Automobilherstellern, die Softwarekosten und die für die Entwicklung und Verwaltung neuer Fahrzeugfunktionen und Mobilitätsdienste erforderlichen Ressourcen effizienter zu verwalten.

Die Produkte des Unternehmens werden auf Kundenplattformen auf der ganzen Welt eingesetzt und werden dank der Verpflichtung zur Konformität und Einhaltung von ISO-26262/ASIL-D und ASPICE-L2 in den kommenden Fahrzeugmodellen zu finden sein. Aurora Labs wurde 2016 gegründet, hat rund 100 Millionen US-Dollar eingeworben und 93 Patente erhalten. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Tel Aviv, Israel, mit Niederlassungen in Deutschland, Japan, Schweden, Nord-Mazedonien, Großbritannien und den USA. www.auroralabs.com

